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Парад планет и затмения: мир никогда не будет прежним

Парад планет и затмения: мир никогда не будет прежним

Фото: pixabay.com
Инна Любимова

Инна Любимова блогер

 Астролог, основатель Школы Астрологии
Лето 2020 года насыщено важными астрологическими событиями, которые сильно влияют на человека. Июль-месяц будет менее активным и сложным, в отличие от июня. Тем не менее, есть свои нюансы и особенности, которые необходимо учитывать.
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Астролог, основатель Школы Астрологии Инна Любимова поможет разобраться, что нас ждет в июле месяце.

ПАРАД ПЛАНЕТ

4 июля нас ожидает Парад планет. Это крайне важный и необыкновенный день.

"Есть один очень важный момент, различающий астрологов и астрономов.Астрологи используют геоцентрическую систему мира, говоря о том, что жизнь каждого человека находится в центре всего и именно от от земли происходит любой разбор. С астрономической же точки зрения, отсчет идет от Солнца. Так вот данный парад планет хорошо виден именно с астрономической точки зрения, ведь многие планеты находятся практически на одной линии и создается впечатление, что они идут друг за другом", – поясняет Инна Любимова.

Этот год насыщен глобальными событиями, которые задают темп на десятки лет вперед. Все уже поняли, что настало непростое время – финансовый кризис, много силовых конфликтов, эпидемии. И самое главное – 2020 год является переходным к новым событиям, новой жизни и новой реальности. Буквально через несколько лет мы увидим наш мир совсем другим. Парад планет принимает в этом непосредственное участие. Этот день – идеальное время для подготовки встречи Затмения, которое произойдет 5 июля. Проведите эти выходные в гармонии и спокойствии, займитесь любимыми делами, расслабляйтесь и не допускайте негативных эмоций.

Завершение коридора затмений

29 мая начался коридор затмений, который продлится до 12 июля. Коридор затмений – это очень важное время, которое приходит в нашу жизнь, чтобы трансформировать ее и избавить от всего лишнего. В этот период все наши чувства обостряются, поэтому нужно внимательно следить за своим эмоциональным состоянием.

Мы уже прочувствовали на себе Лунное затмение ( 05.06.2020) и Солнечное (21.06.2020) и впереди нас ждет еще одно Лунное затмение в Козероге, которое состоится 5 июля. В этот день стоит ограничить общение с окружающими и сохранять спокойствие. Контролируйте свои эмоции, пейте побольше воды, проведите время дома, примите расслабляющую ванну, почитайте книжку или посмотрите кино. Спокойное и расслабленное состояние поможет избежать ошибок, которые потом сложно будет исправить. Постарайтесь посвятить это время внутреннему созерцанию и поиску душевной гармонии, занимайтесь медитациями, читайте аффирмации или книги.

РЕТРОГРАДНЫЙ МЕРКУРИЙ (16.06 – 12.07)

Также не стоит забывать, что до 12 июля на нас все еще оказывает влияние ретроградный Меркурий, который начал обратное движение 16 июня 2020 года. До 26 июля он будет возвращаться в градус своего разворота, что называется шлейфом. Поэтому будьте осторожнее, внимательнее подписывайте документы, планируйте встречи заранее, а важные переговоры лучше переносите на август. Также будьте внимательны за рулем и не совершайте дорогостоящих покупок.

РЕТРОГРАДНЫЙ САТУРН

Сатурн, планета препятствий и ограничений, тоже ушла в ретроградное движение 7 мая до 3 октября. В этот период для достижения тех или иных целей потребуется больше усилий и труда. Будьте собраны и разбейте свою цель на задачи, которые вы будете выполнять друг за другом. Таким образом, вы допустите меньше ошибок и быстрее придете к результату.

РЕТРОГРАДНЫЙ ЮПИТЕР

Ретроградный Юпитер (10 мая – 17 сентября) в июле окажет влияние на наши амбиции, которые будут возрастать. Тем не менее результаты от наших действий будут не такие, какие бы нам хотелось.

РЕТРОГРАДНЫЙ НЕПТУН

Такое состояние планеты с 19 июня по 2 декабря привнесет в нашу жизнь иллюзии и обманы в разных сферах. Люди словно находятся в розовых очках и не могут правильно оценить ситуацию. В это время может происходить много странных и необъяснимых событий.

РЕТРОГРАДНЫЙ ПЛУТОН

Особенно влияние ретроградного Плутона (22 апреля-7 октября) ощутят чувствительные люди с тонкой душевной организацией. Они будут подвержены стрессам, всплескам эмоций, переживаниям. Старайтесь контролировать свои эмоции. Не перегружайте организм, находите время для спорта и релакса, медитаций.


4 июля 2020, 02:00

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