Юлия Пересильд взбесилась из-за обвинений в адрес 17-летней дочери

Артистка заявила, что попытки объяснить поступление ее наследницы в престижное заведение "блатом" и связями говорят о зависти и злости критиков.



Юлия Пересильд жестко ответила тем, кто решил, что ее 17-летняя дочь Анна попала в киношколу не благодаря таланту, а из-за известной фамилии. Знаменитость не стала игнорировать обвинения и публично высмеяла тех, кто во всех чужих успехах видит только «блат» и влиятельных покровителей.



После окончания школы наследница звездной династии выбирала, где продолжить обучение. Изначально она собиралась поступать в мастерскую Олега Меньшикова в ГИТИСе, но в итоге остановилась на Московской школе кино. Вскоре после этого на просторах интернет-пространства появились заявления, что добиться поступления девушке якобы помогли связи родителей.

Мать юной звезды резко отреагировала на неприятные разговоры. Она заявила, что некоторые люди настолько увлечены чужой жизнью и погрязли в зависти, что готовы придумывать любые версии, лишь бы обесценить способности и труд талантливых людей.

Актриса также призвала недоброжелателей хотя бы ненадолго отказаться от злости и зависти, уделить внимание своим близким и помочь тем, кто действительно нуждается