Как и в чем встречать новый год: 2024 уже на пороге

Чуть больше месяца осталось до одного из самых любимых праздников россиян. Новый год – семейный праздник, который собирает за общим столом всех близких и друзей. Эта традиция, которую люди соблюдают годами. При этом существуют приметы и обычаи встречи праздника с учетом того, какое животное по Восточному гороскопу будет главенствовать следующие 12 месяцев.
2024 – год Зеленого Деревянного Дракона. В связи с этим важно соблюдать определенные правила при организации праздничного мероприятия. О них пишет "Пятый Канал".
- На столе обязательно должны быть угощения, содержащие рыбу и морепродукты. Дракон любит большое количество приправ и сладостей.
- Дом важно украсить фигурками и изображениями дракона. Рептилия будет оберегать семью все следующие месяцы.
- Встречать наступление года важно в яркой одежде красных и зеленых оттенков. Дом лучше оформить в этой же цветовой палитре.
Основными же правилами удачной и счастливой жизни в любом году остаются честность, порядочность и отсутствие безразличия к проблемам других.