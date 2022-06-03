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Гороскоп
Гороскоп на неделю с 6 по 12 июня 2022 года

Гороскоп на неделю с 6 по 12 июня 2022 года

Лилия Любимова

Лилия Любимова блогер

 Астролог, который помогает правильно формировать свое будущее. За ее спиной 15-летний стаж успешного консультирования, основанная в 2015 году школа астрологии и книга "Астрология. Основы. Как заручиться поддержкой звезд" Помимо преподавания и консультирования, Лилия ведет рубрику гороскоп на канале ТВЦ-Настроение, а так же свой авторский блог в "Телеграме".
Астролог Лилия Любимова рассказала, что звезды пророчат нам на следующей неделе – с 6 по 12 июня 2022 года.
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Яркая, шумная и очень насыщенная неделя! Совсем как толпа на приморском бульваре. Да, лето началось не только у нас, но и у звезд: они оживились, начали больше общаться и сбиваться в компании по интересам. Будьте уверены, вы тоже найдете себе попутчиков и даже друзей!

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Первое, что бросается в глаза: обилие планет возле Восходящего Лунного узла, означающего будущее и то, чего мы еще не умеем. Тут вам и Венера, и Уран, и Меркурий. Это жажда нового, еще не испытанного, желание заглянуть в будущее. А на контрасте – Нисходящий узел, отвечающий за прошлое, стоящий в полном одиночестве!

Да, старое, регидное, изученное вдоль и поперек, больше неинтересно. Оно не вдохновляет, не имеет ярких модных амбассадоров. Так что если вы хотели заработать на ретро темах, отложите свою идею туда же, откуда взяли, до лучших времен. А сейчас, после вдохновляющего Новолуния в Близнецах, мир хочет общаться, перемещаться и двигаться только вперед!

Эта неделя отлично подходит для творческих людей и тех, кто желает начать новый этап в отношениях либо найти новую любовь: соединившись, Венера и Уран зажгут немало сердец пылкой страстью и засыплют необычными креативными идеями.

Учитывая слаженную работу Меркурия и Плутона, которые помогают запоминать новое и быстро отыскивать в памяти нужное, неделя понравится не только искателям приключений, но и тем, кто ищет новые смыслы или просто работает на свое будущее. Кстати, новая работа окажется многим доступнее, чем казалось в мае!

Какие еще сферы, кроме творчества, любви и работы, будут процветать? Учеба, экзамены, общение, знакомства, социальные сети, спорт. Солидная порция радости ждет также заскучавших шопоголиков и красавиц, истосковавшихся по инъекциям красоты и новым прическам. Венера в Тельце, Луна в Деве с понедельника по среду – лучше не придумаешь!

Овен

Некоторые Овны на этой неделе могут заподозрить что-то неладное. Юпитер с вами уже месяц, а на вашей улице до сих пор не опрокинулся грузовик с деньгами? Астрологи вас обманули? На самом деле нет! Просто одной планеты удачи мало: вам тоже нужно участвовать. Работайте, и все хорошее придет!

Телец

Первая половина недели как будто задумывалась специально для вас: Венера с Луной сделают все, чтобы ваши покупки, визиты к косметологам и домашние дела складывались наилучшим образом. В субботу, соединившись с Ураном, планета любви может выбросить что-то эдакое. Будьте готовы к неожиданностям!

Близнецы

Заряда энергии Новолуния в вашем знаке должно хватить на целый месяц. Двигайтесь дальше, не бойтесь растратить силы или энтузиазм, делайте то, о чем мечтали, на что делали ставки. Это ваше время, усилия обязательно окупятся. Уходить в отпуск пока нежелательно, вы в самом начале пути!

Рак

Ваше настроение может меняться от «Все пропало» до «Вау, как мне повезло». Не пугайтесь, просто ваша главная планета Луна за неделю успеет сделать аспекты ко всем планетам. Дела, люди и впечатления будут меняться, как в калейдоскопе, а вам важно не потерять в этом всем главную линию – вашу цель.

Лев

Ваша главная планета Солнце всю неделю будет отдыхать, за исключением пятницы, когда она пообщается с Луной в очень позитивном ключе. Это будет день хорошего самочувствия, бодрости и веры в лучшее. В выходные постарайтесь настроиться на серьезный лад – следующая неделя будет важной!

Дева

Всю первую половину недели в вашем знаке будет гостить Луна, у которой ни минуты покоя. Не давайте хаосу взять верх над привычным для вас порядком вещей, составляйте списки своих дел и приоритетов. Вас порадуют покупки и все, что связано с учебой, поездками, соц.сетями.

Весы

Подготовьтесь к пятнице – это будет самый удачный день на этой неделе для Весов, особенно женщин. Все остальные дни тоже будут неплохими и помогут вам обрести почву под ногами, разобраться с текучкой и упорядочить все, что нужно. Не начинайте ничего нового – разбирайтесь с тем, что уже есть.

Скорпион

Пора выныривать на поверхность, Скорпионы! Вас ждут новые переживания и яркие эмоции. Эта неделя может основательно встряхнуть вашу личную жизнь: Венера и Уран, устроившие бунт в Тельце, это не шуточки! Разводы и свадьбы, расставания и встречи, разочарования и очарования – вы в эпицентре!

Стрелец

Эта неделя – про работу. Стрельцам, которые делают карьеру или вкладывают силы в свой бизнес, нужно использовать ее на все 100%! У вас будет многое получаться, особенно если действовать мягко, но настойчиво, практично и мудро. Также можно и нужно заниматься своим здоровьем.

Козерог

Вы будете заняты тем же, что делали на прошлой неделе, и если вам хватит серьезности, то прогресс в делах будет существенным. Почему под вопросом ваша серьезность? Потому что Венера с Ураном хотят устроить революцию в вашей личной жизни. Готовьтесь потерять голову от любви!

Водолей

Идеальное время для отдыха продолжается! Вы будете правы, если резко измените планы и уедете в отпуск, потому что лучшего периода для перезагрузки мозга и отдыха тела не придумать. Если же такой сценарий невозможен, будьте внимательны на дорогах и при выполнении сложной работы.

Рыбы

Вы по-прежнему в фаворитах у звезд, но немного иначе: теперь их внимание выражается в мягкой поддержке, а не в явных событиях. Пришло время для неспешных раздумий, учебы, спокойных занятий. Смотрите вдохновляющие вас фильмы, старайтесь проводить время пассивно, но с пользой.

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Фото: Helmut Meyer zur Capellen/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Автор: 3 июня 2022, 20:55 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

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