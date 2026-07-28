Орлова заключила тайную сделку с Шепелевым из-за сына Фриске

Многолетняя кровавая вражда и громкие публичные разборки из-за единственного наследника Жанны Фриске неожиданно завершились тайным соглашением.



История вокруг 11-летнего Платона Шепелева, потерявшего знаменитую маму в двухлетнем возрасте, похоже, вступает в новую, мирную фазу. Певица и близкая подруга ушедшей артистки Ольга Орлова сделала сенсационное заявление. Экс-солистка группы "Блестящие", которая одновременно является крестной матерью мальчика, смогла найти общий язык с его отцом — телеведущим Дмитрием Шепелевым.

На протяжении девяти лет после трагической гибели Жанны Фриске от рака головного мозга летом 2015 года, Дмитрий Шепелев удерживал сына в жесткой изоляции от звездных родственников и друзей умершей возлюбленной. Ольга Орлова в этом затяжном и грязном конфликте безапелляционно приняла сторону убитых горем родителей Фриске. Из-за этого между крестной Платона и вдовцом вспыхнула настоящая война, а сам Шепелев категорически запрещал артистке даже приближаться к ребенку.

И вот теперь многолетний лед наконец тронулся. Ольге Орловой удалось пробить глухую стену и выстроить диалог с непреклонным шоуменом. Звезда дала понять, что они с Дмитрием пришли к компромиссу, который наконец-то позволит ей лично видеться и общаться с подрастающим крестником. Впрочем, детали этой важнейшей сделки Орлова предпочла оставить за кадром, заявив о существовании жестких конфиденциальных условий.

"Я не комментирую эту тему: у нас с Дмитрием есть определенные договоренности — мы условились ее не обсуждать. Дальше общайтесь с папой", — отрезала певица в разговоре с журналистами, дав понять, что не намерена провоцировать новый виток скандала.

При этом артистка решительно опровергла гуляющие по сети слухи о том, будто Шепелев поставил ей некие унизительные или жесткие ультиматумы ради встреч с мальчиком. Орлова подчеркнула, что подобные сплетни не имеют ничего общего с реальностью, а их диалог с шоуменом строился без участия посторонних лиц и желтой прессы.

Напомним, что Жанны Фриске не стало 15 июня 2015 года после тяжелой и непродолжительной борьбы с глиобластомой. После похорон родные певицы — ее отец Владимир Борисович и сестра Наталья — неоднократно со слезами на глазах жаловались на шоумена, который полностью заблокировал общение бабушки, дедушки и крестной с маленьким Платоном. Хочется верить, что тайные договоренности Орловой и Шепелева станут первым шагом к окончательному примирению расколотой семьи.