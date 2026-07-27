Участники московских ярмарок передали нуждающимся более тонны продуктов

Масштабная благотворительная акция на московских ярмарках позволит обеспечить свыше полутора тысяч нуждающихся москвичей полноценным горячим питанием и жизненно необходимой поддержкой.



Предприниматели и фермеры, реализующие продукцию на столичных ярмарочных площадках, передали в благотворительный фонд "Дари еду" более 1000 килограммов качественных продуктов питания. Из полученного сырья профессиональные повара приготовят свыше 1600 полноценных горячих обедов для подопечных организации.

К социальному проекту активно присоединились аграрии и владельцы личных подсобных хозяйств из 15 субъектов Российской Федерации. Фермеры передали в фонд богатый ассортимент свежих сезонных овощей: морковь, картофель, репчатый лук, свежие огурцы, капусту, свеклу, томаты и чеснок.

Кроме того, отечественные производители сформировали продовольственные наборы из продуктов длительного хранения. В состав гуманитарной партии вошли различные крупы, макаронные изделия, мука, сахар, соль, нерафинированное и дезодорированное растительное масло, овощная и грибная консервация, томатная паста, а также набор пряностей и специй — лавровый лист, куркума, базилик, перец, кориандр, хмели-сунели и зира.

Поддержка незащищенных категорий граждан

Вся переданная продукция предназначена для адресной помощи самым уязвимым категориям населения: одиноким пожилым людям, инвалидам, а также многодетным семьям и гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Многие из подопечных фонда в силу возраста или физических ограничений не способны готовить еду самостоятельно.

"Из полученных продуктов наши повара приготовят 1,6 тысячи готовых обедов для пожилых людей, семей с детьми и людей с инвалидностью. Это живое доказательство того, что даже небольшие фермерские хозяйства способны эффективно заниматься благотворительностью", — подчеркнул основатель фонда "Дари еду" Игорь Шатунов.

Он выразил глубокую признательность региональным производителям, отметив, что подобная помощь — это не просто обеспечение физиологических потребностей, но и важное проявление социального внимания и заботы о гражданах.

Системная благотворительность на ярмарках столицы

Московские ярмарки уже традиционно выступают ключевыми площадками для реализации крупных социальных и благотворительных инициатив. Ранее здесь с успехом прошли масштабные гуманитарные сборы, приуроченные к Яблочному Спасу, а также известная акция "Подвешенный мандарин". В рамках этих проектов свежие фрукты и продукты передавались тяжелобольным детям, многодетным семьям и жителям новых регионов России.

В настоящее время на межрегиональных ярмарках столицы представлена продукция фермеров более чем из 40 регионов страны. Правительство Москвы предоставляет участникам торговые места на бесплатной основе. Качество и ветеринарно-санитарная безопасность поступающих товаров гарантируются самими производителями, а также подлежат обязательному досмотру специалистами Государственной ветеринарной службы города Москвы перед попаданием на прилавки.