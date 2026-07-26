День Архангела Гавриила 26 июля: какие поступки сулят нужду и ссоры

Елена Летучая сделала жуткую находку во дворе Тесты Любовь Аксенова рассказала о насилии Игры Сонник

Топ новостей недели

"Как у мумии": 52-летнюю Юлию Высоцкую затравили после нового фото"Как у мумии": 52-летнюю Юлию Высоцкую затравили после нового фото Правда о разводе Гузеевой всплыла наружу: супруг впервые нарушил молчаниеПравда о разводе Гузеевой всплыла наружу: супруг впервые нарушил молчание Разъяренная Сябитова набросилась на Василису Володину и Павла Глобу с кулакамиРазъяренная Сябитова набросилась на Василису Володину и Павла Глобу с кулаками Рак и инфаркт в 25 лет: доктор Мясников раскрыл причины "омоложения" тяжелых болезнейРак и инфаркт в 25 лет: доктор Мясников раскрыл причины "омоложения" тяжелых болезней

Лента новостей

Суббота 25 июля

00:01День Архангела Гавриила 26 июля: какие поступки сулят нужду и ссоры 18:32Беглая дочь Владимира Машкова нашла приличную работу в Нью-Йорке 09:25Харламов пожаловался на "плохую еду" и заявил о стремительной потере веса 00:01Одна ошибка 25 июля могла лишить дом благополучия: приметы Проклова дня 18:27Сбежавший из России певец обзавелся роскошной жилплощадью в США 18:17Подмосковье выдало сертификаты на льготную ипотеку учёным и специалистам ОПК 14:21"Все висит": раскрыта правда об интимной жизни Пугачевой и Галкина* 14:11Звездный уик-энд на Байконуре объединил космос и медицину 12:28Куда сходить в России: афиша главных событий с 25 июля по 1 августа 08:53Юлия Пересильд взбесилась из-за обвинений в адрес 17-летней дочери 00:01Ольгин день 24 июля: что принесет дому достаток, а что – разлад 19:04Вредит здоровью мозга: врач рассказал, как правильно проводить "уборку" в голове 15:49В Химках к 1 сентября откроются семь обновленных учебных заведений 14:23Открестившаяся от России Вайкуле обогатится: раскрыты баснословные заработки певицы на шоу с иноагентами 08:46"Кладбище" из человеческих жира и кожи: Елена Летучая сделала жуткую находку во дворе – волосы встают дыбом 00:01Услышали гром 23 июля? Вот какую погоду предсказывали на Руси 20:26Пять женских диагнозов без лишнего страха 19:13Анна Седокова крупно опозорилась 18:11Девять книг для бережной заботы о себе 17:53Олег Газманов оценил свое шоу в Москве от 100 миллионов рублей 16:47Охлобыстин встретил юбилей между ролями 14:46Этот цвет волос – сигнал тревоги: доктор Мясников рассказал о самых "проблемных" пациентах 12:57Маск решил переснять "Одиссею" нейросетью 12:04Pixar сокращает сотрудников после провалов 11:18Барановская показала последствия укуса комара 08:39Любовь Аксенова выдала грязную правду о друге отца: устроил спектакль, чтобы совратить 00:01Не трогайте первый огурец: главный запрет 22 июля 19:23Пелагея отмечает юбилей новым альбомом 19:13Адам Драйвер снова отказал Marvel 18:34"Тихие убийцы" костей: доктор Мясников назвал 3 разрушающих скелет продукта – после 40 лет особенно опасны 18:32Тарасова объяснила уход Петросян от Тутберидзе 18:31Зендея может войти в "Борна" 17:49Мэтт Дэймон ждет "Ocean's 14" 13:56Собянин: Москва помогает молодежи реализовать себя в творческих профессиях 13:37Ветеранам СВО показали главные достопримечательности Москвы и Подмосковья 12:43Подмосковный гарантийный фонд помог бизнесу привлечь 5 млрд рублей за полгода 09:02"Сглазим и окочурится": Прохор Шаляпин рассказал о новой любимой девушке "в годах" 00:0121 июля – Прокопий Жнец: почему в этот день боялись бездельничать 18:25Россиянам назвали главные триггеры онкологии – некоторые привычки провоцируют рак 11:48Москвичи взяли золото на Международной олимпиаде по математике – Собянин  11:26В сторону Московского региона летело более 400 беспилотников – Собянин 08:24Айза поделилась пикантными подробностями отношений с молодым мужем 00:0120 июля – Авдотья Сеногнойка: почему на Руси боялись этого дня 18:26Мария Ивакова разнесла пьяного Стаса Ярушина за испорченную свадьбу 10:15Пригожин оценил шансы ИИ прогнать со сцены "живых" артистов 00:01Что нельзя делать 19 июля, чтобы не лишиться хорошего урожая 18:50Правда о разводе Гузеевой всплыла наружу: супруг впервые нарушил молчание 09:43Дети разведенки Самойловой устроили погром на роскошном лайнере 00:01Не показывайте пальцем на месяц: главные запреты 18 июля 18:48"Как у мумии": 52-летнюю Юлию Высоцкую затравили после нового фото
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

День Архангела Гавриила 26 июля: какие поступки сулят нужду и ссоры

День Архангела Гавриила 26 июля: какие поступки сулят нужду и ссоры
221

Также этот день называли Гаврилой Летним.

26 июля 2026 года православные верующие отмечают Собор Архангела Гавриила. В народном календаре дату называли Гаврилой Летним или Гавриловым днем. К этому времени поспевала рожь и продолжалась жатва, поэтому главными темами дня были хлеб, усердный труд и защита урожая от ливней. Кроме того, крестьяне следили за птицами, насекомыми и облаками, пытаясь предсказать погоду и время прихода осени.

История дня

Архангел Гавриил почитается в христианстве как небесный вестник. Согласно Священному Писанию и церковному преданию, он открывал пророку Даниилу тайны будущего, сообщил священнику Захарии о рождении Иоанна Предтечи и принес Деве Марии весть о рождении Иисуса Христа. Поэтому образ Гавриила тесно связан с благой вестью, надеждой и исполнением воли Божией.

Слово «собор» в названии празднования означает молитвенное собрание верующих для общего почитания архангела. Собор Архангела Гавриила совершается дважды в году: 8 апреля, на следующий день после Благовещения, и 26 июля.

Поводом для летнего празднования, вероятно, послужило освящение в XVII веке константинопольского храма, воздвигнутого во имя Архангела Гавриила.

В 2026 году День Архангела Гавриила приходится на воскресенье. Поста 26 июля нет.

Почему день называли Гаврилой Летним

По старому стилю праздник приходился на 13 июля. В деревнях в это время созревали хлеба, наливались колосья и шла напряженная жатва. Люди говорили: «Архангел Гавриил на хлебное поле ступил». Еще одна известная поговорка напоминала: «Пока колос в поле, трудись подоле».

Таким образом, Гаврила Летний воспринимался как покровитель важнейших сельских работ. Крестьяне просили ясной погоды, чтобы убрать урожай до продолжительных дождей.

При этом в некоторых славянских регионах день считали «громовым» и «сердитым». Люди верили, что архангел распоряжается молниями, поэтому во время грозы прекращали полевые работы и старались держаться подальше от стогов.

Региональные обычаи различались: где-то усердно жали рожь, в других местах опасались выходить в поле при ненастье.

Что можно и нужно делать 26 июля

  • Посетить храм или помолиться дома. Архангела Гавриила просят об укреплении духа, помощи в добрых делах, защите семьи и благополучном пути.
  • Заняться полезным трудом. В народной традиции безделье во время жатвы осуждалось. Поэтому день подходил для хозяйственных дел, ухода за огородом и проверки летних запасов.
  • Беречь хлеб и продукты. К хлебу относились с особым уважением, поскольку от урожая зависело благополучие семьи в течение всего года. Крошки отдавали птицам, остатками еды кормили домашних животных.
  • Испечь пирог и поделиться угощением. Хозяйки готовили выпечку, приглашали родных и угощали путников или нуждающихся. Люди верили, что щедрость принесет дому достаток.
  • Помочь тому, кто просит о поддержке. Хорошей традицией дня считались милостыня, забота о пожилых родственниках и помощь соседям.
  • Проверить кладовые и места хранения урожая. Влажное зерно и травы просушивали, помещения проветривали, запасы защищали от сырости.
  • Понаблюдать за природой. Народные приметы помогали выбрать время для жатвы, сенокоса и похода в лес.
  • Собрать семью за общим столом. Поскольку 26 июля 2026 года поста нет, церковный календарь не устанавливает строгих ограничений в еде.

Что нельзя делать 26 июля

  • Нельзя выбрасывать хлеб и смахивать крошки на пол. Такой поступок воспринимали как неуважение к тяжелому крестьянскому труду. По поверью, расточительность могла привести семью к нужде.
  • Не следует бездельничать и перекладывать обязанности на других. Разгар жатвы требовал участия всей семьи, поэтому праздность осуждалась.
  • Нельзя отказывать голодному в еде. Скупость считалась дурным знаком. Хлебом или пирогами старались поделиться с нуждающимися и путниками.
  • Не стоит ссориться, сплетничать и обманывать. Гавриил почитался как вестник благой вести, поэтому злые слова и ложь воспринимались как нарушение смысла дня.
  • По поздним поверьям, не брали и не одалживали деньги. Также старались отложить дорогие покупки и крупные сделки.
  • Опасно работать в поле во время грозы. Следует покинуть открытое пространство, держаться подальше от стогов, водоемов и одиноких высоких деревьев.
  • Не нужно отказываться от уборки, стирки, приготовления пищи или других домашних дел из страха перед приметами.

Народные приметы на 26 июля

  • Сухая и теплая погода обещает такую же осень.
  • Сильный дождь предвещает плохой урожай.
  • Темные тучи быстро меняют цвет — погода скоро переменится.
  • Грачи собираются в большие стаи — осень придет рано.
  • Пчелы с утра отправились на луг — день будет ясным.
  • Утки громко крякают во время дождя — ненастье скоро закончится.
  • Рыба бьет хвостом по воде — ожидается хорошая погода.
  • Рожь уже поспела — в лесу должно быть много подберезовиков.
  • Вечером появилось много мошкары — грибной сезон будет удачным.

Шоу-бизнес в Telegram

26 июля 2026, 00:01
Фото: magnific.com
Дни.ру✓ Надежный источник

По теме

Не выбрасывайте даже крошки: главный запрет 26 июля 2025 года, который нельзя нарушать

День Архангела Гавриила: Что нельзя делать 26 июля

Беглая дочь Владимира Машкова нашла приличную работу в Нью-Йорке

Беглая дочь Владимира Машкова нашла приличную работу в Нью-Йорке
Мария Машкова объявила, что после переезда в США полностью изменила свою жизнь и даже нашла новое призвание. Мария Машкова, покинувшая родину после начала конфликта России с соседним государством, рассказала о кардинальных переменах в своей жизни.

Харламов пожаловался на "плохую еду" и заявил о стремительной потере веса

Харламов пожаловался на "плохую еду" и заявил о стремительной потере веса
Комик Харламов рассказал, что похудел на 14 килограммов за два месяца, а на вопрос о секрете своего преображения ответил остроумной шуткой. Гарик Харламов удивил поклонников заметными переменами во внешности и объявил, что всего за два месяца смог избавиться от 14 килограммов.

Одна ошибка 25 июля могла лишить дом благополучия: приметы Проклова дня

Одна ошибка 25 июля могла лишить дом благополучия: приметы Проклова дня
Главные темы дня – роса, сохранность сена, погода и мир в доме. 25 июля 2026 года православные верующие чтят память двух святых, пострадавших за христианскую веру в начале II века.

Сбежавший из России певец обзавелся роскошной жилплощадью в США

Сбежавший из России певец обзавелся роскошной жилплощадью в США
Известный артист обрывает связи с родной страной – музыкант решил свить гнездышко на американских землях. Экс-звезда нашумевшего в свое время музыкального коллектива Centr рэпер Slim, судя по всему, решил окончательно связать свое будущее с Соединенными Штатами.

"Все висит": раскрыта правда об интимной жизни Пугачевой и Галкина*

"Все висит": раскрыта правда об интимной жизни Пугачевой и Галкина*
Психолог Вероника Степанова заявила, что у звезд давно нет близости – между ними пропасть. Психолог Вероника Степанова сделала ряд пикантных заявлений о семейной жизни Аллы Пугачевой и Максима Галкина*.

Выбор читателей

24/07Птн"Все висит": раскрыта правда об интимной жизни Пугачевой и Галкина* 24/07ПтнСбежавший из России певец обзавелся роскошной жилплощадью в США 24/07ПтнЮлия Пересильд взбесилась из-за обвинений в адрес 17-летней дочери 24/07ПтнПодмосковье выдало сертификаты на льготную ипотеку учёным и специалистам ОПК 24/07ПтнКуда сходить в России: афиша главных событий с 25 июля по 1 августа 24/07ПтнЗвездный уик-энд на Байконуре объединил космос и медицину