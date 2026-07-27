27 июля – День Акилы: народные приметы, запреты и тайны дня

27 июля 2026 года православная церковь чтит память апостола от семидесяти Акилы Гераклейского. В народном календаре День Акилы получил названия Дозоры, Акила Соломенный и Кочанник. Конец июля приходился на напряженную уборку ржи, а переменчивая погода угрожала полям грозами, ветром и пожарами. Поэтому крестьяне дежурили возле урожая, берегли сухую солому и внимательно наблюдали за небом.
История дня
Выражение «апостол от семидесяти» не означает прямого ученичества у двенадцати апостолов. Так церковная традиция именует широкий круг ранних проповедников христианства. Сам Акила известен прежде всего как ученик и близкий сотрудник апостола Павла.
Акила был иудеем, уроженцем области Понт. Вместе с женой Прискиллой он жил в Риме, однако после указа императора Клавдия об изгнании иудеев супруги переселились в Коринф. Там они зарабатывали изготовлением палаток и познакомились с апостолом Павлом, который некоторое время жил и трудился в их доме.
Согласно житию, Павел научил супругов христианской вере и крестил их. Впоследствии Акила и Прискилла сопровождали апостола в Эфес, проповедовали и принимали верующих в своем доме. Кроме того, они помогли проповеднику Аполлосу глубже понять христианское учение.
Церковное предание называет Акилу епископом Гераклейским. Он распространял христианство в Азии, Ахаии и Ираклии, основывал общины и поставлял священников. По преданию, супруги приняли мученическую смерть от язычников.
В 2026 году память апостола Акилы приходится на понедельник. Поста 27 июля нет.
Почему день называли Дозорами
По старому стилю дата приходилась на 14 июля. В это время продолжалась жатва, а погода делалась все менее устойчивой. Между тем ветер мог повалить рожь, ливень — намочить снопы, молния — поджечь сухое поле или стог.
Поэтому крестьяне выставляли дозорных. Они следили за небом, предупреждали работников о приближении грозы и замечали первые признаки пожара. Именно с такими дежурствами связано название Дозоры.
При этом люди объясняли вихри и грозы вмешательством нечистой силы. По поверью, злой дух мог принять облик животного, птицы или потерявшегося ребенка и попытаться проникнуть в дом.
Кроме того, у дня существовало название Акила Соломенный. После тяжелой работы крестьянки обвязывали голову и поясницу жгутами из ржаной соломы, а иногда отдыхали на соломенной подстилке. Считалось, что такой способ снимает усталость и боль.
В деревнях также пытались задобрить Полевого — мифического хозяина поля. Возле последней полосы оставляли кашу и пучок ржи, надеясь получить хороший урожай в следующем году.
Что можно и нужно делать 27 июля
- Посетить храм или помолиться дома. Апостола Акилу вспоминают как проповедника, верного ученика и гостеприимного хозяина, открывавшего свой дом христианской общине.
- Заняться полезным трудом. В старину продолжали жатву, следили за огородом и приводили в порядок хозяйство. Однако работу на открытом месте прекращали при первых признаках грозы.
- Проверить пожарную безопасность. Стоит убрать сухую траву от источников огня, осмотреть проводку на даче и убедиться, что рядом со строениями нет тлеющих углей.
- Позаботиться об отдыхе после нагрузки. Народный обычай со ржаной соломой напоминает о необходимости восстановить силы. При боли в спине следует уменьшить нагрузку и при необходимости обратиться к врачу.
- Отправиться за грибами. После июльских дождей в лесах появлялись подосиновики, подберезовики, боровики и грузди.
- Помочь близким и нуждающимся. Гостеприимство Акилы и Прискиллы воспринималось как пример открытости, поддержки и совместного труда.
- Наблюдать за погодой. Например, по цвету восходящего солнца, характеру грома и поведению чаек пытались определить, приближается ли дождь.
- Готовить обычную пищу. Поскольку поста 27 июля 2026 года нет, строгих церковных ограничений для трапезы не предусмотрено.
Что нельзя делать 27 июля
- Нельзя оставлять без присмотра огонь рядом с сухой травой и соломой. Даже небольшая искра способна вызвать пожар и уничтожить урожай.
- Не следует собирать незнакомые грибы. Также нельзя пробовать их сырыми или откладывать обработку лесного урожая на несколько дней.
- Нельзя выбрасывать хлеб и остатки еды. По поверью, расточительность сулила бедность. Пищу старались использовать полностью или отдавали домашним животным.
- Не следует лениться и перекладывать работу на окружающих. Во время страды от усилий каждого человека зависела сохранность урожая.
- Нежелательно ссориться, лгать и отказывать близким в разумной помощи.
- По позднему поверью, найденные на дороге деньги не приносили домой. Считалось, что вместе с ними можно забрать чужие неприятности.
Народные приметы на 27 июля
- Ярко-красное солнце на восходе быстро скрывается за облаками — скоро пойдет дождь.
- День выдался сухим — осень будет теплой.
- Чайки спокойно плавают по воде — ожидается хорошая погода.
- Дождь идет весь день — ненастье продержится еще неделю.
- Глухой гром обещает тихий и непродолжительный дождь.
- Звонкий гром предвещает затяжной ливень.
- Границы кучевых облаков теряют четкость — погода ухудшится.
- После обильных гроз в лесу появится много грибов.