27 июля – День Акилы: народные приметы, запреты и тайны дня

Также этот день называли Дозорами.

27 июля 2026 года православная церковь чтит память апостола от семидесяти Акилы Гераклейского. В народном календаре День Акилы получил названия Дозоры, Акила Соломенный и Кочанник. Конец июля приходился на напряженную уборку ржи, а переменчивая погода угрожала полям грозами, ветром и пожарами. Поэтому крестьяне дежурили возле урожая, берегли сухую солому и внимательно наблюдали за небом.

История дня

Выражение «апостол от семидесяти» не означает прямого ученичества у двенадцати апостолов. Так церковная традиция именует широкий круг ранних проповедников христианства. Сам Акила известен прежде всего как ученик и близкий сотрудник апостола Павла.

Акила был иудеем, уроженцем области Понт. Вместе с женой Прискиллой он жил в Риме, однако после указа императора Клавдия об изгнании иудеев супруги переселились в Коринф. Там они зарабатывали изготовлением палаток и познакомились с апостолом Павлом, который некоторое время жил и трудился в их доме.

Согласно житию, Павел научил супругов христианской вере и крестил их. Впоследствии Акила и Прискилла сопровождали апостола в Эфес, проповедовали и принимали верующих в своем доме. Кроме того, они помогли проповеднику Аполлосу глубже понять христианское учение.

Церковное предание называет Акилу епископом Гераклейским. Он распространял христианство в Азии, Ахаии и Ираклии, основывал общины и поставлял священников. По преданию, супруги приняли мученическую смерть от язычников.

В 2026 году память апостола Акилы приходится на понедельник. Поста 27 июля нет.

Почему день называли Дозорами

По старому стилю дата приходилась на 14 июля. В это время продолжалась жатва, а погода делалась все менее устойчивой. Между тем ветер мог повалить рожь, ливень — намочить снопы, молния — поджечь сухое поле или стог.

Поэтому крестьяне выставляли дозорных. Они следили за небом, предупреждали работников о приближении грозы и замечали первые признаки пожара. Именно с такими дежурствами связано название Дозоры.

При этом люди объясняли вихри и грозы вмешательством нечистой силы. По поверью, злой дух мог принять облик животного, птицы или потерявшегося ребенка и попытаться проникнуть в дом.

Кроме того, у дня существовало название Акила Соломенный. После тяжелой работы крестьянки обвязывали голову и поясницу жгутами из ржаной соломы, а иногда отдыхали на соломенной подстилке. Считалось, что такой способ снимает усталость и боль.

В деревнях также пытались задобрить Полевого — мифического хозяина поля. Возле последней полосы оставляли кашу и пучок ржи, надеясь получить хороший урожай в следующем году.

Что можно и нужно делать 27 июля

Посетить храм или помолиться дома. Апостола Акилу вспоминают как проповедника, верного ученика и гостеприимного хозяина, открывавшего свой дом христианской общине.

Заняться полезным трудом. В старину продолжали жатву, следили за огородом и приводили в порядок хозяйство. Однако работу на открытом месте прекращали при первых признаках грозы.

Проверить пожарную безопасность. Стоит убрать сухую траву от источников огня, осмотреть проводку на даче и убедиться, что рядом со строениями нет тлеющих углей.

Позаботиться об отдыхе после нагрузки. Народный обычай со ржаной соломой напоминает о необходимости восстановить силы. При боли в спине следует уменьшить нагрузку и при необходимости обратиться к врачу.

Отправиться за грибами. После июльских дождей в лесах появлялись подосиновики, подберезовики, боровики и грузди.

Помочь близким и нуждающимся. Гостеприимство Акилы и Прискиллы воспринималось как пример открытости, поддержки и совместного труда.

Наблюдать за погодой. Например, по цвету восходящего солнца, характеру грома и поведению чаек пытались определить, приближается ли дождь.

Готовить обычную пищу. Поскольку поста 27 июля 2026 года нет, строгих церковных ограничений для трапезы не предусмотрено.

Что нельзя делать 27 июля

Нельзя оставлять без присмотра огонь рядом с сухой травой и соломой. Даже небольшая искра способна вызвать пожар и уничтожить урожай.

Не следует собирать незнакомые грибы. Также нельзя пробовать их сырыми или откладывать обработку лесного урожая на несколько дней.

Нельзя выбрасывать хлеб и остатки еды. По поверью, расточительность сулила бедность. Пищу старались использовать полностью или отдавали домашним животным.

Не следует лениться и перекладывать работу на окружающих. Во время страды от усилий каждого человека зависела сохранность урожая.

Нежелательно ссориться, лгать и отказывать близким в разумной помощи.

По позднему поверью, найденные на дороге деньги не приносили домой. Считалось, что вместе с ними можно забрать чужие неприятности.

Народные приметы на 27 июля