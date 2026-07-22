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Любовь Аксенова выдала грязную правду о друге отца: устроил спектакль, чтобы совратить

Любовь Аксенова выдала грязную правду о друге отца: устроил спектакль, чтобы совратить
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Актриса рассказала, что в 17 лет едва не стала жертвой насилия со стороны близкого друга семьи, который под предлогом помощи с карьерой заманил ее в ловушку.

Любовь Аксенова впервые откровенно рассказала о страшной истории, которую долгие годы предпочитала не вспоминать. Актриса сообщила, что в 17-летнем возрасте едва не стала жертвой знакомого своей семьи, который под предлогом помощи с актерской карьерой заманил ее в ловушку, а затем силой попытался добиться близости. Пережитое до сих пор вызывает у звезды сильные эмоции.

В беседе с Ксенией Собчак артистка вспомнила, что родители полностью доверяли этому человеку и без опасений отпустили дочь на встречу. Еще во время поездки мужчина начал переходить границы дозволенного и пытался лапать молодую красавицу. Девушка, шокированная происходящим, не сразу осознала всю серьезность ситуации, поскольку знала его много лет.

В итоге изверг привез несовершеннолетнюю на территорию «Мосфильма», где сделал вид, будто они ожидают режиссера. Затем он заявил, что встреча якобы сорвалась, и предложил отправиться к нему в офис. Однако до офиса они так и не доехали — похоть овладела мужчиной и он набросился на девушку прямо в лифте. Любовь рассказала, что сумела выйти из ситуации, притворившись, будто ей внезапно стало очень плохо. После этого злодей отвез ее домой и потребовал никому ничего не рассказывать.

Несколько дней актриса скрывала случившееся, опасаясь последствий и переживая за родителей. Позже она все же доверилась старшему брату, который сразу сообщил обо всем отцу. После этого коварный соблазнитель навсегда исчез из жизни их семьи, и больше она его никогда не встречала. Что случилось с мужчиной, девушка не знает.

Артистка рассказала, что даже спустя годы продолжает испытывать чувство вины из-за того, что тогда не смогла дать более жесткий отпор. Воспоминания о произошедшем до сих пор причиняют ей сильную боль, и говорить об этом без слез ей крайне тяжело.

Еще одним тяжелым испытанием для семьи стал арест отца актрисы, когда ей было 19 лет. Почему любимого родителя посадили в тюрьму, девушка выяснять не стала. Мужчина провел в заключении четыре года, однако после освобождения сумел полностью доказать свою невиновность и добиться снятия судимости.

Любовь рассказала, что ни разу не приезжала к нему в колонию, поскольку отец категорически запретил ей это делать, не желая, чтобы дочь проходила через унизительные процедуры и видела тюремную жизнь. Все это время они поддерживали связь письмами, которые актриса хранит до сих пор.

Шоу-бизнес в Telegram

22 июля 2026, 08:39
Любовь Аксенова.. Кадр: YouTube
YouTube-канал "Осторожно, Собчак"✓ Надежный источник

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