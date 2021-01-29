Гороскоп на неделю с 1 по 7 февраля 2021 года

Первая неделя февраля похожа на безмятежное майское утро, которое вдруг сменяется душным полднем, а потом и темным вечером с громом и молниями. Поэтому если у вас запланировано на этот период что-то важное, постарайтесь перенести все события на первую половину недели – до среды включительно. Чем же хороши эти дни?



В понедельник будет сохраняться энергия соединения Солнца и Юпитера (этот аспект многие считают чуть ли не волшебным). Во вторник к ней добавится взаимная поддержка светил, что придаст нам выносливости, здравомыслия и оптимизма. Ну а среда, благодаря дружбе Луны и Меркурия, станет идеальным днем для примирений, забот о здоровье и наведения порядка, гласит гороскоп на неделю.



Есть, конечно, ложка дегтя и в эти благословенные дни: как-никак, Марс и Уран продолжают конфликт с Юпитером и Сатурном, так что вовлеченные в это противостояние будут продолжать ощущать нервозность и давление. Но благоприятные аспекты будут давать сторонам возможность понизить градус напряжения, рассказала астролог Лилия Любимова.

Другое дело, что не все захотят ею воспользоваться – согласитесь, бывают ситуации, когда хочется все же пройти через обострение и добиться своего. Например, избавиться от токсичных отношений, высасывающей все силы работы и других неприятностей. Поэтому не всех звезды будут усиленно призывать к компромиссам, предупреждает гороскоп на неделю.

В четверг у многих эмоции будут бить через край, а в пятницу возникнут ситуации, ограничивающие наши возможности. Венера, соединившаяся с Сатурном, понизит настроение, создаст ситуации, когда мы будем вынуждены отказаться от чего-то, а также "подморозит" чувства – многие влюбленные ощутят охлаждение.

Так что выходные нас ожидают спокойные, отрезвляющие. Процедуры красоты, походы к стилистам и парикмахерам, шопинг, вложения денег, планирование отдыха – не рекомендует гороскоп на неделю. Зато можно учиться, исследовать тему минимализма, работать волонтером, помогать друг другу, заниматься спортом и даже играть в компьютерные игры.

Овен

У Овнов сохраняется ощущение купола над головой, защищающего от больших неприятностей. Что бы ни происходило, вы не окажетесь у разбитого корыта – Солнце и Юпитер поддержат вас. Ну а если вы еще и обуздаете свой эгоизм и станете играть в команде – успех станет реальнее.

Телец

Тельцы будут жить теми же проблемами, что и на прошлой неделе. Атмосфера вокруг вас интригующая и пока полностью неопределенная – чаша весов может качнуться в любую сторону. Самое удачное время – первая половина дня понедельника. Вы будете уверены в себе и получите поддержку, утверждает гороскоп на неделю.

Близнецы

Работа, учеба, участие в общественных проектах – вот что будет волновать вас на этой неделе. Самыми удачными днями будут среда и суббота – вы сможете достичь успеха в переговорах, общении, коммерции и учебе. Выходные могут принести знакомство с важным для вашего будущего человеком.

Рак

Всю неделю Раки будут заниматься проблемами, накопившиеся в личной жизни и на работе. Необходимость брать ответственность на себя и озвучивать свои решения может заставить попереживать. Тем не менее, это будет отличный опыт! А в выходные гороскоп на неделю призывает вас от души полениться.

Лев

После полнолуния в вашем знаке может ощущаться некоторая усталость или отстраненность. Однако постарайтесь не расслабляться на этой неделе, чтобы не пропустить время возможностей, перезагрузки. Следите за темами, которые подбрасывает жизнь, это поможет найти свои сильные стороны.

Дева

В понедельник Девы, особенно женщины, будут в весьма выигрышной ситуации – обязательно воспользуйтесь ею! А вот в остальные дни недели гороскоп не советует проявлять активность – слишком много затруднений может оказаться на вашем пути. Выходные прекрасны для домашних дел, кулинарии.

Весы

В вашем графике стоит обвести красным кружочком именно вторник – день, когда вы будете чувствовать себя на подъеме. Спорт, физические нагрузки, учеба и экзамены, чтение лекций, выступления онлайн, творчество – вот сферы, где вас ждет успех. В выходные будет полезно писать что-нибудь от руки.

Скорпион

В четверг и пятницу вас будет легко довести до кипения, так что вашим оппонентам не позавидуешь. Пожалуйста, запомните, что вам выгоднее сохранять хладнокровие. Остальные дни недели будут нейтральными, а выходные принесут небольшую денежную радость, типа большой скидки, гласит гороскоп на неделю.

Стрелец

Надеемся, вы использовали прекрасный аспект своей правящей планеты Юпитер на прошлой неделе, а если нет – в понедельник еще можно запрыгнуть в последний вагон и поймать удачу. Последующие дни принесут суету и завалы на работе, зато в выходные вы сможете делать лишь то, что любите.

Козерог

Козероги могут выдохнуть – в знаке остался лишь Плутон, к которому вы уже успели привыкнуть. Теперь большинство событий будет разворачиваться в финансовом секторе, где вам предстоит научиться отстаивать свои интересы. Выходные гороскоп на неделю советует провести в уединении – вы всегда найдете, чем заняться.

Водолей

Венера переместилась в ваш знак, так что теперь Водолеи – счастливые "обладатели" сразу 5 планет! Но если первая половина недели будет успешна практически для любых дел, то вторая может принести разочарования и ограничения. Не печальтесь по этому поводу, в выходные вы снова сможете зажигать!

Рыбы

Рыбам хорошо сейчас вынашивать планы: обдумывать, составлять сметы, изучать чужие кейсы. В пятницу вы получите неожиданную и приятную новость либо поддержку, что вдохновит и обрадует. Воздержитесь от соблазна поработать в субботу и воскресенье, гороскоп на неделю рекомендует заняться энергетическими практиками.