Губернатор Подмосковья проверил отремонтированный Центр культуры Кекушева в Ивантеевке

В мае 1926 года в подмосковной Ивантеевке открылся "Клуб имени Первого мая". Сто лет спустя то же здание на улице Дзержинского готовится принять первых посетителей после первого в своей истории капитального ремонта.

Губернатор региона Андрей Воробьёв приехал проверить готовность Центра культуры и искусств имени Кекушева в четверг, сообщили в пресс-службе подмосковного правительства.

Ремонт начали в марте прошлого года по просьбам жителей при поддержке нацпроекта «Семья». Сейчас готовность объекта составляет 99%, а его открытие намечено на август.

«Самое главное, чтобы место было востребовано, чтобы здесь было чем заняться и взрослым, и детям. До ремонта в центре базировались 13 творческих коллективов, а благодаря проведенным работам их число увеличится до 16»,

– заявил Воробьёв.

В здании обновлены фасад, кровля, инженерные сети и внутренняя отделка, при этом историческая кладка сохранена. Зрительный зал стал просторнее, появились большие окна.

Центр останется главной площадкой Ивантеевского филиала Пушкинского музыкально-драматического театра, где в новом сезоне планируется спектакль на тему СВО.

Параллельно с осмотром объекта Воробьёв встретился с волонтерами Пушкинского округа и соседних муниципалитетов. Руководитель Сергиево-Посадского отделения «Волонтеров Подмосковья» Анастасия Популова рассказала, что ее команда регулярно приезжает с концертами в госпитали к раненым бойцам.

«Нам кажется важным поддержать их на пути восстановления и возвращения к обычной жизни»,

– сказала она.