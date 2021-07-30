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Гороскоп
Каким знакам зодиака не стоит покупать недвижимость в 2022 году

Каким знакам зодиака не стоит покупать недвижимость в 2022 году

Тиана Атлас

Тиана Атлас блогер

 Профессиональный астролог с многолетним опытом. Имеет два высших образования, а также степень MBA, ведет личный блог в Инстаграм
Известный астролог Тиана Атлас рассказывает, кому из знаков зодиака совершать покупку такого рода в 2022 году точно не рекомендуется.
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Любая крупная покупка – это важное событие в нашей жизни. Чтобы приобретение было успешным, нужно подобрать оптимальный день с точки зрения астрологии. Покупка и продажа дома не менее важное событие, чем женитьба или рождение детей. Это событие, которое меняет жизнь. Плюс, пожалуй, самым важным аспектом является наша уверенность, что мы выбрали верный объект недвижимости и точно не потеряем деньги.

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Тиана Атлас не рекомендует покупать недвижимость в так называемые "коридоры затмений". Считается, что любые серьезные приобретения не только не принесут радости, но и будут носить некоторый фатальный характер. Например, такая квартира может беспокоить непредвиденными ремонтами или соседи будут шумные. А самое главное, возможно, от такого рода приобретений будет не так-то просто избавиться, начиная от проблем с документами и заканчивая элементарным отсутствием желающих купить. Итак, в 2022 году первый "коридор затмений" продлится с 30 апреля по 16 мая, а второй начнется 25 октября и закончится 8 ноября. Но я советую не совершать серьезных сделок уже за неделю до "коридора затмений" и в неделю после.

Не подписывайте документов на приобретение недвижимости в период ретроградного Меркурия. Именно эта планета является управителем соглашений и юридических документов. Покупка может затянуться, сорваться из-за какой-нибудь ошибки, а также могут активизироваться мошенники. Периоды ретроградного Меркурия в 2022 году: с 14 января по 4 февраля, с 10 мая по 3 июня, с 10 сентября по 2 октября.

Крайне не советую покупать недвижимость в период ретроградной Венеры, которая отвечает за наше благосостояние и за наш выбор. Покупка в итоге может разонравиться или на деле окажется, что вы сильно за нее переплатили. Венера бывает ретроградной нечасто, но следующий такой период предстоит с 19 декабря 2021 по 29 января 2022 года.

Важно также не совершать приобретений во время ретроградного Марса. Просто не будет гармоничного настроя выбрать то, что действительно нравится. Обычно мы находимся в таком напряжении, что можем совершить приобретение под влиянием эмоций. В итоге подписываем документы, лишь бы все быстрее закончилось, на истощении и стрессе. Проходит время и возможно приходит разочарование. Ошибка, допущенная в период ретроградного Марса возвращается по истечении 2-х лет, так что лучше не рисковать. Ближайший период ретроградного Марса: с 30 октября 2022 по 12 января 2023 года.

Неплохо также обратить внимание на положение Луны, потому что именно она считается ответственной за уют и атмосферу в доме. По возможности не подписывайте договора в новолуния и полнолуния. Не рекомендуется даже заниматься поиском квартир или офисов на перспективу. Любой контракт, подписанный в новолуние и полнолуние, может стать убыточным. Если есть возможность выбрать благоприятный день по лунному календарю, лучше заниматься "квартирным вопросом", когда Луна находится в знаке: Телец, Близнецы, Рак, Лев, Весы, Стрелец, Водолей, Рыбы.

Это были общие рекомендации для всех знаков зодиака. А каким же знакам лучше переключить фокус внимания с вложений в недвижимость на другие дела?

Первыми двумя знаками, кому стоит быть максимально осторожными в данном вопросе, можно назвать Близнецы и Рак, но только в определенные периоды года. Дело в том, что на ваше сознание будет воздействовать так называемая "черная луна", поэтому легко можно совершить ошибку и вложиться не в тот объект. В соответствии с положением "черной луны", для Близнецов не самый лучший период с июля 2021 до середины апреля 2022 года, а с 15 апреля и до конца 2022 года не лучшее время наступает для Раков.

Третий знак зодиака, которому стоит повременить с приобретением недвижимости, это Лев. Дело в том, что весь 2022 год южный кармический узел прошлого находится в вашем секторе, который отвечает за жилье. Вопросы покупки или продажи могут блокироваться, а вложения могут попросту быть потеряны, так как этот узел может стремиться скорее освободить вас от материальных привязанностей.

И последний знак зодиака, которому стоит в 2022 году проявить терпение и не заниматься вопросом приобретения недвижимости – Скорпион, ведь весь 2022 год планета Сатурн дает задержки и препятствия в данной сфере.

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Фото: Дни.ру
30 июля 2021, 04:06 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

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