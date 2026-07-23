Услышали гром 23 июля? Вот какую погоду предсказывали на Руси

Этот день также называли Рясочником.

23 июля 2026 года православная церковь чтит память преподобного Антония Печерского, одного из основателей Киево-Печерской обители. В народном календаре дата известна как Антоний Громоносец, или Антоний Рясочник. В старину люди прислушивались к раскатам грома, наблюдали за ряской и по поведению насекомых угадывали погоду.

История дня: кем был Антоний Печерский

Преподобный родился в Любече близ Чернигова и при крещении получил имя Антипа. Стремление к монашеской жизни привело его на Афон, где он принял постриг с именем Антоний. Позднее по благословению игумена подвижник вернулся на Русь.

Около 1051 года Антоний поселился в небольшой пещере неподалеку от Киева. При этом его строгая жизнь привлекала учеников и людей, искавших духовного совета. Когда братия выросла до 12 человек, преподобный удалился в другую пещеру, а общину возглавил Феодосий. В результате Киево-Печерская обитель получила огромное значение для русского монашества.

Церковный календарь именует Антония «начальником всех русских монахов». В 2026 году день памяти святого приходится на четверг. При этом поста 23 июля нет.

Почему день называли Громоносцем и Рясочником

Вторая половина июля часто приносила грозы, поэтому гром в Антониев день слушали особенно внимательно. По звуку раскатов крестьяне пытались определить силу и продолжительность дождя. Так в народном календаре закрепилось имя Антоний Громоносец.

Другое название, Рясочник, связано с ряской, которая покрывала зеленым ковром пруды и тихие заводи. Хозяева черпали ее вилами, наполняли корзины и относили на скотный двор. Также ряску добавляли в корм домашней птице и использовали для удобрения земли. Кроме того, девушки переносили узоры с водной глади в кружево; такие работы называли рясочниками.

С ряской связывали и сказочные представления о русалках. В народе говорили: «Дождь ряску растит, а водяные девы рвут». Впрочем, подобные поверья относятся к фольклору и не входят в церковное предание.

Что можно и нужно делать 23 июля

Помолиться преподобному Антонию. Верующие могут посетить храм или обратиться к святому дома, попросив духовных сил, терпения и помощи в скорбях.

Заняться полезным трудом. Житие преподобного связано с молитвой, самоограничением и ежедневной работой. Поэтому день подходит для спокойных домашних дел, заботы о семье и помощи нуждающимся.

Позаботиться о хозяйстве. На Руси в эту пору следили за птицей, огородом и состоянием небольших водоемов. Старый обычай с ряской можно вспомнить во время работы у пруда, если она разрешена и безопасна для местной природы.

Заняться рукоделием. Узоры ряски вдохновляли мастериц на кружево. В современном доме уместны вышивка, вязание и другие спокойные занятия.

Наблюдать за погодой из безопасного места. Антониев день традиционно связывали с громом. Однако грозу следует пережидать в помещении или автомобиле.

Что нельзя делать 23 июля

Нельзя купаться и рыбачить во время грозы. В старину опасность объясняли русалками и водяным. У правила есть ясная практическая причина: во время грозы спасатели советуют немедленно отойти от водоема.

Нельзя пережидать грозу в открытом поле или под одиноким высоким деревом. Также опасно находиться рядом с металлическими конструкциями. Следует укрыться в капитальном здании или автомобиле.

По народному поверью, у воды нельзя кричать, браниться и хвастаться. Считалось, что шум тревожит водяных духов. Мусор в реку или пруд тоже не бросали; этот запрет сохраняет экологический смысл.

Не стоит ссориться и обижать близких. Такое наставление связано с христианской этикой и подходит для любого дня. Лучше примириться с человеком и предложить помощь тому, кто в ней нуждается.

Народные приметы на 23 июля