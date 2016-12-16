Ребенок устроил взрыв в полицейском участке Дамаска

В полицейском участке в районе Аль-Мидан Дамаска вечером 16 декабря прогремел взрыв. Теракт совершила девятилетняя девочка с заминированным поясом.

Ответственность за инцидент, произошедший в сирийской столице, пока не взяла на себя ни одна из действующих на территории страны террористических группировок. Данные о жертвах и пострадавших разнятся.

Согласно данным одних источников, по меньшей мере, три человека погибли, и не менее пяти получили ранения. Предположительно, это полицейские. Есть и другая версия. "По предварительным данным, погибших нет, но есть тяжело раненные", – передает РИА Новости со ссылкой на источник в столичной полиции.

Известно, что теракт исполнил ребенок, на котором был одет пояс со взрывчаткой. Взрыв в полицейском участке устроила девятилетняя девочка, сообщает ИА Sputnik со ссылкой на источник в полиции.

Сначала девочку видели у отделения полиции плачущей. Подошедшему к ней офицеру она сказала, что потерялась и попросилась в туалет. Когда она зашла туда, прогремел взрыв.