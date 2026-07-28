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Вторник 28 июля

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Дикий тренд с Волочковой окончательно лишил молодежь ума

Дикий тренд с Волочковой окончательно лишил молодежь ума
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50-летняя королева шпагатов внезапно превратилась в главный идол современного юного поколения.

Анастасия Волочкова, которую взрослые пользователи сети годами жестко критиковали за эпатажные выходки и откровенно странное поведение, неожиданно обрела второе дыхание и безумную популярность. Однако на этот раз ее главной аудиторией стали вовсе не ценители классического балета, а представители поколения зумеров. Молодежь буквально заполонила популярный видеохостинг TikTok роликами с участием экс-примы Большого театра, возведя ее в статус культового мема.

Поводом для всенародной любви юных пользователей сети стала смешная и трогательная особенность артистки. Внимательные зумеры подметили, что из интервью в интервью Волочкова с упорством маньяка рассказывает абсолютно одинаковые байки из своего бурного прошлого. Главными лейтмотивами ее бесконечных монологов традиционно остаются истошные байки про элитное дорогое просекко со свежей клубникой и, разумеется, воспоминания о страстном романе с миллиардером Сулейманом Керимовым.

То, что раньше казалось публике банальным самоповтором, юная аудитория превратила в добрый, ироничный и безумно вирусный тренд. Молодые люди массово записывают пародийные видео под музыкальные треки Насти, копируют ее фирменную манеру речи, а также штурмуют редкие фан-встречи артистки ради заветного совместного кадра.

Фан-клуб блондинки растет катастрофическими темпами, а показатели просмотров бьют все мыслимые рекорды. Лишь один из коротких видеороликов, нарезка с "золотыми" цитатами Волочковой о красивой жизни и бокале пузырьков, уже собрал ошеломляющие 1,6 миллиона лайков и десятки тысяч восторженных комментариев.

Сама же эпатажная балерина от подобного внимания находиться в полном экстазе. Анастасия с удовольствием подыгрывает зумерам, снимается в коллаборациях с молодыми блогерами и искренне наслаждается очередной волной славы, уверенно доказывая, что ее имя способно пробивать любые тренды.

Шоу-бизнес в Telegram

28 июля 2026, 10:26
Анастасия Волочкова. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
"Макс" / Starhit✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Волочкова, Борисова и остальные: самые закаленные красотки шоу-бизнеса

Наташа Королева. Фото: Соцсети / @koroleva_star
Анастасия Волочкова. Фото: Соцсети / @volochkova_art
Дана Борисова. Фото: Соцсети / @danaborisova_official
Ольга Серябкина. Фото: Соцсети / @seryabkina
Виктория Боня. Фото: Соцсети / @v_bonya

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