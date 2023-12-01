Нумеролог Самедова назвала самые удачные даты в новом 2024 году

Специалист порекомендовала не бояться числа 13. В такую дату возможно не только исполнение желаний, но и большая удача.

Новый год станет очень удачным для честных, трудолюбивых и настойчивых людей. Каждый месяц будут особенные дни, во время которых принятые решения принесут желаемый результат.

"Самые удачные даты для новых дел — это 1, 10, 19 и 28 число. В эти дни обязательно будет сопутствовать удача", — цитирует нумеролога Илаху Самедову "Пятый канал".

Числа, в которые человеку будет не очень везти, обычно определяют индивидуально. В таких случаях важно учитывать дату и место рождения. При этом, по мнению специалиста, лучше не планировать заключение сделок, серьезные дела и встречи на 9, 18, 26 и 27. Лучше перенести все ответственные задачи на другие дни.

Нумеролог не стала скрывать, что часто в своей работе сталкивается с боязнью числа 13. оказывается, само по себе оно не несет отрицательной энергетики. Напротив, символизирует завершение старого и начало нового. Только конкретный человек может связывать определенные жизненные события с цифрой 13. Будет она удачной или нет? Принесет или заберет счастье? Ответ на эти вопросы может складываться только с учетом индивидуальных факторов.