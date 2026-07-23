В Химках к 1 сентября откроются семь обновленных учебных заведений

Лунёвская школа не ремонтировалась с момента постройки. Старший корпус возвели в 1972 году, младший в 1992-м. В этом году оба здания наконец получат новые классы, лаборатории, спортивные залы и настенные росписи об истории Химок и Лунёво.



Губернатор Московской области Андрей Воробьёв в среду приехал проверить, успеют ли строители к 1 сентября, сообщили в пресс-службе правительства региона,

«Кроме ремонта должно быть оснащение, лаборатории, весь необходимый инвентарь. Нужно сделать так, чтобы и дети, и родители, и педагоги были довольны», – отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв. Сейчас на объекте работают более 130 человек, готовность составляет 80%.

1 сентября в обновленную Лунёвскую школу придут 735 учеников. Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко, участвовавший во встрече с жителями, предложил создать здесь инженерные классы совместно с крупными российскими корпорациями.

«Школа ремонтируется очень быстрыми темпами. Более подробно рассмотрим этот вопрос после открытия», – заявил Кравченко.

Лунёвская школа – лишь один из семи объектов образования, которые откроются в Химках к началу учебного года. Помимо нее работу начнут новая школа в Подрезково на 1100 мест, детский сад на 320 мест, реконструированный воспитательно-образовательный комплекс в Новогорске, а также капитально отремонтированные гимназия №23, Химкинский колледж и несколько корпусов лицея №7.

Всего по Московской области к 1 сентября откроются 62 учебных заведения – 14 новых и 48 после капремонта.

