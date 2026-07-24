Сбежавший из России певец обзавелся роскошной жилплощадью в США

Известный артист обрывает связи с родной страной – музыкант решил свить гнездышко на американских землях.

Экс-звезда нашумевшего в свое время музыкального коллектива Centr рэпер Slim, судя по всему, решил окончательно связать свое будущее с Соединенными Штатами. В прессе появилась информация о том, что артист обзавелся жилищем в Майами. Цена этого объекта составляет более 642 тысяч долларов (около 52 млн рублей) — россиянин намерен проживать там на постоянной основе.

По имеющимся данным, новое гнездышко звезды находится в ЖК The Atrium at Aventura. Покупка оформлена в кредит, а собственниками квартиры указаны сам артист и его жена.

Согласно налоговым документам, ежегодный налог на элитные жилые метры превышает 10,8 тысячи долларов — это примерно 866 тысяч рублей. При этом в эту сумму не входят ипотечные платежи, страховые взносы, коммуналка и другие обязательные выплаты, связанные с содержанием недвижимости.

По имеющимся данным, решение о переезде было принято после того, как у знаменитости возникли серьезные сложности с концертной деятельностью на территории Российской Федерации.

В 2024 году большая часть запланированных выступлений сорвалась — из пяти шоу состоялись лишь два. В тот же период артист избавился от своей квартиры на Беговой в Москве, продав ее за 31 млн рублей, хотя рыночная стоимость объекта была значительно выше и оценивалась минимум в 40 млн рублей.

Сейчас знаменитость готов бывать в родной стране исключительно ради частных выступлений. Однако организаторам придется выполнить ряд условий: выплатить гонорар в размере 2 млн рублей, полностью оплатить перелет из его нового дома и обратно, разместить звезду в пятизвездочном отеле, обеспечить вкусное питание, а также предоставить всю необходимую музыкальную аппаратуру.