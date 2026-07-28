Дикий тренд с Волочковой окончательно лишил молодежь ума

50-летняя королева шпагатов внезапно превратилась в главный идол современного юного поколения.



Анастасия Волочкова, которую взрослые пользователи сети годами жестко критиковали за эпатажные выходки и откровенно странное поведение, неожиданно обрела второе дыхание и безумную популярность. Однако на этот раз ее главной аудиторией стали вовсе не ценители классического балета, а представители поколения зумеров. Молодежь буквально заполонила популярный видеохостинг TikTok роликами с участием экс-примы Большого театра, возведя ее в статус культового мема.

Поводом для всенародной любви юных пользователей сети стала смешная и трогательная особенность артистки. Внимательные зумеры подметили, что из интервью в интервью Волочкова с упорством маньяка рассказывает абсолютно одинаковые байки из своего бурного прошлого. Главными лейтмотивами ее бесконечных монологов традиционно остаются истошные байки про элитное дорогое просекко со свежей клубникой и, разумеется, воспоминания о страстном романе с миллиардером Сулейманом Керимовым.

То, что раньше казалось публике банальным самоповтором, юная аудитория превратила в добрый, ироничный и безумно вирусный тренд. Молодые люди массово записывают пародийные видео под музыкальные треки Насти, копируют ее фирменную манеру речи, а также штурмуют редкие фан-встречи артистки ради заветного совместного кадра.

Фан-клуб блондинки растет катастрофическими темпами, а показатели просмотров бьют все мыслимые рекорды. Лишь один из коротких видеороликов, нарезка с "золотыми" цитатами Волочковой о красивой жизни и бокале пузырьков, уже собрал ошеломляющие 1,6 миллиона лайков и десятки тысяч восторженных комментариев.

Сама же эпатажная балерина от подобного внимания находиться в полном экстазе. Анастасия с удовольствием подыгрывает зумерам, снимается в коллаборациях с молодыми блогерами и искренне наслаждается очередной волной славы, уверенно доказывая, что ее имя способно пробивать любые тренды.