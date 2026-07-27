Собянин сообщил об уничтожении уже девяти БПЛА, летевших на Москву

Дежурные средства противовоздушной обороны Министерства обороны Российской Федерации успешно пресекли попытку совершения массированной атаки беспилотных летательных аппаратов на объекты в Москве и Московской области.

Согласно официальной информации, распространенной мэром столицы Сергеем Собяниным в его канале в мессенджере "Макс", силами ПВО на подлете к городу было уничтожено в общей сложности девять беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Попытка нанесения удара отражалась последовательно. Первоначально мэр Москвы проинформировал о ликвидации трех воздушных целей, двигавшихся по направлению к столичному региону. Спустя некоторое время подразделения противовоздушной обороны успешно нейтрализовали вторую волну вражеских дронов, ликвидировав еще шесть летательных аппаратов.

"Отражена атака еще шести БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", — сообщил Сергей Собянин.

Работа экстренных служб и меры безопасности

Подразделения ПВО сработали в оперативно-тактическом взаимодействии, не допустив прорыва воздушных целей к защищаемым объектам городской инфраструктуры.

В настоящее время на местах падения фрагментов сбитых беспилотников работают профильные специалисты: расчеты Главного управления МЧС России, оперативные группы, взрывотехники и представители правоохранительных органов. Проводится комплекс специальных мероприятий по обследованию территорий, детонационной проверке обломков и обеспечению полной безопасности гражданского населения.

В столичном регионе задействованы все необходимые протоколы повышенной безопасности. Органы исполнительной власти и профильные службы продолжают круглосуточный мониторинг обстановки. Граждан призывают соблюдать спокойствие, проявлять бдительность, категорически избегать приближения к фрагментам упавших аппаратов при их обнаружении и ориентироваться исключительно на официальные сообщения государственных ведомств.