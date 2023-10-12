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Среда 11 октября

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Солнечное затмение 14 октября: поворотный момент для всех знаков зодиака

Солнечное затмение 14 октября: поворотный момент для всех знаков зодиака
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Вот и подоспел особый период с точки зрения астрологии. Стало известно, чем грозит осеннее солнечное затмение и как отразится на обычной жизни каждого человека.

Одним из самых редких типов затмений считается кольцевое, когда на небе видно очертание яркого света вокруг луны. В 2023 году это астрономическое явление выпадает на 14 октября в 20:55 мск, но увидеть в России его не получится. Пятый канал выяснил у астропсихолога Ирины Терещенко, что новое солнечное затмение — поворотный момент для всех знаков зодиака. И гороскоп это подтверждает.

Под особое воздействие попадают абсолютно все, но Овны, Раки, Весы и Козероги могут почувствовать астрологическое влияние значительнее остальных. Необходимо контролировать эмоции, избегать претензий и конфликтов. Спокойствие, гармония, равенство — вот три главных ориентира.

Период солнечного затмения, а также несколько дней до и после него, ознаменует этап судьбоносных решений. В плане отношений самое время разорвать ненужные связи и отпустить неприятные с точки зрения психики привязанности. Для тех, кто давно пытается разрешить сложную ситуацию, солнечное затмение упрощает поиск того самого выхода, который даст позитивный результат. По крайней мере, этому способствует гороскоп.

Отметим, что солнечное затмение — не единственное, о чем предупреждают люди сведущие. "Радио 1" приводит астрологический прогноз о глобальных переменах для человечества в 2024 году. Также гороскоп о трансформации мира опубликовал телеканал "360".

12 октября 2023, 00:06
Фото: Chris Pietsch/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Пятый канал✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Как россияне смотрели затмение Солнца

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