Звездный уик-энд на Байконуре объединил космос и медицину

Гости посетили исторические объекты и прошли маршрутами первых покорителей космоса.

На космодроме Байконур состоялось однодневное путешествие к запуску корабля «Союз МС-29». В проекте Роскосмоса и Radio Monte Carlo участвовали представители медиа, делового сообщества и публичные гости. Партнером программы выступила компания «ПРОМОМЕД», а препарат «Тирзетта» поддержал событие.

Сотрудничество связало две высокотехнологичные отрасли — космонавтику и фармацевтику. Ранее бренд уже обращался к теме освоения космоса. Весной имя MY TIRZETTA включили в инициативу NASA, связанную с миссией Artemis II, и оформили для него электронный посадочный билет. Участие в поездке на Байконур продолжило эту коммуникационную линию и подчеркнуло интерес компании к российским инновационным проектам.

Данное партнерство неслучайно: TIRZETTA помогает снижать избыточную массу тела, превращая большую цель в достижимый результат. И когда у человека есть такая поддержка на пути к изменениям, даже космос становится не пределом, а следующей точкой маршрута.

Программа началась после прилета в аэропорт Крайний. Гости посетили исторические объекты и прошли маршрутами первых покорителей космоса. Во время экскурсии им рассказали о работе космодрома, развитии отечественной отрасли и подготовке экипажей.

Кульминацией поездки послужил запуск пилотируемого «Союза МС-29». На его борту находились космонавты Петр Дубров и Анна Кикина, а также астронавт NASA Анил Менон. За стартом следили свыше 3,5 тысячи зрителей. В числе приглашенных были Виктория Шелягова, Дарина Алексеева и Ида Достман. На космодроме также присутствовали Денис Мантуров, Джаред Айзекман и Кирилл Дмитриев.

Финальную часть программы посвятили музыке. Группа «Земляне» исполнила на Байконуре композицию «Трава у дома».