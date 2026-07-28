Губернатор Подмосковья проверил отремонтированный Центр культуры Кекушева в Ивантеевке

Губернатор региона Андрей Воробьёв приехал проверить готовность Центра культуры и искусств имени Кекушева в четверг, сообщили в пресс-службе подмосковного правительства.
Ремонт начали в марте прошлого года по просьбам жителей при поддержке нацпроекта «Семья». Сейчас готовность объекта составляет 99%, а его открытие намечено на август.
«Самое главное, чтобы место было востребовано, чтобы здесь было чем заняться и взрослым, и детям. До ремонта в центре базировались 13 творческих коллективов, а благодаря проведенным работам их число увеличится до 16»,
– заявил Воробьёв.
В здании обновлены фасад, кровля, инженерные сети и внутренняя отделка, при этом историческая кладка сохранена. Зрительный зал стал просторнее, появились большие окна.
Центр останется главной площадкой Ивантеевского филиала Пушкинского музыкально-драматического театра, где в новом сезоне планируется спектакль на тему СВО.
Параллельно с осмотром объекта Воробьёв встретился с волонтерами Пушкинского округа и соседних муниципалитетов. Руководитель Сергиево-Посадского отделения «Волонтеров Подмосковья» Анастасия Популова рассказала, что ее команда регулярно приезжает с концертами в госпитали к раненым бойцам.
«Нам кажется важным поддержать их на пути восстановления и возвращения к обычной жизни»,
– сказала она.