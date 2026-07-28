Ученые раскрыли жуткую тайну того, что происходит с нами во время сна

Масштабный научный прорыв и новые технологии искусственного интеллекта наконец позволили заглянуть в самые сокровенные, странные и пугающие лабиринты человеческого подсознания.



Почему знакомый с детства школьный коридор во сне совершенно внезапно приводит в давно проданную квартиру, а коллега по работе говорит голосом человека, с которым вы не общались много лет? Долгое время подобные сюрреалистичные сюжеты считались обычным случайным шумом отдыхающего мозга.

Однако масштабное исследование итальянских ученых доказало: ночные фантазии подчиняются жестким и законам, сообщает RidLife. Сюжеты наших снов напрямую зависят от индивидуальных черт личности, качества ночного отдыха, привычного хода мыслей и даже масштабных событий, происходящих в окружающем мире.

В ходе работы специалисты проанализировали более 3700 подробных описаний сновидений и дневных переживаний. Выяснилось, что спящий мозг никогда не работает как банальная видеокамера. Он не прокручивает заново прожитый день в чистом виде. Вместо этого наша психика запускает настоящий голливудский монтаж. Любые знакомые лица, места, подавленные эмоции и тревоги о будущем перемешиваются в единый коктейль, создавая абсолютно новую, пугающе узнаваемую и одновременно невозможную реальность.

Нейросети на службе у Фрейда

Масштабный научный эксперимент провели специалисты итальянской Школы перспективных исследований IMT в Лукке совместно с коллегами из Римского университета Сапиенца и Университета Камерино. Результаты их фундаментальной работы были опубликованы в авторитетном научном журнале Communications Psychology.

В исследовании приняли участие 287 добровольцев в возрасте от 18 до 70 лет. В течение двух недель они вели подробные дневники, куда записывали не только свои ночные грезы, но и все яркие события бодрствования. Дополнительно ученые собирали данные об уровне интеллекта, психологических особенностях, характере и качестве сна каждого испытуемого.

Оценить вручную тысячи сбивчивых и эмоциональных рассказов с одинаковой точностью практически невозможно. На помощь исследователям пришел искусственный интеллект. Ученые задействовали методы обработки естественного языка (NLP). Алгоритмы нейросетей не пытались гадать на кофейной гуще или искать мистические символы. ИИ проанализировал смысловую структуру рассказов, определив, как именно элементы реального опыта объединяются в ночные сюжеты. Точность оценки нейросети оказалась сопоставима с работой целой группы независимых экспертов-психиатров.

Кто видит самые безумные сюжеты

Анализ данных показал прямую связь между характером человека и тем, что он видит после того, как закроет глаза:

Люди с гиперактивным мышлением: участники, склонные постоянно витать в облаках и отвлекаться во время работы, чаще всего видели хаотичные, рваные сны. В их ночных видениях декорации, сюжеты и действующие лица менялись с безумной скоростью, полностью игнорируя дневную логику.

Эмоциональные и впечатлительные натуры: люди, придающие снам огромное значение, рассказывали о невероятно реалистичных, детализированных и чувственных переживаниях. Их сновидения обладали поразительной яркостью картинки.

Жертвы недосыпа: качество ночного отдыха напрямую влияло на эмоциональный фон увиденного. Нарушения сна и хроническая усталость меняли работу систем контроля чувств, превращая обычные сюжеты в тревожные и высасывающие силы драмы.

Кошмары локдауна и общие фобии

Отдельной важной частью работы стало сравнение свежих отчетов с данными, собранными в период жестких локдаун-ограничений во время пандемии COVID-19. Выяснилось, что в периоды социальных потрясений сны всего общества меняются одинаково. Во время изоляции сновидения людей были переполнены сильными негативными эмоциями, мотивами замкнутого пространства, барьеров и невозможности свободно действовать.

Когда пандемия отступила, эти тревожные сюжеты постепенно сошли на нет. Это доказывает: мозг способен отражать не только личные драмы, но и глобальные катастрофы, которые переживает весь социум.

"Наши результаты показывают, что сны — это не просто механическое отражение прошлого опыта, а динамичный, живой процесс. Он формируется тем, кто мы есть на самом деле, и через какие испытания проходим", — констатирует ведущий автор исследования Валентина Элче.

Конечно, ученые признают, что пока исследовали лишь субъективные рассказы людей после пробуждения, а не сам мозг в момент сновидения. Но главный шаг сделан: научный мир доказал, что за кажущимся ночным хаосом скрывается четкая работа подсознания, которое еженощно переписывает нашу жизнь заново.