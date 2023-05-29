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Гороскоп на неделю с 29 мая по 4 июня 2023 года

Гороскоп на неделю с 29 мая по 4 июня 2023 года
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Лилия Любимова

Лилия Любимова

 Астролог, который помогает правильно формировать свое будущее. За ее спиной 15-летний стаж успешного консультирования, основанная в 2015 году школа астрологии и книга "Астрология. Основы. Как заручиться поддержкой звезд" Помимо преподавания и консультирования, Лилия ведет рубрику гороскоп на канале ТВЦ-Настроение, а так же свой авторский блог в "Телеграме".

Астрологический прогноз от Лилии Любимовой для всех знаков зодиака.

Май заканчивается и можно выдохнуть? И да, и нет! В большинстве дел у нас появится ясность, но суеты меньше не станет. Скорее, наоборот. Июнь 2023 – как скоростной поезд: будет мчаться очень быстро, не уделяя внимания деталям за окном. Что он нам принесет?

Если вы хотите ускорить события, побыстрее достичь чего-то, то первый месяц лета вам точно поможет. А вот тем, кому нужно принять важное решение, следует быть готовыми действовать экспромтом: на взвешивание всех «за» и «против» окажется очень мало времени!

Оставшиеся майские дни стоит потратить на завершение процессов, которыми вы были заняты весной. Обстоятельный Меркурий в Тельце поможет собраться, сконцентрироваться, и сделать последний рывок. Правда, спешки он не любит и переживает за качество. Так что доделать дела абы как он не позволит.

Стоит ли начинать что-то новое? Да, если у вас все готово; нет – если вы еще на стадии обдумывания. Всю эту неделю можно продавать и покупать, заниматься здоровьем, семьей, учебой и практикой. Хотите сделать что-то впервые? Очень хорошо, пробуйте и оценивайте, нужно вам это или нет.

Самым гармоничным днем недели окажется вторник, 30 мая: союз Солнца, Луны и Марса – одно из самых здоровых сочетаний. В этот день будет легче договариваться, передвигаться, будут силы и энергия на сложные дела, спорт, работу, уборку, поездки.

Четверг, 1 июня принесет совсем другие энергии: конфликты отцов и детей, подчиненных и начальства, силы воли и аппетита, обязательств и лени. В этот день велик риск опозданий, детских капризов и ранимости взрослых. В общении нужна особая деликатность, иначе жди беды.

Выходные порадуют нас разнообразием: немного сонная суббота напомнит о семейных ценностях, вкусной еде, неспешных разговорах, красоте природы, музыке, словах любви и благодарности. Воскресенье сметет это настроение напрочь ветром полнолуния в Стрельце.

Это динамичное событие заставит всех ускориться, стать легче на подъем, подзабить на правила и безопасность. Соединение Меркурия с Ураном тоже добавит драйва. Для тех, кто ждал вдохновения, этот день будет очень продуктивным. А вот любителям адреналина нужно быть осторожнее!

Овен

Овны будут заняты материальными вопросами, заработками и другими доходами. Помните о том, что вам не нужно торопиться. Поспешность портит мастерство, а люди сейчас ценят именно качество. Что бы вы ни делали, держите в голове свою главную цель: для чего все это? Что вы в итоге получите?

Телец

Ваш знак принимает активное участие во всех небесных движухах, так что спокойной жизни пока не будет. На вас будут обращать внимание, так что незаметно улизнуть с работы или с последней пары вряд ли получится. Действуйте ответственно и по-взрослому, не стесняйтесь озвучивать вслух свое мнение – именно этого от вас и ждут.

Близнецы

Полнолуние напрямую затрагивает Близнецов, устраивая разборки с партнерами, друзьями, возлюбленными, клиентами, учениками или учителями. Вам будет сложно что-то доказать собеседнику, точнее – услышать его аргументы. Развивайте навыки общения, особенно ведения диалогов. Можно даже купить какой-нибудь курс.

Рак

Венера в вашем знаке держит путь на свидание с Нептуном, которое произойдет в субботу. Это будет воистину ваш день: тихий, богатый на чувства, откровения, идеи для того, чтобы сделать что-то своими руками. Всю неделю вы можете видеть вещие сны, делать открытия. В день полнолуния позаботьтесь о своем здоровье.

Лев

Ваш Марс медленно, но верно уходит от преследователей, и самооценка начинает крепнуть. А вместе с ней убежденность в том, что вам нужно какое-то яркое событие, например отпуск, выпускной бал, смена работы или своего образа. Творческая энергия достигнет пика в Полнолуние – найдите время, чтобы что-то сотворить.

Дева

Луна начнет неделю в вашем знаке, так что вы стартуете с большим списком дел и забитым до отказа расписанием. Но с каждым днем желание уработаться до изнеможения будет отпускать. Используйте вторник для размышлений о заработках, а воскресенье для создания комфорта и приятной атмосферы у себя дома.

Весы

Экономить деньги и действовать! Используйте вторник, когда Луна в вашем знаке получит мощную поддержку Солнца и Марса. С такими помощниками вы будете в разы продуктивнее. А вот на выходные не нужно планировать ничего, кроме отдыха: общение будет вас раздражать, поездки – выматывать силы.

Скорпион

На 1 и 2 июня Скорпионам хоть в отпуск уходи – очень много поводов для стрессов, эмоций, метаний принесет ваша Луна, которой всего мало. Освободите эти дни от важных дел и перенесите их на начало недели. Суббота будет идеальной для отдыха, а воскресенье для размышлений и выводов о деньгах, заработках.

Стрелец

Вся неделя будет приготовлением к полнолунию в вашем знаке, и Стрельцам в это время важно побыть эгоистами. Здорово, если вы найдете возможность больше отдыхать и познавать себя. Все ваши парные отношения могут искрить и меняться, это нормально: старое уходит в прошлое, новое приходит.

Козерог

Полнолуние в предыдущем знаке соблазняет вас погрузиться в самокопание или поиск у себя новых болезней. Поэтому важно удержаться на позитиве. Отвлекайтесь всеми способами: смотрите комедии, играйте с детьми, исполняйте свои хотелки, гоняйте на велике или чем-то еще. Все серьезные дела и темы лучше отложить.

Водолей

В ваших отношениях что-то назревает – хорошо бы заранее с этим разобраться, не доводя до кипения. Пока это только мелкие тучки, но они могут собраться в грозу в июне, так что подумайте об этом. Ближе к полнолунию озаботьтесь безопасностью своих поездок, прогулок и пробежек. Меньше скорость – ниже риск.

Рыбы

Всю неделю вам предстоит держать под контролем ситуацию дома. Это может быть связано не только с отношениями, но и бытовыми аспектами, ремонтом. В середине недели Рыбам придется много общаться, зато в субботу можно отвести душу и отдохнуть, как вам нравится. Полнолуние принесет новости с работы или учебы.

29 мая 2023, 01:08
Фото: Katharina Hild / imagebroker.com / www.globallookpress.com

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