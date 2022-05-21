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Гороскоп
Гороскоп на неделю с 23 по 29 мая 2022 года

Гороскоп на неделю с 23 по 29 мая 2022 года

Лилия Любимова

Лилия Любимова блогер

 Астролог, который помогает правильно формировать свое будущее. За ее спиной 15-летний стаж успешного консультирования, основанная в 2015 году школа астрологии и книга "Астрология. Основы. Как заручиться поддержкой звезд" Помимо преподавания и консультирования, Лилия ведет рубрику гороскоп на канале ТВЦ-Настроение, а так же свой авторский блог в "Телеграме".
Астролог Лилия Любимова рассказала, что звезды пророчат нам на следующей неделе – с с 23 по 29 мая 2022 года.
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Выбрать цель, сосредоточиться и сделать рывок! Так коротко можно изложить главный мессендж планет на эту неделю. На редкость слаженный звездный оркестр будет помогать нам, буквально сопровождать на всех трех этапах. Грех упускать такой шанс!

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Гороскоп на май 2022 года

Понедельник начнется с щедрых перспектив: Солнце и Юпитер подогреют амбиции, дадут шансы на то, что еще вчера казалось нереальным. И все благодаря либо поддержке тех, кто сильнее и влиятельнее, либо за счет роста вашего авторитета.

В то же время Венера в содружестве со строгим Сатурном заставит скрупулезно просчитать каждый шаг, проверить чувства или составить бюджет. Эта парочка поможет навести резкость и прозреть, увидеть свои просчеты буквально во всех сферах жизни. Но поскольку речь о Венере, много событий ожидается на любовных фронтах.

У влюбленных рассеется туман в голове, а те, кто в поиске, будут отбирать кандидатов очень тщательно, под микроскопом. Оно и правильно, Сатурн плохого не посоветует! Правда, и фейерверка чувств от союзов, заключенных в конце мая, ждать не стоит: это будут отношения скорее по расчету или по смыслу, чем по страстной любви.

Во вторник Марс перейдет в Овен, придавая нам азарта, сил и мужества, желания действовать, рисковать – вступать в борьбу будет интересно, увлекательно, даже модно. И так как все детали помогли просчитать Венера с Сатурном, действия попадут в самую точку!

Удачей в спорте, учебе, бизнесе, карьере, нас обеспечит Юпитер, с которым соединится Марс 29 мая, в воскресенье. Но пожинать плоды мы будем позже, на следующей неделе.

А в конце этой нас ждет приятный переход Венеры в знак ценителя роскоши и удовольствий Тельца. Правда, долгожданное время для покупок, косметологии, оздоровления, ремонта и строительства, наступит не сразу, а после 3 июня. Так что ближайший уикенд можно провести в раздумьях: на что вы потратите благословенное время Венеры в июне?

Овен

Первые три дня недели просто написаны под вас: планеты с двух сторон будут подбрасывать вам удачные стечения обстоятельств и шансы. Солнце и Плутон придадут сил, Юпитер – возможностей. Не упустите время с 23 мая по 7 июня, оно благоприятно буквально для всего, что для вас актуально.

Телец

Меркурий возвращается в ваш знак и заставляет вспомнить о делах и событиях середины апреля. Вы сможете что-то исправить или поймете суть происходившего тогда. Следите за темами, которые принесет в ваш знак Венера – в них будет ваше успокоение, наслаждение. Стройте планы на июнь, самое время!

Близнецы

Взаимные симпатии вашего Солнца и Юпитера в Овне – идеальная почва для амбиций! Эта неделя, особенно первая половина, даст возможность достичь целей, которые вы уже пытались штурмовать. Попытка №2 договориться, сделать карьеру, выиграть суд или получить финансирование, будет удачной.

Рак

В вашей жизни происходят события, которые трудно отнести к совпадениям – это результат тех выборов, которые вы делали раньше. И хотя фокус внимания будет оставаться на месте, круг вариантов выхода из ситуаций сильно расширят добрые Солнце и Юпитер и смелый Марс. Будьте смелее и не спорьте с совестью!

Лев

Учеба, отпуск, поездки, юридические вопросы, релокация, изменение жизненных ориентиров – что-то из этого вам будет удаваться на текущей неделе, особенно если вы уже пробовали когда-то, но потом отступили. Пока Юпитер и Марс задают огненную энергетику, отбросьте сомнения и просто начните действовать.

Дева

Вам светят повышение в должности, рост авторитета и уважения в своем кругу. Удачными будут все вторые попытки, которые вы решитесь предпринять. Действуйте прямо, с открытым забралом – время подковерных игр ушло. Начало недели благоприятно для посещения врачей, перехода на ЗОЖ или правильное питание.

Весы

Пора наводить мосты, заключать партнерства, выстраивать новые связи, влюбляться, переводить отношения на новый уровень, либо расставаться и «выходить сухими из воды» союзов, которые разочаровали. Весы, которые имеют надежных напарников или партнеров, будут просто непобедимы.

Скорпион

Время водной стихии ушло: знаки воды пустеют, к концу недели в Рыбах останется только Нептун. У вас все меньше поводов для эмоций, но скучать будет некогда, т.к. активность переместится в сектор рутинных ежедневных дел, работы. Не вздумайте в этом погрязнуть, мыслите масштабно!

Стрелец

Эта неделя про деньги! Вам подвернется возможность заработать их, увеличить свой финансовый поток. Особенно удачливы будут Стрельцы, которые смогут воспринимать все как игру. Многим также повезет в любви, творчестве, спорте. Любителям активного отдыха – самое время уходить в отпуск.

Козерог

Торопитесь сделать все самое важное в первой половине недели, пока Солнце, Меркурий, Марс и Юпитер работают на вас. Настал момент новых шагов в делах, которые вы уже начинали, но не довели до конца. С четверга уходите в тень, избегайте крупных покупок и активностей в личной жизни.

Водолей

Сатурн в вашем знаке начнет неделю на мажорной ноте – Венера будет согревать его своими лучами. Это время удовольствий, осознанных поступков и покупок. Водолеи, которые проверяли свои отношения, могут делать следующий шаг. Вторая половина недели – суета сует, хлопот много, а вспомнить нечего!

Рыбы

Непривычная тишина: вы возвращаетесь к ритму жизни, который считаете обычным для себя. Страсти, бушевавшие полгода, сходят на нет, но их отголосок еще прозвучит в конце года. А пока стройте финансовые планы и занимайтесь домом, семьей – в этих сферах удача сама будет идти к вам в руки.

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Фото: W. Layer / blickwinkel / www.globallookpress.com
Автор: 21 мая 2022, 10:47 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

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