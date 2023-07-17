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Гороскоп на неделю с 17 по 23 июля 2023 года

Гороскоп на неделю с 17 по 23 июля 2023 года
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Лилия Любимова

Лилия Любимова

 Астролог, который помогает правильно формировать свое будущее. За ее спиной 15-летний стаж успешного консультирования, основанная в 2015 году школа астрологии и книга "Астрология. Основы. Как заручиться поддержкой звезд" Помимо преподавания и консультирования, Лилия ведет рубрику гороскоп на канале ТВЦ-Настроение, а так же свой авторский блог в "Телеграме".

Астролог Лилия Любимова представила гороскоп на неделю.

Предсказания о том, что 17 июля 2023 случится что-то необыкновенное (и, разумеется, страшное), заполнили весь интернет наверное для того, чтобы 18 июля все вздохнули с облегчением и были счастливы просто потому, что ничего не случилось. Ну или случилось, но оказалось не глобальной катастрофой. Хитрая идея! Что же на самом деле нас ждет 17 июля?

Прежде всего, Новолуние. Солнце и Луна соединятся в Раке и образуют новый выброс энергии, на которой мы будем двигаться целый месяц. Учитывая, что в этот же день меняет знак пара Лунных узлов, а в момент Новолуния светила будут находиться ровно напротив Плутона, судьбоносных событий многим действительно не избежать. Как минимум, как уровне понимания, что «так больше жить нельзя».

Большой крест, организованный на небе Солнцем, Луной, Плутоном и Узлами так покажет плоды наших усилий и достижений. Причем речь будет идти о больших масштабах – не о человеке в отдельности, а о целых народах.

В личном плане эта неделя может отметиться неважным самочувствием, нервным напряжением, цейтнотом, финансовыми потерями и сложностями в отношениях. Затормозившая во Льве Венера топчется на месте и теряет свой блеск. До начала сентября ретро пауза этой планеты повернет вспять финансовые процессы и любовные дела, поэтому делать важные покупки и создавать семью в этот период крайне нежелательно.

А в чем может помочь ретро Венера и конфигурация креста на звездной карте? В отдыхе и заботе о себе, в домашних делах, в поездках по родным местам. Восстановить старую дачу, сделать ремонт родителям или отреставрировать бабушкин комод получится просто блестяще.

Прошлое становится хорошим источником размышлений и вдохновения. Анализировать опыт своей семьи на специальных онлайн курсах или самостоятельно – прекрасная идея. Ну а для новых дел у нас будет осень. До сентября же есть полное право отдыхать и набираться сил.

Овен

Все новое – хорошо забытое старое. Вы будете часто вспоминать эту фразу в ближайшие полтора года, т.к. в ваш знак на это время поселится Нижний Лунный Узел – астрологический персонаж, отвечающий за прошлое. Ждите сюрпризов и возвращений, опирайтесь на опыт (свой и чужой). Вас ждет интересный период!

Телец

Долгожданное освобождение: прошлое наконец-то отклеит от Тельцов свои липкие лапки, и вы стряхнете с себя переживания о былом. Но это процесс небыстрый и займет не одну неделю. А пока учитывайте сложное положение вашего Юпитера и будьте внимательны. Возможны проблемы с документами, учебой, поездками.

Близнецы

Денежная тема выйдет на первый план, и вам стоит быть особенно осторожными с крупными суммами, финансовыми организациями, кредитами, налогами. Не самая веселая тема в середине июля, но что поделаешь, у звезд свой график! Тратьте деньги вдумчиво, а занимать их не стоит ни под каким предлогом.

Рак

Новолуние в вашем знаке подчеркнет важность ваших личных предпочтений и идей. Вы поймете, что чужие советы и уж тем более цели не подходят вам ни под каким соусом. Быть собой – лучшее, что можно придумать! Завершайте дела, начатые месяц назад – в воскресенье Солнце покинет ваш знак и его энергия растает.

Лев

23 июля – важный день: Венера в вашем знаке станет ретроградной и пойдет назад, а Солнце переместится в ваш знак. С днем рождения, роскошные Львы! Начинайте придумывать желания, чтобы загадать их в воскресенье. А всю неделю следует быть очень осторожными и беречь свои силы, нервы – в общем, здоровье.

Дева

Марс в вашем знаке едва освоившись бросился в драку с Сатурном, так что тихой и милой эту неделю вряд ли назовешь. В занятиях спортом, танцами, рискованных развлечениях на воде лучше сделать паузу до конца июля. А в начале недели будьте внимательны в социальных сетях и чатах, могут быть неприятные сюрпризы.

Весы

Новолуние в секторе карьеры – это продуктивный период, но не в этот раз. Отягощенное разными нюансами, оно не принесет с собой радостного ветра перемен. Держите на контроле ситуации на работе и в семье, думайте о глобальных целях – скоро они изменятся, ведь в ваш знак до 2025 года перешел Верхний Лунный узел.

Скорпион

Скорпионам, которые находятся вдали от дома, а также ученикам и студентам, Новолуние может устроить серьезную встряску. Будьте готовы на всякий случай к форс-мажорам. Участие в небесных баталиях вашей планеты Плутон намекает, что это важная неделя – вы будете на слуху и на виду, готовьтесь.

Стрелец

Даже не думайте что-то покупать, брать ипотеку или кредит, заниматься валютой – как минимум в начале недели. В идеале вам следует прожить эту неделю с минимальными тратами на самые обычные вещи. А уже со следующей недели Солнце во Льве добавит красок и радостей в вашу жизнь, потерпите.

Козерог

Плутон не ищет легких путей, и на этой неделе он снова покажет Козерогам свой характер. Вряд ли вы удивитесь, так как успели узнать эту планету за те 20 лет, что она просидела в вашем знаке. Старые проблемы потребуют новых решений, смелости и силы воли. У вас обязательно все получится!

Водолей

Домашние дела, ситуация в семье, нагрузка на работе или хлопоты в отпуске – Водолеев ждет насыщенная мелкими событиями неделя. Все это время вы можете быть остро недовольны собой – это Плутон и его фирменный сарказм. Пропускайте мимо ушей замечания внутреннего критика и заботьтесь о своем здоровье.

Рыбы

Ссора вашего Сатурна с Марсом может обернуться как размолвкой с любимым человеком, так и противостоянием на работе, спорами с другом или партнером. А Новолуние в Раке готово спровоцировать конфликт вообще с кем угодно. Так что всю неделю вам будет некогда думать о себе. Выделите на это хотя бы выходные!

17 июля 2023, 05:14
Фото: @Dragana_Gordic/freepik.com
Дни.ру✓ Надежный источник

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