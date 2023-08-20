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Гороскоп на неделю с 21 по 27 августа 2023 года

Гороскоп на неделю с 21 по 27 августа 2023 года
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Лилия Любимова

Лилия Любимова

 Астролог, который помогает правильно формировать свое будущее. За ее спиной 15-летний стаж успешного консультирования, основанная в 2015 году школа астрологии и книга "Астрология. Основы. Как заручиться поддержкой звезд" Помимо преподавания и консультирования, Лилия ведет рубрику гороскоп на канале ТВЦ-Настроение, а так же свой авторский блог в "Телеграме".

Астролог Лилия Любимова представила гороскоп на неделю.

Самый продуктивный период августа позади! Звезды сбрасывают скорость и ставят на паузу наши планы. Так что если вы еще не начали что-то важное, то теперь уже и не стоит затевать. Как минимум до середины сентября, когда Меркурий с Венерой опомнятся и снова побегут по зодиаку вперед. А пока у них – отпуск!

Хорошо, если и у вас есть возможность отдохнуть в оставшиеся летние дни: обстановка сейчас нервная (всему виной взбалмошный Уран) и мало кто способен достичь успеха. Эта неделя вообще обещает быть провальной в финансовом плане из-за конфликта Венеры с Юпитером, поэтому отдалиться от деловой жизни – самый подходящий выбор.

Так как к компании ретро планет 23 августа присоединится Меркурий, не все будет гладко в делах, связанных с документами, поездками, учебой, банковскими переводами. Шопинг тоже лучше отложить – провокации Юпитера могут подстегнуть нас покупать то, что вообще-то не по карману или совершенно не нужно.

Чем же заняться на этой неделе? Спортом! Или другими видами физической нагрузки: ремонтом, строительством, генеральной уборкой, перестановкой мебели, сбором урожая на даче. Марс в Деве деловит и практичен, а получая поддержку от Плутона он становится обладателем еще и внушительного запаса энергии.

Так что за эту семидневку можно разобрать завалы и переделать кучу дел дома и на работе по списку, к которому вы может быть даже побаивались подступиться. Сейчас все получится! Вознаградить себя можно светской жизнью, развлечениями и поездками в субботу или спокойным, камерным отдыхом в воскресенье. Не перепутайте!

Овен

В Овнах проснется настоящий вулкан энергии – захочется что-то делать, двигаться, достигать вершин или менять пространство вокруг себя. Давайте хорошую нагрузку своему телу, чтобы оставаться в хорошем настроении и не уходить в агрессию. Желающие похудеть смогут добиться серьезных результатов.

Телец

Гости вашего знака – Юпитер и Уран – сейчас настолько растеряны и неуклюжи, что полагаться на удачу и чью-то благосклонность будет неосмотрительно. Делайте все на совесть, старайтесь не опаздывать и ничего не забывать. И держите под контролем расходы, которые могут резко взлететь.

Близнецы

Ваша главная планета Меркурий уходит в ретро-отпуск с 23 августа по 15 сентября. Дела в этот период могут буксовать или идти по инерции – смотря какую основу вы успели заложить. Лучше всего в ближайшие 3 недели заняться наведением порядка в тех жизненных сферах, где вы замечаете застой.

Рак

Приготовьтесь к возможным нестыковкам в поездках, логистике, общении, переписках. Задача Раков на этой неделе – ничего не забыть, не потерять и не пропустить. Чтобы не накапливать напряжение, занимайтесь растяжкой, йогой, гуляйте и плавайте. Тогда ясная голова и хорошее самочувствие вам обеспечено.

Лев

Венера в вашем знаке погрязла в комплексах и внутренних разборках, смотрите, чтобы она не утащила на дно и вас! Держитесь поближе к оптимистам, заблокируйте новостные каналы и токсичных окружающих. Шопинг и развлечения замените на здоровый сон, правильное питание, легкие комедии.

Дева

23 августа – особенный день: Солнце входит в ваш знак, а Меркурий там же становится ретроградным. С днем рождения, дорогие Девы! На этой неделе вы будете полны сил и трудоспособны, как никогда, благодаря Солнцу и сильному Марсу. Пользуйтесь своим особым положением на всю катушку!

Весы

Самокопание свойственно Весам не меньше, чем Скорпионам, просто вы чаще скрываете это от окружающих. Третья неделя августа может подбросить дровишек в костер внутренней борьбы и недовольства собой. Переключитесь на дела, которые вам сейчас интересны, а если не поможет – бегом к психологу.

Скорпион

Окружающие могут стать причиной разочарований. Да-да, вы тоже иногда бываете наивными и верите в то, что вас не подведут. Будьте осторожнее и старайтесь ни от кого не зависеть сейчас, насколько это возможно. Со вторника по четверг снизьте нагрузку, не требуйте от себя невозможного, вы не робот!

Стрелец

С поиском работы и важными событиями в карьере, бизнесе пока лучше повременить – даже если у вас уже все продумано, отложите до середины сентября. В четверг, во второй половине дня, будьте осторожны – есть риск стать крайними и без вины виноватыми. Зато суббота – ваш день, Стрельцы. Побалуйте себя!

Козерог

Меркурий с 23 числа начинает двигаться попятно, подталкивая Козерогов к пересмотру своих планов. Возможно, вы даже передумаете учиться там, где запланировали. Не спешите с решениями! Настраивайтесь на спокойный график, неспешную работу и достойный отдых, тогда не прогадаете.

Водолей

Финансовые дела долго ждали вашего внимания и решили сами напомнить о себе. На этой неделе многим Водолеям придется заниматься платежами, налогами, переводами денег. Будьте аккуратны и постарайтесь не увеличивать свои долги. Если же у вас их нет, можете считать себя необыкновенным Водолеем!

Рыбы

Пришло время пересмотреть что-то в ваших взаимоотношениях. Возможно, с кем-то пора расстаться, или расставить точки над i. К выходным постарайтесь разгрести дела: в следующий понедельник ваш Сатурн попадет в немилость к Солнцу. Не планируйте ничего важного и держитесь подальше от начальства.

20 августа 2023, 16:09
Фото: @Dragana_Gordic/freepik.com
Дни.ру✓ Надежный источник

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