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Понедельник 26 июня

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Гороскоп с 26 июня по 2 июля 2023 года

Гороскоп с 26 июня по 2 июля 2023 года
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Лилия Любимова

Лилия Любимова

 Астролог, который помогает правильно формировать свое будущее. За ее спиной 15-летний стаж успешного консультирования, основанная в 2015 году школа астрологии и книга "Астрология. Основы. Как заручиться поддержкой звезд" Помимо преподавания и консультирования, Лилия ведет рубрику гороскоп на канале ТВЦ-Настроение, а так же свой авторский блог в "Телеграме".

Неделя консерваторов и любителей наводить порядок во всем, что попадает под руку. Прогноз для всех знаков зодиака на неделю от астролога Лилии Любимовой.

А вот тех, кто не дружит с дисциплиной и обожает спонтанность, ждет холодный душ от планет! Как вы наверное уже догадались, эту неделю мы проведем под пристальным взглядом Сатурна.

Планета, отвечающая за личные границы и умение соблюдать правила движется сейчас ретроградно, так что прямых указаний от нее лучше не ждать. А вот следить за событиями стоит. Если вам вернут что-то на доработку или попросят повторить, вернуться на шаг назад – не перечьте, это бесполезно.

В то же время ретро Сатурн может помочь проскочить какую-то проверку, удачно сдать экзамен, что-то получить за былые заслуги или по старой памяти. В общем, независимо от того, усложнят вашу жизнь события этой недели или облегчат, корни их лежат в прошлом и в ваших привычках.

Чего совершенно точно не стоит делать, так это пытаться пускать пыль в глаза, приписывать себе несуществующие заслуги, завышать цены, вызывающе одеваться или транжирить деньги. Тот редкий случай в современном мире, когда скромность и деловые качества будут оценены окружающими выше, чем яркая обертка.

На это настраивает не только Сатурн, но и Солнце с Меркурием в Раке. Больше классических и традиционных вариантов, спокойных тонов, ответственности, мудрых решений, семейных вечеров и теплой искренней заботы друг о друге. Меньше эксцентрики, споров и эгоизма.

Если есть возможность в конце июня уйти в отпуск, уехать подальше от городов, побывать в санатории или другим способом заняться своим здоровьем – непременно воспользуйтесь ею. Время для спокойного отдыха и оздоровления просто отличное!

Овен

Домашняя атмосфера потихоньку затягивает Овнов: вам все больше нравится делать что-то по дому, покупать вещи для уюта и удобства, готовить, проводить время с семьей, общаться с родственниками. Это делает вас сильнее и дает заземлиться – успокоиться, подмечать детали, наслаждаться погодой и другими летними радостями.

Телец

"Тише едешь – дальше будешь", – самый подходящий девиз на неделю для Тельцов. Независимо от того, работаете вы или отдыхаете, старайтесь двигаться в спокойном темпе. Спешка, слишком активное общение могут буквально обесточить вас. А размеренность наоборот, улучшит самочувствие и усилит позиции.

Близнецы

На трибунах становится тише: на этой неделе с вами попрощается Меркурий, который вслед за Солнцем уходит в знак Рака. Вам будет больше нравиться тишина, чем громкая музыка и болтовня ни о чем. Проведите эту неделю сосредоточенно: подумайте, что нужно сделать в ближайшее время, как можно больше заработать.

Рак

Меркурий вошел в ваш знак, упрощая Ракам контакты с внешним миром. Вам будет проще договариваться, озвучивать свои чувства, налаживать контакты, а также зарабатывать деньги, перемещаться по городу, заниматься документами. В общем, отдыхать вам пока рано – дел полно, да и день рождения сам себя не отметит!

Лев

Начинайте неделю осторожно и медленно: прямо в понедельник между вашим Марсом и Ураном в Тельце вспыхнет конфликт. Иногда такая энергия воплощается в ссоры, аварии, травмы или болезни с высокой температурой. Будьте осторожны и почаще вспоминайте про чувство меры. Оно не даст вас в обиду!

Дева

Девы только выиграют от звездных влияний этой недели: все ваши достоинства будут оценены окружающими. В кои-то веки все заметят, что вы отличный сотрудник, прилежный студент или хороший семьянин. Кроме того, вам будут удаваться не только дела и кулинарные блюда, но и публичные выступления.

Весы

Первую половину недели Луна проведет в вашем знаке, так что изменчивое настроение, сложности с принятием решений и попытки вспомнить, куда вы только что положили нужную вещь, отнимут какое-то количество нервных клеток. Если сможете сократить свой список дел и контактов – только выиграете!

Скорпион

Переход Меркурия в Рак откроет новые перспективы в учебе и дальних путешествиях. Вам будут легче даваться языки и непривычные новшества. Обратите внимание на 29 июня: в этот день Солнце, Сатурн и Луна в вашем знаке заключат мир в свои объятия, и все знаки водной стихии получат какие-то преференции!

Стрелец

Время, когда вы легко знакомились и были звездой чатов, подошло к концу – наступает более спокойный период, когда уединение и тишина кажутся особенно приятными, а мысль об экономии денег не пугает, а радует. Вы сможете разобраться с кредитами, пособиями, страховками – скучновато конечно, зато выгодно!

Козерог

Козерогам пока не до отдыха! Чем больше планет в Раке, тем активнее ваши партнерские отношения. В ближайшие 2-3 недели вы сможете наладить контакты с близкими, познакомиться с кем-то приятным, а также продвинуться в деловой сфере. Переговоры, контракты, собеседования, экзамены пройдут успешно.

Водолей

Акценты смещаются в сторону здоровья, образа жизни, нагрузки, ваших обязанностей на работе и дома. Если пустить все на самотек, есть риск погрязнуть в своих и чужих делах, а то и заболеть. Подключите немножко эгоизма и отстаивайте свои права. В том числе на отпуск и отдых по выходным. Это проверка на зрелость!

Рыбы

Отдых и только отдых! Теперь уже и Меркурий призывает Рыб свернуть активность и отправиться туда, где можно купаться и загорать. Исключение планеты могут сделать разве что для творческих личностей и тех, кто занят в индустрии красоты – к ним направляется поток энергии, вдохновения и денежной удачи.

26 июня 2023, 08:00
Фото: Helmut Meyer zur Capellen / imageBROKER.com / www.globallookpress.com

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