Не трогайте первый огурец: главный запрет 22 июля

Эти сутки также называли называли Черничным днем.

22 июля 2026 года православная церковь чтит священномучеников Панкратия Тавроменийского и Кирилла Гортинского. В народном календаре дата известна как Панкратий и Кирилл, День Панкрата или Черничный день. К этому времени в лесах поспевала черника, а на грядках появлялись первые огурцы. Рассказываем об истории дня, старых обычаях, запретах и погодных приметах.

История дня: кем были Панкратий и Кирилл

Согласно житию, Панкратий родился в Антиохии во времена земной жизни Иисуса Христа. Его отец услышал о проповеди Спасителя и вместе с сыном отправился в Иерусалим. Там семья познакомилась с учениками Христа и позднее приняла крещение.

После смерти родителей Панкратий ушел в Понтийские горы, где жил в пещере и молился. Затем апостолы Петр и Павел рукоположили его во епископа сицилийского города Тавромении. Святитель построил храм и проповедовал христианство. В конце жизни на него напали язычники и забили камнями, говорится в житии Панкратия.

Священномученик Кирилл около 50 лет возглавлял епископскую кафедру в городе Гортина на Крите. Источники по-разному датируют его подвиг, связывая события с гонениями при императорах Декии либо Диоклетиане. По преданию, Кирилла приговорили к сожжению за отказ принести жертву идолам, однако огонь не причинил ему вреда. Позднее престарелого епископа казнили мечом за продолжение проповеди.

Память обоих святых совершается 9 июля по старому стилю, что соответствует 22 июля по современному календарю. В 2026 году дата приходится на среду. Это постный день, поэтому верующие, соблюдающие церковный устав, учитывают обычные ограничения среды.

Почему 22 июля называли Черничным днем

Фото: magnific.com

К этой поре в лесах созревала черника. В народе говорили: «Черника уведет от живота лихо». Ягоду ели свежей, сушили, варили из нее кисели и варенье, добавляли в пироги. Между тем за черникой часто отправляли детей, поскольку взрослые были заняты жатвой и сенокосом.

Кроме того, деревенские знахари заготавливали травы. Им приписывали особую силу, однако применение растений зависело от местных знаний и опыта.

Другой обычай был связан с первыми огурцами. В одних местностях хозяйка тайно срывала первый плод и закапывала его в дальней части огорода, чтобы будущий урожай был богатым. В других местах первый огурец отдавали соседу либо предлагали младшему члену семьи. Таким образом крестьяне выражали благодарность за урожай и надеялись продлить плодоношение.

Также хозяйки готовились к засолке огурцов. Деревянные бочки чистили золой и песком, тщательно промывали, после чего сушили на солнце. Этот практичный обычай помогал сохранить овощи на зиму.

Что можно и нужно делать 22 июля

Верующие могут посетить храм и обратиться с молитвой к священномученикам Панкратию и Кириллу. При этом среда является постным днем.

Можно отправиться за черникой, если ягода уже созрела. Важно брать только знакомые ягоды, не повреждать кустики и соблюдать правила посещения леса.

Хозяйкам полагалось варить черничное варенье, сушить ягоды, готовить морс или постный пирог. Кроме того, частью угощения делились с соседями и путниками.

Разрешалось снимать первые огурцы и готовить емкости для засолки. В современном быту банки и крышки следует тщательно вымыть и обработать подходящим способом.

Хорошим поступком считалась помощь родственникам, пожилым соседям и нуждающимся. Например, с ними делились частью ягод или овощей.

Можно заготавливать хорошо знакомые травы. Однако использовать неизвестные растения для лечения опасно.

Что нельзя делать в день Панкратия и Кирилла

Нельзя было ссориться с родственниками, особенно с родителями. Считалось, что конфликт затянется и нарушит мир в семье.

Не следовало отказывать человеку в посильной помощи или угощении. При этом обычай подразумевал добровольную поддержку и не требовал одалживать деньги.

В некоторых местностях взрослым запрещалось пробовать первый огурец раньше младшего члена семьи. Нарушение порядка связывали с плохим урожаем.

При этом, если первый огурец закапывали на грядке, место обряда держали в тайне. О найденном плоде никому не рассказывали, иначе, по поверью, урожай будет скудным.

В наши дни к старому обычаю стоит добавить практическое правило: нельзя ломать черничные кусты, вырывать их с корнем и оставлять в лесу мусор.

В отдельных поздних календарях встречается запрет купаться, ходить по шатким мосткам и пересекать болотистые места. Его объясняли опасностью водяного и русалок. Поверье имело региональное распространение. Церковного запрета на купание нет.

Иногда встречается запрет брать любые ягоды, кроме черники. Однако устойчивого основания у него нет: в разных местностях заготавливали все созревшие и съедобные лесные ягоды.

Народные приметы на 22 июля