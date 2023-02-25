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Гороскоп
Гороскоп на неделю с 27 февраля по 5 марта 2023 года

Гороскоп на неделю с 27 февраля по 5 марта 2023 года

Лилия Любимова

Лилия Любимова блогер

 Астролог, который помогает правильно формировать свое будущее. За ее спиной 15-летний стаж успешного консультирования, основанная в 2015 году школа астрологии и книга "Астрология. Основы. Как заручиться поддержкой звезд" Помимо преподавания и консультирования, Лилия ведет рубрику гороскоп на канале ТВЦ-Настроение, а так же свой авторский блог в "Телеграме".
Астролог Лилия Любимова представила гороскоп на неделю.
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Встречаем весну! Долгожданный март торопится на смену февралю, и на этот раз он точно про обновление: в этом месяце сразу 2 очень серьезных планеты меняют знак: Сатурн и Плутон. К счастью, не одновременно. И не сразу. У нас есть целая неделя на прощание с прошлым.

Вообще переход от зимы к весне это всегда энергетически особенное время, а в этом году у него своя уникальная природа. 27 февраля Плутон войдет в последний – королевский – градус Водолея и недвусмысленно намекнет нам: пора подводить итоги!

Здорово, если вы выделите себе хотя бы час на то, чтобы вспомнить и написать / нарисовать / наговорить, что делали, чем жили, к чему пришли за минувшие 3 года – с тех пор, как в марте 2020 Сатурн вошел в Водолей и отправил нас на карантин. Как изменились вы с тех пор?

Пока вы будете об этом думать, 2 марта Меркурий перейдет в Рыбы (мечтательность, философский взгляд на мир), а Венера соединится с Юпитером в Овне.

2-5 марта – прекрасный период для всего доброго и благородного, а также красивого: свиданий, дружеских встреч, свадеб, подарков, застолий, актов доброты и щедрости. Правда, есть риск потратить слишком много денег на шопинге, купить сильно переоцененные вещи. Но если подойти к делу с умом, всего этого можно избежать.

Учитывая полное отсутствие ретро планет, можно смело предположить, что на этой неделе будет легче обычного начинать новые дела, занятия спортом и другие активности. Выходные – не исключение: двигайтесь, ищите то, что вас вдохновляет!

Овен

Овнов ждет особенная неделя: встреча Венеры с Юпитером в вашем знаке – событие, которые бывает раз в 12 лет! Так что проследите за событиями, чтобы понять, каких подарков вам ждать от планет. Учитывайте склонность Юпитера раздувать все, к чему он прикоснется: старайтесь во всем соблюдать меру.

Телец

1 и 2 марта звезды будут необыкновенно щедры к Тельцам: вам будут встречаться прекрасные люди, а дела будут складываться в вашу пользу. Не бойтесь действовать в собственном ритме, опираясь на свои представление об успехе. Чем меньше вы будете думать о том, что скажут окружающие, тем легче будет жить.

Близнецы

Луна побалует своим вниманием ваш Марс в начале недели, придав душевности и мягкости событиям. Многие Близнецы будут воодушевлены какой-то новой идеей или делом, учебой. Это хорошее время для интеллектуальных занятий, общения в соц.сетях. Вы также можете познакомиться с кем-то важным.

Рак

В карьере, бизнесе и других сферах, где важны достижения, на этой неделе будет сложно: вам потребуется смелость и упрямство, чтобы достичь своих целей. Но светила на вашей стороне, и при желании вы сможете получить желаемое. Неделя также хороша для оздоровления, повышения самооценки.

Лев

Венера и Юпитер в родственном Овне сделают вас любознательными, мобильными и адаптивными. Кажется, вас сейчас невозможно чем-то удивить, но звезды все-таки попробуют! Ждите интересных событий, но и сами не плошайте: пробуйте попасть туда, куда вам очень хочется.

Дева

Эта неделя – подготовка к полнолунию в вашем знаке. Подкапливается информация, приходит понимание: что у вас получилось за последнее время, что нет, и почему. Остерегайтесь заманчивых предложений и романтических событий: Меркурий в Рыбах не очень надежный партнер, может обмануть.

Весы

Тема отношений остается очень горячей для представителей знака. Вы можете удачно познакомиться, сходить на свидание, провести переговоры тет-а-тет, получить важную консультацию или найти хорошего репетитора. Не закрывайтесь от мира, идите на контакт, будьте в активном поиске.

Скорпион

1 и 2 марта – гармоничные и приятные дни, когда Скорпионам будет легко идти в руки удача. От вас потребуется лишь чувство меры, способность вовремя остановиться. Если сможете найти золотую середину, у вас получится преуспеть и на работе, и дома, и в личных делах. Уделите внимание здоровью!

Стрелец

Стрельцы готовы влюбиться, и не обязательно в человека: вы можете воспылать страстью к работе, своему хобби, какой-то интересной идее. Легко воспламеняясь, вы, конечно, рискуете быстро перегореть, так что на всякий случай не берите на себя обязательств «жить долго и счастливо до конца дней».

Козерог

Манипуляции с недвижимостью, переезд, генеральная уборка или ремонт – звезды активизируют тему дома для Козерогов. Приезд гостей или новый состав семьи тоже не исключаются. Обратите внимание и на финансы: если есть возможность отдать долги, сделайте это.

Водолей

Водолеям можно отправляться на поиск таких экзотических товаров, как лодка, бассейн или снаряжение для рыбалки, а также эзотерической литературы или курсов. Активизируется ваш ближний круг: вам будут чаще звонить, приглашать в гости, предлагать встретиться. В общем, неделя будет интересной!

Рыбы

Ваша задача: беречь силы и не бросаться переделать все дела. Меркурий, попав в ваш знак, может устроить движуху и поднять темп, но помните, что после новолуния у вас пока мало энергии. В финансах возможны приятные сюрпризы: Венера и Юпитер готовы добавить толику везения к вашим стараниям.

Фото: Helmut Meyer zur Capellen/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
25 февраля 2023, 18:04 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

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