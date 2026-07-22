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Этот цвет волос – сигнал тревоги: доктор Мясников рассказал о самых "проблемных" пациентах

Этот цвет волос – сигнал тревоги: доктор Мясников рассказал о самых "проблемных" пациентах
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Врач объяснил, что у некоторых людей из-за генетических особенностей могут наблюдаться проблемы с анастезией.

Рыжие пациенты уже много лет пользуются особым вниманием у анестезиологов, и это вовсе не миф или профессиональная шутка. Среди врачей давно существует негласный принцип: «Рыжий пациент – жди проблем!».

Если перед операцией перед медиками оказывается человек с натуральными рыжими волосами, специалисты заранее готовятся к возможным особенностям реакции организма на обезболивание. Впрочем, речь идет не о повышенной опасности, а о медицинских нюансах, которые требуют более тщательного подхода.

Известный доктор Александр Мясников подчеркнул, что сами по себе рыжие волосы значения не имеют, однако добавил, что такая особенность связана с изменениями в гене MC1R, который отвечает не только за характерный цвет волос и кожи, но и влияет на работу системы восприятия боли. Именно поэтому у некоторых рыжеволосых людей организм может иначе реагировать как на болевые ощущения, так и на действие отдельных анестетиков.

Эту закономерность подтверждают научные исследования, которые приводит издание «Аргументы и факты». В одном из них выяснилось, что женщины с рыжими волосами значительно острее воспринимали воздействие высоких и низких температур, а местный анестетик лидокаин действовал на них заметно слабее, чем обычно.

Кроме того, у рыжеволосых существуют редкие наследственные особенности, из-за которых некоторые препараты для наркоза могут работать иначе. Этим объясняется известное среди медиков мнение о том, что рыжеволосым пациентам иногда требуется большая доза отдельных анестетиков.

Издание отмечает, что популярное утверждение о необходимости увеличивать дозировку наркоза примерно на 20 процентов появилось после небольшого исследования, проведенного еще в 2004 году. Тогда ученые установили, что рыжеволосым женщинам действительно потребовалась более высокая концентрация десфлурана для достижения необходимого эффекта. Однако последующие исследования не смогли убедительно подтвердить, что такая особенность характерна абсолютно для всех людей с рыжими волосами.

Комментируя ситуацию, доктор Мясников призвал не воспринимать этот факт как универсальное правило. Он отметил, что подобные генетические особенности встречаются далеко не у каждого рыжеволосого человека, а аналогичные реакции могут присутствовать и у людей с другим цветом волос. Именно поэтому анестезиологи всегда индивидуально оценивают каждого пациента перед операцией и подбирают дозировку препаратов с учетом конкретной клинической ситуации.

В итоге доктор отметил, что у части рыжеволосых пациентов действительно могут наблюдаться повышенная чувствительность к боли, более слабый или непродолжительный эффект местной анестезии, а также повышенная потребность в некоторых препаратах для наркоза. Вместе с тем, современные научные данные не подтверждают, что рыжие люди чаще сталкиваются с осложнениями во время операций, имеют повышенный риск кровотечений или обладают стойкой устойчивостью к анестезии.

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22 июля 2026, 14:46
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