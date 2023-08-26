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Гороскоп на неделю с 28 августа до 3 сентября 2023 года

Гороскоп на неделю с 28 августа до 3 сентября 2023 года
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Лилия Любимова

Лилия Любимова

 Астролог, который помогает правильно формировать свое будущее. За ее спиной 15-летний стаж успешного консультирования, основанная в 2015 году школа астрологии и книга "Астрология. Основы. Как заручиться поддержкой звезд" Помимо преподавания и консультирования, Лилия ведет рубрику гороскоп на канале ТВЦ-Настроение, а так же свой авторский блог в "Телеграме".

Ретроградные Меркурий, Венера, Сатурн, Уран, Нептун, Плутон и замедлившийся Юпитер. Что нам несет последняя неделя лета?

Назад, в прошлое! Количество ретро планет на этой неделе достигает максимума, и вместе с ними меняет направление наше мышление. Да и события все чаще будут заставлять нас возвращаться к делам, планам и мыслям, которые мы "уже проходили". Прекрасное время для переосмысления и работы над ошибками!

Есть возможность исправить то, что вызывает угрызения совести или досаду. Отдать долги. Поблагодарить, если когда-то не успели. Вернуться к заброшенной учебе или системе питания. Переделать то, что сделано наспех, некачественно. Проанализировать выборы, сделанные в течение года, с сентября-2022, и сделать выводы.

Именно к таким занятиям призывают нас звезды. Конфликтующие Солнце и Сатурн обострят чувство долга, а ретроградные Меркурий, Венера, Сатурн, Уран, Нептун, Плутон и замедлившийся Юпитер напомнят о каждой мелочи.

Единственная прямоидущая планета Марс придает сил и жажды гармонии, равновесия – недаром она сейчас в Весах! Весы обожают взвешивать, сравнивать, выбирать, рассматривать со всех сторон. Марс в Весах это разборчивый аудитор, он будет с удовольствием заниматься вместе с вами наведением порядка.

Он также поможет вникать в учебники, новые программы, курсы, рабочие задачи. Он подберет вам самую оптимальную диету или тренировку, учебное расписание, бюджет, утренний маршрут для всей семьи.

Полнолуние в Рыбах 31 августа мягко подведет итоги лета и поможет перестроиться на новый сезон. Шагаем в сентябрь спокойно и без спешки! А в выходные отдыхаем так, как просит душа: Луна в Овне эгоистка, она не любит делать то, чего не хочет. Выполняйте свои желания, воплощайте свои планы, а не чужие!

Овен

Замершая перед разворотом Венера может обернуться для Овнов ступором в творчестве, спорте, отношениях. Возможно, вы мечтали провести 1 сентября и первую учебную неделю более активно, но у звезд другие планы. Не форсируйте события и не планируйте никаких рывков, для этого у вас еще будет время!

Телец

Юпитер и Уран в вашем знаке остановили ход и топчутся на месте, так что амбициозные планы на сентябрь, если они были, придется отменить. Эта осень больше подходит для возвращения к старым проектам и различным незавершенкам. Расчищайте свое жизненное пространство – такова ваша задача.

Близнецы

Близнецы привыкли, что учеба дается легко, а дела бегут вперед на хорошей скорости. Но первая половина сентября покажет, что бывает и по-другому. Нестрашно, вы со всем справитесь! Марс в родственных Весах придаст креатива и сообразительности. А чувство юмора спасет в самых патовых ситуациях.

Рак

Полнолуние в таком родном и близком знаке Рыбы наполнит вас силами. Пока другие будут собираться с мыслями, вы уже начнете действовать. Ведь двигаться назад для Раков привычно, и куча ретро планет не будет помехой вашим планам. Живите в собственном ритме, не равняйтесь на других.

Лев

Последние подготовки к переменам: Венера во Льве замерла и пытается осознать, что с ней происходило этим летом, а с 4 сентября с новыми силами помчится вперед. Это отличный шанс распрощаться со всем дискомфортным. Полнолуние в Рыбах также поможет убрать из жизни то, что вас бесит.

Дева

Солнце в вашем знаке всю неделю под натиском Сатурна, который достает откуда-то все ваши грехи, ошибки, недоделки, и заставляет наводить порядок. Придется потрудиться! Но не только трудами будут жить Девы: полнолуние в Рыбах оживит личную жизнь, деловые партнерства – это будет захватывающе!

Весы

Марс, переместившись в Весы, готов служить вам верой и правдой. Вам будет проще, чем другим, заниматься личными делами, исполнять свои желания, понимать себя. Займитесь на этой неделе всем, что накопилось, и это принесет приятное чувство освобождения. При этом тема здоровья должна быть в приоритете.

Скорпион

Скорпионы, как водный знак, острее других прочувствуют силу полнолуния в Рыбах: вам могут присниться яркие вещие сны, нахлынуть творческие замыслы или накрыть флешбэки. В любом случае, это неделя внутренней жизни, а не социальной. Не спешите к людям, насладитесь общением с собой.

Стрелец

Ваша главная планета Юпитер на этой неделе останавливается, чтобы с 4 сентября пойти в обратную сторону. А значит, вплоть до января вам не стоит начинать ничего нового. Занимайтесь тем, что есть и что было. Особое внимание уделите здоровью и домашним проблемам, не запускайте их.

Козерог

Затормозившие в родственном для вас Тельце Юпитер и Уран накладывают вето на ваши экспансивные планы. Захватывать новые рынки, менять работу или семью, открывать творческие проекты сейчас не нужно. Что-то исправлять, налаживать, фиксить, искать причины – полезно и продуктивно.

Водолей

Полнолуние в соседнем знаке порадует или огорчит финансовыми новостями. Возможно, вы поймете, в каких сферах есть перспективы заработка, а в каких нет. Ориентируйтесь на свои ощущения, Рыбы – знак интуиции. Отложите все новое на 2024 год – ваша главная планета Уран надолго ушла в ретро паузу.

Рыбы

Всю неделю ваш Сатурн будет бороться с Солнцем, поэтому личные инициативы встретят большое сопротивление. Вам сейчас гораздо выгоднее плыть по течению и наблюдать. Полнолуние в вашем знаке покажет, к чему лежит душа и в каких делах сейчас можно рассчитывать на успех. Будьте внимательны!

26 августа 2023, 19:05
Фото: Daniel Schoenen / imageBROKER.com / www.globallookpress.com
Дни.ру✓ Надежный источник

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