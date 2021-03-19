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Гороскоп на неделю с 22 по 28 марта 2021 года

Гороскоп на неделю с 22 по 28 марта 2021 года

Лилия Любимова

Лилия Любимова блогер

 Астролог, который помогает правильно формировать свое будущее. За ее спиной 15-летний стаж успешного консультирования, основанная в 2015 году школа астрологии и книга "Астрология. Основы. Как заручиться поддержкой звезд" Помимо преподавания и консультирования, Лилия ведет рубрику гороскоп на канале ТВЦ-Настроение, а так же свой авторский блог в "Инстаграме".
Закатывайте рукава – пришло время работать! Нас ждет интересная неделя, в течение которой любой не слишком ленивый человек сможет значительно продвинуться в делах. А уж трудолюбивые и старательные и вовсе станут недосягаемыми для соперников!
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Такая обстановка сложится благодаря позитивному аспекту между Марсом и Сатурном, первый из которых отвечает за энергию, а второй – за порядок. Они будут подталкивать нас, чтобы мы не засиживались на месте, и в то же время заставлять действовать в рамках правил, придерживаться расписания.

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Это астрособытие можно считать подарком судьбы, потому что в целом атмосфера сейчас соответствует знаку Рыбы, где сейчас отвечающий за мышление Меркурий отбивается от туманного Нептуна. В такой период иллюзий и лени синергия Марса с Сатурном – то, что нужно!

А если учесть благостное слияние Солнца с Венерой, то можно смело предположить, что наш труд на этой неделе принесет прекрасный финансовый результат, рассказала астролог Лилия Любимова.

Но неделю можно будет использовать не только для упорной работы. Благополучно пройдут визиты в гос.органы и различные инстанции, серьезные переговоры с людьми, которые выше по рангу и особенно с теми, кто старше по возрасту. Удачными будут затеи, связанные с самоограничением: диеты, переход к ЗОЖ.

Ну а конец недели попадет под ауру полнолуния. Полная Луна в Весах 28 марта заставит думать и говорить об отношениях, взаимодействиях. Многим захочется расставить точки над i: пожениться, развестись, внести ясность. Учитывайте, что в полнолуние многие будут на взводе, поэтому гороскоп на неделю советует говорить тише, действовать мягче, беречь мир!

Овен

Уровень вашей энергии растет, и вам сейчас многое по плечу. Исключение составляют коммуникации – не с каждым собеседником вам удастся поладить. Зато вам не будет равных в индивидуальных проектах. Так что Овны-предприниматели, артисты, писатели, спортсмены, фотографы могут рассчитывать на успех.

Телец

Настройтесь на деньги: эта неделя обещает отличные финансовые перспективы. Но чтобы они стали реальностью, придется много говорить, перемещаться, думать, и в целом быть проактивными. Если вы готовы, включайтесь в работу прямо сейчас! А отоспитесь в выходные – они идеальны для отдыха, утверждает гороскоп на неделю.

Близнецы

Порой для успеха не хватает всего одного пазла, и в вашем случае это будет конфликт или непонимание на работе. Тем не менее, вы можете достичь высот в таких сферах, как юриспруденция, иностранные языки, научная деятельность, планирование путешествий – уже немало, правда?

Рак

Гороскоп на неделю гласит, что понедельник порадует Раков хорошими новостями или приятным общением с людьми издалека. Со вторника по четверг придется "тушить пожары" – делать срочные дела, исправлять ошибки, получать наставления от начальства. Зато в пятницу вы окажетесь в нужном месте в нужное время. Не теряйтесь!

Лев

Ваша удача там, где собираются двое. Свидания, переговоры тет-а-тет, партнерства. В среду и четверг, когда Луна в вашем знаке будет "воевать" поочередно то с Сатурном, то с Юпитером, держитесь подальше от начальства, не переедайте и избегайте покупок, чтобы не обнулить свой счет.

Дева

Уже вторую неделю подряд Девы могут гордиться своими достижениями. Все благодаря серьезному настрою, самодисциплине и четкому пониманию цели. Вас хочется бесконечно хвалить и ставить в пример! Продолжайте в том же духе, а в выходные (особенно в субботу) гороскоп на неделю советует полностью отдохнуть.

Весы

Полнолуние в знаке, к которому мы себя относим, это всегда подведение итогов за минувшие полгода. Обязательно вспомните и запишите, о чем вы мечтали 6 месяцев назад, и что получили. Чего не хватило для успеха? Только не путайте работу над ошибками с самобичеванием!

Скорпион

Вы хорошо знаете, как воевать за место под солнцем и что делать в критической ситуации. Но вот жить обычной жизнью, заботиться о своем здоровье, о семье, доме… Как мудро, что звезды задали именно этот вектор! Гороскоп на неделю советует считать это новым вызовом, с которым вы обязаны справиться.

Стрелец

Личная жизнь – ахиллесова пята Стрельцов на этой неделе. Составляя рабочее расписание, оставляйте свободными вечера – скорее всего, вы захотите их провести с кем-то только вдвоем. Ну а ваши сильные места остаются прежними: творчество, спорт, публичная деятельность, дети.

Козерог

Начиная со среды ваша жизнь будет становиться все спокойнее. И это вам на руку, потому что планеты заняли позиции, весьма выгодные для вас. Истинно «козерожий» подход (собранность, дисциплина) поможет вам заработать на этой неделе внушительную сумму. Призыв от гороскопа на неделю: действуйте!

Водолей

Не тяните, прямо с понедельника беритесь за дела. Время не ждет, а благоприятные конфигурации на небе – тем более. Ваши творческие способности на высоте, их сейчас можно использовать в любой сфере, даже в бухгалтерии. А выносливость поможет преодолевать любые препятствия.

Рыбы

Меркурий в вашем знаке будет деморализован то Марсом, то Нептуном, поэтому публичных выступлений и важных переговоров лучше избегать. Хороших результатов достигнут Рыбы, которые что-то делают своими руками или занимаются дизайном интерьеров, ремонтами, строительством, гласит гороскоп на неделю.

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Фото: NASA/ Twitter.com/ www.globallookpress.com
19 марта 2021, 16:09 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

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