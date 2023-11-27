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Как и в чем встречать новый год: 2024 уже на пороге

Как и в чем встречать новый год: 2024 уже на пороге
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Всем давно известно, что как встретишь год, так его и проведешь. Зеленый Деревянный Дракон – символ 2024. Рассказываем, как правильно встретить, чтобы не разгневать мифическое существо.

Чуть больше месяца осталось до одного из самых любимых праздников россиян. Новый год – семейный праздник, который собирает за общим столом всех близких и друзей. Эта традиция, которую люди соблюдают годами. При этом существуют приметы и обычаи встречи праздника с учетом того, какое животное по Восточному гороскопу будет главенствовать следующие 12 месяцев.

2024 – год Зеленого Деревянного Дракона. В связи с этим важно соблюдать определенные правила при организации праздничного мероприятия. О них пишет "Пятый Канал".

  • На столе обязательно должны быть угощения, содержащие рыбу и морепродукты. Дракон любит большое количество приправ и сладостей.
  • Дом важно украсить фигурками и изображениями дракона. Рептилия будет оберегать семью все следующие месяцы.
  • Встречать наступление года важно в яркой одежде красных и зеленых оттенков. Дом лучше оформить в этой же цветовой палитре.

Основными же правилами удачной и счастливой жизни в любом году остаются честность, порядочность и отсутствие безразличия к проблемам других.

27 ноября 2023, 05:45
ГУМ перед Новым годом. Фото: © Igor Kharitonov/AiF/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Пятый канал✓ Надежный источник

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