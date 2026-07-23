Открестившаяся от России Вайкуле обогатится: раскрыты баснословные заработки певицы на шоу с иноагентами

Хозяйка фестиваля уже находится в Юрмале и занимается последними приготовлениями.

Лайма Вайкуле намерена неплохо заработать на масштабном шоу в Юрмале. По данным прессы, после завершения Laima Rendezvous Jurmala 2026 в распоряжении знаменитости может остаться более 20 миллионов рублей чистой прибыли. Также известно, что часть расходов на проведение мероприятия возьмет на себя латвийская сторона.

Как утверждает источник, на подготовку грандиозного шоу потребуется около одного миллиона евро, а общий доход должен превысить 1,3 миллиона евро. Основную часть выручки обеспечат фанаты участников проекта, купившие билеты — эти продажи, по предварительным подсчетам, принесут свыше 850 тысяч евро.

Серьезно сократить расходы поможет поддержка местных властей — организаторы получили госгрант. Кроме того, концертную площадку «Дзинтари» им предоставили бесплатно. Обычно аренда и содержание этого комплекса обходятся в сотни тысяч евро. Высвободившиеся средства планируют направить на оплату выступлений приглашенных звезд.

На сцену фестиваля должны выйти исполнители с сомнительной репутацией в России. Среди них: Монеточка*, Noize MC*, Андрей Макаревич* и Семен Слепаков*. Кроме того, ожидается участие Потапа и Насти Каменских. Среди наиболее обсуждаемых гостей также называют Аллу Пугачеву и Максима Галкина*.

Известно, что хозяйка фестиваля уже находится в Юрмале и занимается последними приготовлениями.

При этом финансовая история артистки неоднократно сопровождалась громкими скандалами. Латвийские СМИ сообщали о налоговых задолженностях компании певицы, которые возникали в разные годы. Эти претензии супруг исполнительницы Андрей Латковский объяснял тем, что она не участвует в ведении бухгалтерии и не следит за налоговыми вопросами.

Не меньше вопросов вызывала и деятельность звезды в России. Несмотря на заявления о разрыве всех связей с РФ после переезда, по некоторым данным, она продолжала зарабатывать в нашей стране. К бренду знаменитости Laimalux Rus продолжали возникать вопросы, связанные с получением доходов.

Напомним, после начала спецоперации певица покинула Россию и перебралась в Латвию.