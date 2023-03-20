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Гороскоп на неделю с 20 по 26 марта 2023 года

Гороскоп на неделю с 20 по 26 марта 2023 года
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Лилия Любимова

Лилия Любимова

 Астролог, который помогает правильно формировать свое будущее. За ее спиной 15-летний стаж успешного консультирования, основанная в 2015 году школа астрологии и книга "Астрология. Основы. Как заручиться поддержкой звезд" Помимо преподавания и консультирования, Лилия ведет рубрику гороскоп на канале ТВЦ-Настроение, а так же свой авторский блог в "Телеграме".

Астролог Лилия Любимова представила гороскоп на неделю.

Начало всех начал! Копите силы, высыпайтесь, чтобы правильно провести один из самых важных дней 2023 года – 21 марта. Именно в этот день Солнце войдет в Овен, дав старт Новому астрологическому году, произойдет Новолуние в Овне и стартует Весеннее равноденствие. Да, все в один день!

Будет грустно пропустить его, так что заранее выделите во вторник время, чтобы обдумать свои планы на год, записать их или нарисовать / начертить, загадать желание, помедитировать, настроиться на успех.

Важная деталь: Овен – яркий и смелый индивидуалист. Так что обдумывать лучше именно личные желания и проекты, на которые бывает сложно решиться. Но воплощать свои планы еще рано!

Эта неделя больше про мысли, чем про конкретные дела. Хотя если появится желание что-то делать – не отказывайте себе в этом. Энергия новолуния в Овне очень мощная, ее хватит на решение сложных задач на работе, в учебе, домашних делах. В то же время в спорте, поездках и работах, связанных с риском травм, стоит быть предельно осторожными и не переоценивать свои силы.

21 марта – не единственный судьбоносный день этой недели. Буквально через день, 23-го, сменит знак самая медленная планета Зодиака, Плутон. Он покинет Водолей, в котором просидел 15 лет, и войдет в Рыбы.

Плутон – высшая планета, и каких-то резких перемен в жизни отдельно взятого человека ее переход не обещает. Но он будет менять мир вокруг нас, и хорошо бы понять, в какую сторону, чтобы поймать волну.

Ну а завершится неделя еще одним переездом в Зодиаке – Марс, наконец, покинет Близнецы и переместится в Рак. Его энергия станет более созидательной: многим захочется что-то делать руками, наводить уют, заниматься творчеством, растениями, работать с землей. Очень вовремя, правда?

Овен

С днем рождения, смелые Овны! Вы на этой неделе главные, и это может быть непривычно. Готовьтесь принимать поздравления и что-то менять в своей жизни. Звезды щедро делятся с вами энергией на воплощение ваших планов. Думайте: чего хотите, к чему стремитесь, что для вас важно. У вас обязательно все получится!

Телец

Главное требование звезд к Тельцам: держать при себе свои планы и мысли о будущем. Не торопитесь делиться с окружающими, так будет лучше! 24 марта в вашем знаке соединятся Венера и Луна. В целом это хороший момент, но лень или пассивность могут помешать в делах. Учитывайте это.

Близнецы

Это случилось! Марс, наконец, покинул вас после полугода «совместной жизни». Возможно, вы будете скучать по тем активностям, которые начались осенью и постепенно сойдут на нет. Но зато теперь эта планета поможет вам зарабатывать деньги. Готовьтесь и ставьте перед собой финансовые цели.

Рак

Раки, вас ждут великие дела! 25 марта в ваш знак пожалует Марс и будет развлекать вас до 20 мая. Ожидается повышенная активность и более легкое отношение к жизни. В этот период вы сможете воплотить в реальность планы, на которые вам не хватало силы воли или смелости. Интересное время впереди!

Лев

Движуха в родственном для вас знаке Овен расшевелит и пойдет на пользу всем Львам, но особенно тем, кто еще не отошел от зимней спячки. С каждым днем у вас будет прибывать энергии и желания что-то делать, идти вперед, учиться, узнавать новое, путешествовать. Прекрасная неделя и отличные перспективы!

Дева

Девам неделя принесет погружение в личные темы. Друзья, соц.сети, публичные мероприятия отойдут на второй план этой весной. Желание заняться собой – очень естественное и правильное. Личные финансы, здоровье, близкие отношения, работа с психологом или коучем – вам пора сосредоточиться на этом.

Весы

Активность в противоположном знаке выведет на первый план вопросы взаимоотношений. Весам предстоит интересное время, когда можно переоценить, закончить или вывести на новый уровень свои союзы. Свадьбы, разводы, новые романы, бизнес-партнерства потребуют внимания и ваших решений.

Скорпион

Звезды напоминают Скорпионам о важности здоровья и более размеренного образа жизни. Новолуние в Овне и Марс в Раке сделают вас более легкими на подъем. Воспользуйтесь, чтобы изменить свой образ жизни, начать тренировки или пробежки, но не переусердствуйте, действуйте осознанно и бережно к себе.

Стрелец

Яркое столпотворение планет в родственном для вас Овне – бальзам на душу заскучавших Стрельцов. Наконец-то вы можете развернуться во всю мощь! Проблемы в личной жизни, если они были, постепенно отступят. Ничто не будет мешать вам заниматься творчеством, своей внешностью и другими приятными делами.

Козерог

Этого дня вы могли ждать долгих 15 лет – именно столько Плутон торчал в вашем знаке, давая прочувствовать на себе все перипетии кризисов и перемен. Теперь вы заслужили отдых! Солнце в Овне и Венера в Тельце призывают обратить внимание на семью и свой дом, насладиться тихими радостями жизни.

Водолей

Только вы избавились от Сатурна, как в ваш знак пожаловал еще один громоздкий постоялец – Плутон. Причем надолго – почти на 20 лет! Ищите плюсы в переменах, которые могут понемногу прорисовываться в событиях этой весны. Обращайте внимание на новые знакомства и интересы – за ними будущее.

Рыбы

Рыбы могут начать неделю ворчливо и с неохотой, но потом разойдутся и ощутят прилив свежей энергии от Новолуния в Овне и перехода Марса в родственный для вас Рак. Это важная неделя, и от того, с каким настроением вы ее проведете, зависит многое. Настраивайтесь на хорошее!

20 марта 2023, 17:00
Фото: Katharina Hild / imagebroker.com / www.globallookpress.com

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