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Гороскоп
Гороскоп на сегодня, 22 июля 2020 года

Гороскоп на сегодня, 22 июля 2020 года

Фото: Дни.ру
Близнецы будут фонтанировать идеями, Девы постараются выразить свою индивидуальность, а Водолеям стоит опасаться "энергетических вампиров". Подробности читайте в свежем гороскопе на сегодня, 22 июля 2020 года от "Дни.ру".
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Сегодня Овны могут удивить некоторых людей своими словами и действиями, которые могут оказаться не совсем подходящими в конкретной ситуации. Поэтому гороскоп говорит, в среду, 22 июля, постарайтесь настроить своего "внутреннего контролера" так, чтобы он мог одернуть, если вы делаете что-то не то. Это поможет избежать конфузных ситуаций и даже конфликтов из-за того, что вас неправильно поняли.

Телец

В этот день Тельцы могут почувствовать себя гигантской "бабой". Нет, это не то, о чем вы подумали. Речь идет о большом стальном шаре, которым рушат старые постройки и конструкции. Сегодня, вероятно, вам очень захочется перемен, разрушить старый мир до основания и начать строить новый. Гороскоп говорит, что нужно соблюдать разумный подход. Выбирать новые пути – это само по себе неплохо. Главное убедиться, что это не импульсивное решение, о котором вы будете вскоре жалеть.

Близнецы

Сегодня у Близнецов будет необычный день, когда они будут просто фонтанировать новыми идеями. Более того, вы сможете наблюдать за происходящим вокруг себя и делать тонкие наблюдения, подмечая самую суть процессов и явлений. Поэтому гороскоп говорит, в среду, 22 июля, пользуйтесь этим настроем, чтобы улучшить свою жизнь. Держите под рукой ручку и бумагу или диктофон, чтобы не забыть внезапно пришедшую вам в голову гениальную мысль.

Рак

У Раков сегодня может быть бесконечная вереница планов и идей, которые будут роиться в голове, но, увы, мало времени, терпения и ресурсов, чтобы довести их все до логического конца. Гороскоп советует, выберите тактику постепенных шагов, сосредотачиваясь на чем-то одном и после удачного завершения переходя к следующему делу. Иначе постоянные перепрыгивания от одной задачи к другой приведут к тому, что вы не преуспеете нигде.

Лев

Не бойтесь сегодня менять свое мнение и признавать ошибки. Львам, следует помнить, что умение сохранять объективность по отношению к себе и собеседникам – признак зрелой личности. Напротив, упертое отстаивание своих позиций, даже когда уже совершенно ясно, что вы неправы – может ударить по статусу и ухудшить мнение окружающих о вас. Также гороскоп говорит, в среду, 22 июля, держите свой разум открытым для изменений, которые происходят вокруг вас. Скорее всего, они принесут вам новые перспективы.

Дева

Вы можете почувствовать сильную потребность выразить свою индивидуальность. Сегодня Девы решительно не будут хотеть сливаться со стадом, а желать быть чем-то самобытным и особенным. Гороскоп говорит, найдите место или группу, которая позволит вам быть собой и не беспокоиться о том, что другие люди думают о вас. Ваша оригинальность будет вдохновлять. Так что не стоит подавлять ее.

Весы

Сегодня Весам нужно проявить волю, чтобы добиться желаемого. Будьте готовы плыть не по течению, а именно туда, куда вам нужно. Если поток совпадает с вашим направлением – хорошо, если нет – нужно будет приложить усилия. Гороскоп говорит, в среду, 22 июля, не стесняйтесь идти своим путем, независимо от того, что об этом говорят и думают другие. Не делайте поступки только для того, чтобы угодить кому-либо. Ваши главные цели должны быть в приоритете.

Скорпион

Сегодня Скорпионов ждет несколько неожиданных сюрпризов. Скорее всего, они будут приятные или нейтральные. В любом случае будьте морально готовы к неожиданностям. Плюс к этому, постарайтесь на полную катушку использовать открывающиеся новые возможности. Время не будет ждать, поэтому действовать нужно быстро и решительно. Гороскоп говорит, принимайте все новое и неожиданное как подарок судьбы.

Стрелец

Постарайтесь обеспечить себе эмоциональную свободу. Возможно, Стрельцы будут чувствовать сегодня, что их принуждают к какой-то роли или манипулируют чувствами. Поэтому они вынуждены подавлять свои эмоции и навешивать на себя маски, которые диссонируют с истинным внутренним состоянием. Гороскоп говорит, в среду, 22 июля, для вас важно сохранить свое "Я" и возможность выражать его.

Козерог

Проведите сегодня инвентаризацию своих привычек и шаблонов поведения, Козерог. Посмотрите на определенные паттерны и отметьте те, которые работают хорошо и те, которые следовало бы изменить. Осознав свои типичные ошибки, вы, скорее всего, почувствуете желание освободиться от их повторения и создадите новые типы реагирования на ситуации. Они же позволят изменить отношения к вам со стороны окружающих и откроют новые возможности. Гороскоп говорит, не стоит продолжать тратить свою энергию на дорогу, которая ведет в никуда.

Водолей

Не исключено, что сегодня Водолеи почувствуют на себе, что такое "энергетический вампиризм". Вероятно, найдутся люди, которые будут просто высасывать ваши силы, стараясь решить свои проблемы за счет вас, или вываливая свои проблемы, лишая вас ментального тонуса. Эмоциональная поддержка – это хорошо, но у всего должны быть свои пределы. Гороскоп говорит, что в среду, 22 июля, этот дополнительный душевный груз может оказаться для вас излишним и непосильным. Поэтому, возможно, вам лучше отгородиться от "проблемных" людей.

Рыбы

Сегодня Рыбы могут сильно удивлять и даже пугать людей своими драматичными эмоциональными вспышками. Включите голову, ваше поведение может быть ошибочным и в перспективе отразиться негативно. Мельчайшие раздражители могут запускать в вас бурю чувств. Гороскоп говорит, возможно, не совсем удовлетворена ваша потребность быть любимыми, и вы чувствуете, что другие не уделяют вам должного внимания, которое, как вы думаете, вы заслуживаете. Постарайтесь немного успокоится и нащупать гармоничное состояние.

Гороскоп на июль | Гороскоп на 2020 год – Финансы | Здоровье | Любовный | Китайский | Славянский

21 июля 2020, 16:43

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