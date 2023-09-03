Гороскоп на неделю с 4 по 10 сентября 2023 года

Что нам несет первая неделя осени? Астролог Лилия Любимова поможет разобраться.



Набрать всего и побольше: курсов, книг, учебных программ, обязательств; раздать другим и себе ворох обещаний; написать план на осень из восьми страниц… И потерять ко всей этой махине интерес. К такому безобразию подталкивает нас не слишком ловкий Юпитер. Берегитесь его!

4 сентября Юпитер пополнит список ретро планет – их снова станет шесть. Это очень много. Не обращать внимание на такой фактор не получится. Ретроградные планеты перенаправляют энергию вовнутрь, создают препятствия для легкого полета. И помогают разобраться, переосмыслить, понять «что это было».

Ретро Юпитер до самого Нового года будет мешать тем, кто захочет что-то зарегистрировать, получить документ, подать в суд. С такими делами придется или подождать, или быть готовыми к тому, что с первого раза не все получится. А еще вам может расхотеться.

В то же время ретроградные планеты могут принести нам плоды подзабытых трудов. Когда-то постарались, вложились, – и вот, наконец, получили отдачу. 8 сентября будет как раз таким днем, когда за былые заслуги можно многое получить. Главное – заметить возможность, не постесняться напомнить о себе, предложить, взять!

Выходные тоже выглядит весьма оптимистично. Суббота похожа на бабушкин день рождения: может быть много всего вкусного, доброго, уютного, теплого. А воскресенье позволит помечтать, подольше поваляться в теплой постельке, послушать любимые треки или подкасты, посмотреть сериалы. И никуда не спешить!

Овен

Все внимание на деньги: сейчас их можно будет заработать не таким уж сложным и трудозатратным путем. Смотрите по сторонам, ищите предложения и шансы. В пятницу можно просить повышения зарплаты, поднимать цены на свои услуги, если вы заранее создали для этого все предпосылки.

Телец

Юпитер в вашем знаке пятится назад и встречается с Солнцем – второй раз за последнее время. Первый был в 10-х числах августа, и вам нужно вспомнить, чем тогда все закончилось или что началось. На этой неделе будет продолжение. Вы сможете получить если не прямую выгоду, то хотя бы косвенную.

Близнецы

В четверг Луна в вашем знаке встанет в позу и не захочет никому уступать, даже самому Солнцу. В вас тоже может вселиться дух противоречия и борьбы за свои права. Смотрите по ситуации – если это уместно, то почему бы и нет? Разберитесь с тем, что дискомфортно, вы не обязаны это терпеть.

Рак

Суббота – лучший день недели для Раков: Луна в вашем знаке будет поддержана Солнцем и Юпитером. Благостная картина! Все как вы любите: домашняя обстановка, добрые отношения с окружающими, приятные неспешные занятия. Ради этого можно в течение недели потрудиться, выложиться на все 100.

Лев

Праздник на улице Львов: Венера в вашем знаке потихоньку набирает скорость, развязывая узлы противоречий и обид. Вы снова расцветаете, возвращаете себе то, чем пришлось пожертвовать. Ваши глаза снова горят, губы улыбаются, а ноги сами ведут туда, где вам весело и приятно находиться.

Дева

Солнце в вашем знаке избавилось от давления Сатурна и теперь получает поддержку от ретро Юпитера. Начальство вспомнит ваши заслуги, коллеги оценят вашу помощь, а члены семьи заметят, как много вы делаете. Впереди хорошая неделя, если только вы сами не взвалите на себя неподъемную ношу дел.

Весы

Марс продолжает бороздить ваш знак, нежно посматривая на Венеру: в субботу между ними пробежит приятная искорка. Вы можете заметить ее в потеплевших отношениях с кем-то значимым, в хорошем настроении, в подросшей уверенности в себе. Уделяйте больше времени личному, а не общему.

Скорпион

Деловая встреча, романтическое знакомство, предложение руки и сердца, важный разговор с напарником – что-то изменится в ваших партнерских отношениях. Скорее всего, речь о том, что уже когда-то начиналось, но было отложено. Вы можете вернуться к отношениям, которые были прерваны.

Стрелец

Ваша главная планета Юпитер начала двигаться попятно, а вместе с ней изменят направление ваши планы, желания. Не идите против течения, согласитесь с тем, что многое не мешало бы пересмотреть. Спешить вам некуда, да и не получится. Так что погружайтесь в поток и постарайтесь его почувствовать.

Козерог

Солнце и Юпитер в земных знаках на этой неделе вступают в контакт, что не пройдет для Козерогов незамеченным. Вы обязательно выиграете от этого влияния: улучшите свои позиции на работе, добьетесь успеха в творчестве или учебе, получите радостные новости от детей или долгожданные слова от любимых.

Водолей

Не можете собраться с мыслями? И не надо. Поживите немного так, без курса. Занимайтесь здоровьем, делайте что-то полезное для семьи, помогайте себе и другим перестроиться на осенний режим. Если в отношениях накопились проблемы – бросьте все и займитесь ими. Нужна помощь? Просите!

Рыбы

Перепалка между вашим Сатурном и Солнцем закончилась, и вы можете вздохнуть спокойно, расслабиться, и заняться чем-то приятным. Прежде всего, разберитесь со своим питанием и нагрузкой. Проследите, достаточно ли спите, купите витамины и что-нибудь приятное для себя, типа милой теплой пижамы.