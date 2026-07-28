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Вторник 28 июля

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Как Москва стала главным центром киберспорта в России

Как Москва стала главным центром киберспорта в России
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Сегодня киберспорт окончательно трансформировался из любительского досуга в высокотехнологичную, прибыльную профессиональную индустрию.

Согласно свежим аналитическим данным, почти 80 процентов всех киберспортивных организаций, действующих на территории Российской Федерации, официально базируются в Москве. За последние семь лет количество специализированных компаний и стартапов в столице увеличилось на 60 процентов.

В городе функционирует более 30 крупнейших киберарен, специализированных клубов и турнирных проектов. Видеоигры перестают быть исключительно молодежным развлечением: исследование показало, что для граждан в возрасте от 14 до 35 лет соревновательный гейминг становится полноценной сферой для построения успешной карьеры. 23 процента опрошенных мужчин и 16 процентов женщин изъявили прямое желание принимать участие в профессиональных состязаниях.

Уникальная инфраструктура кластера в "Сколково"

Центральным ядром развития отрасли выступает Московский кластер видеоигр и анимации, ставший первой очередью флагманского креативного кластера "Сколково". Проект был лично открыт мэром Москвы Сергеем Собяниным в ноябре прошлого года.

На площади 55 тысяч квадратных метров в трех технологичных корпусах развернута передовая инфраструктура:

  • Собственный высокомощный центр обработки данных;
  • Профессиональная студия захвата движения (Motion Capture) для создания фотореалистичной трехмерной графики кинематографического качества;
  • Высокоточные студии звукозаписи и фотограмметрии;
  • Специализированный кинозал с экранами высокой точности цветопередачи;
  • Полноценная киберарена, оборудованная самым крупным в России круговым медиаэкраном площадью около 800 квадратных метров, занимающим весь периметр атриума.

В распоряжении резидентов также находятся современные коворкинг-зоны, офисные пространства, выставочные залы, лектории и зоны отдыха.

Вторая очередь и мировое первенство

В текущем году запланировано открытие второй площадки — кластера медиатехнологий общей площадью 74 тысячи квадратных метров. Это пространство обеспечит необходимой базой разработчиков инновационных медиарешений. Здесь разместится студия виртуального производства, технологический шоурум и масштабный конференц-зал.

После ввода всех объектов в эксплуатацию креативный кластер в Москве станет первой в мире экосистемой полного цикла для производства видеоигр, анимации и медиапродуктов. Площадка объединит крупнейшие студии, технологические стартапы, инвесторов и профильные образовательные учреждения.

Для участников проекта предусмотрен широкий пакет господдержки. Резиденты Московского кластера видеоигр и анимации получают льготы фонда "Сколково", включая нулевую ставку по налогу на прибыль и имущество на срок до 10 лет, освобождение от уплаты НДС и 100-процентное возмещение таможенных пошлин на исследовательское оборудование, а также помощь в продвижении продуктов на международные рынки.

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28 июля 2026, 12:06
Фото: Агентство городских новостей "Москва"
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