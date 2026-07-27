Собянин сообщил об уничтожении уже девяти БПЛА, летевших на Москву

Подаренная Долиной квартира может прибавить ей проблем Тесты Вскрылась серьезная болезнь Пугачевой Игры Сонник

Топ новостей недели

"Тихие убийцы" костей: доктор Мясников назвал 3 разрушающих скелет продукта – после 40 лет особенно опасны"Тихие убийцы" костей: доктор Мясников назвал 3 разрушающих скелет продукта – после 40 лет особенно опасны Айза поделилась пикантными подробностями отношений с молодым мужемАйза поделилась пикантными подробностями отношений с молодым мужем Россиянам назвали главные триггеры онкологии – некоторые привычки провоцируют ракРоссиянам назвали главные триггеры онкологии – некоторые привычки провоцируют рак Адам Драйвер снова отказал MarvelАдам Драйвер снова отказал Marvel

Лента новостей

Понедельник 27 июля

16:40Дети бойцов СВО из разных городов Подмосковья подружились в лагере "Левково" 15:13Кровоизлияние в мозг прямо на дому: доктор Мясников ошеломил правдой о новом чудо-лекарстве 13:50Назван неприятный сюрприз для похваставшейся дорогим подарком Долиной 12:18Участники московских ярмарок передали нуждающимся более тонны продуктов 12:07Собянин сообщил об уничтожении уже девяти БПЛА, летевших на Москву 11:54Ужасная гибель за считанные дни: объявлена катастрофа, которая с легкостью сотрет с лица Земли целые страны 10:38Страшное несчастье с Вайкуле прямо на сцене попало на видео 09:32"Никому не рассказывала": страшный кошмар тяжелобольной Пугачевой выплыл наружу 00:0127 июля – День Акилы: народные приметы, запреты и тайны дня 18:19Погребняк стала жертвой элитной крысы: "Море крови" 15:02"Надо было ответить жёстче": почему в конфликте решают не слова, а то, откуда вы их говорите 09:19Сбежавший из России блогер назвал лучшую страну в мире 00:01День Архангела Гавриила 26 июля: какие поступки сулят нужду и ссоры 18:32Беглая дочь Владимира Машкова нашла приличную работу в Нью-Йорке 09:25Харламов пожаловался на "плохую еду" и заявил о стремительной потере веса 00:01Одна ошибка 25 июля могла лишить дом благополучия: приметы Проклова дня 18:27Сбежавший из России певец обзавелся роскошной жилплощадью в США 18:17Подмосковье выдало сертификаты на льготную ипотеку учёным и специалистам ОПК 14:21"Все висит": раскрыта правда об интимной жизни Пугачевой и Галкина* 14:11Звездный уик-энд на Байконуре объединил космос и медицину 12:28Куда сходить в России: афиша главных событий с 25 июля по 1 августа 08:53Юлия Пересильд взбесилась из-за обвинений в адрес 17-летней дочери 00:01Ольгин день 24 июля: что принесет дому достаток, а что – разлад 19:04Вредит здоровью мозга: врач рассказал, как правильно проводить "уборку" в голове 15:49В Химках к 1 сентября откроются семь обновленных учебных заведений 14:23Открестившаяся от России Вайкуле обогатится: раскрыты баснословные заработки певицы на шоу с иноагентами 08:46"Кладбище" из человеческих жира и кожи: Елена Летучая сделала жуткую находку во дворе – волосы встают дыбом 00:01Услышали гром 23 июля? Вот какую погоду предсказывали на Руси 20:26Пять женских диагнозов без лишнего страха 19:13Анна Седокова крупно опозорилась 18:11Девять книг для бережной заботы о себе 17:53Олег Газманов оценил свое шоу в Москве от 100 миллионов рублей 16:47Охлобыстин встретил юбилей между ролями 14:46Этот цвет волос – сигнал тревоги: доктор Мясников рассказал о самых "проблемных" пациентах 12:57Маск решил переснять "Одиссею" нейросетью 12:04Pixar сокращает сотрудников после провалов 11:18Барановская показала последствия укуса комара 08:39Любовь Аксенова выдала грязную правду о друге отца: устроил спектакль, чтобы совратить 00:01Не трогайте первый огурец: главный запрет 22 июля 19:23Пелагея отмечает юбилей новым альбомом 19:13Адам Драйвер снова отказал Marvel 18:34"Тихие убийцы" костей: доктор Мясников назвал 3 разрушающих скелет продукта – после 40 лет особенно опасны 18:32Тарасова объяснила уход Петросян от Тутберидзе 18:31Зендея может войти в "Борна" 17:49Мэтт Дэймон ждет "Ocean's 14" 13:56Собянин: Москва помогает молодежи реализовать себя в творческих профессиях 13:37Ветеранам СВО показали главные достопримечательности Москвы и Подмосковья 12:43Подмосковный гарантийный фонд помог бизнесу привлечь 5 млрд рублей за полгода 09:02"Сглазим и окочурится": Прохор Шаляпин рассказал о новой любимой девушке "в годах" 00:0121 июля – Прокопий Жнец: почему в этот день боялись бездельничать
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Собянин сообщил об уничтожении уже девяти БПЛА, летевших на Москву

Собянин сообщил об уничтожении уже девяти БПЛА, летевших на Москву
310

Дежурные средства противовоздушной обороны Министерства обороны Российской Федерации успешно пресекли попытку совершения массированной атаки беспилотных летательных аппаратов на объекты в Москве и Московской области.

Согласно официальной информации, распространенной мэром столицы Сергеем Собяниным в его канале в мессенджере "Макс", силами ПВО на подлете к городу было уничтожено в общей сложности девять беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Попытка нанесения удара отражалась последовательно. Первоначально мэр Москвы проинформировал о ликвидации трех воздушных целей, двигавшихся по направлению к столичному региону. Спустя некоторое время подразделения противовоздушной обороны успешно нейтрализовали вторую волну вражеских дронов, ликвидировав еще шесть летательных аппаратов.

"Отражена атака еще шести БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", — сообщил Сергей Собянин.

Работа экстренных служб и меры безопасности

Подразделения ПВО сработали в оперативно-тактическом взаимодействии, не допустив прорыва воздушных целей к защищаемым объектам городской инфраструктуры.

В настоящее время на местах падения фрагментов сбитых беспилотников работают профильные специалисты: расчеты Главного управления МЧС России, оперативные группы, взрывотехники и представители правоохранительных органов. Проводится комплекс специальных мероприятий по обследованию территорий, детонационной проверке обломков и обеспечению полной безопасности гражданского населения.

В столичном регионе задействованы все необходимые протоколы повышенной безопасности. Органы исполнительной власти и профильные службы продолжают круглосуточный мониторинг обстановки. Граждан призывают соблюдать спокойствие, проявлять бдительность, категорически избегать приближения к фрагментам упавших аппаратов при их обнаружении и ориентироваться исключительно на официальные сообщения государственных ведомств.

Шоу-бизнес в Telegram

27 июля 2026, 12:07
Сергей Собянин. Фото: Агентство городских новостей "Москва"
Канал мэра Москвы Сергея Собянина в мессенджере "Макс"✓ Надежный источник

Дети бойцов СВО из разных городов Подмосковья подружились в лагере "Левково"

Дети бойцов СВО из разных городов Подмосковья подружились в лагере "Левково"
Четырнадцать дней в одном отряде с теми, кто понимает тебя без лишних слов, – именно так проводят каникулы дети участников СВО в оздоровительном лагере "Левково". Как сообщили в пресс-службе правительства Подмосковья, сегодня их навестил губернатор региона Андрей Воробьёв.

Участники московских ярмарок передали нуждающимся более тонны продуктов

Участники московских ярмарок передали нуждающимся более тонны продуктов
Масштабная благотворительная акция на московских ярмарках позволит обеспечить свыше полутора тысяч нуждающихся москвичей полноценным горячим питанием и жизненно необходимой поддержкой. Предприниматели и фермеры, реализующие продукцию на столичных ярмарочных площадках, передали в благотворительный фонд "Дари еду" более 1000 килограммов качественных продуктов питания.

Подмосковье выдало сертификаты на льготную ипотеку учёным и специалистам ОПК

Подмосковье выдало сертификаты на льготную ипотеку учёным и специалистам ОПК
Шестьдесят молодых учёных и специалистов оборонно-промышленного комплекса Московской области получили свидетельства на льготное жильё в рамках подпрограммы "Социальная ипотека". Об этом сообщили в пресс-службе регионального Министерства инвестиций, промышленности и науки. Церемония прошла в Доме правительства Московской области.

Звездный уик-энд на Байконуре объединил космос и медицину

Звездный уик-энд на Байконуре объединил космос и медицину
Гости посетили исторические объекты и прошли маршрутами первых покорителей космоса. На космодроме Байконур состоялось однодневное путешествие к запуску корабля «Союз МС-29».

В Химках к 1 сентября откроются семь обновленных учебных заведений

В Химках к 1 сентября откроются семь обновленных учебных заведений
Лунёвская школа не ремонтировалась с момента постройки. Старший корпус возвели в 1972 году, младший в 1992-м. В этом году оба здания наконец получат новые классы, лаборатории, спортивные залы и настенные росписи об истории Химок и Лунёво. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв в среду приехал проверить, успеют ли строители к 1 сентября, сообщили в пресс-службе правительства региона,«Кроме ремонта должно быть оснащение, лаборатории, весь необходимый инвентарь.

Выбор читателей

26/07ВскСбежавший из России блогер назвал лучшую страну в мире 25/07СбтБеглая дочь Владимира Машкова нашла приличную работу в Нью-Йорке 26/07ВскДень Архангела Гавриила 26 июля: какие поступки сулят нужду и ссоры 27/07ПндСтрашное несчастье с Вайкуле прямо на сцене попало на видео 27/07Пнд"Никому не рассказывала": страшный кошмар тяжелобольной Пугачевой выплыл наружу 26/07ВскПогребняк стала жертвой элитной крысы: "Море крови"