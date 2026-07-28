Мистическая тайна дня Кирика и Улиты: от чего древние славяне судорожно берегли свои дома 28 июля

Древние поверья и суровые предостережения наших предков на 28 июля скрывают тайны, которые могут кардинально изменить жизнь и защитить от внезапного несчастья.

В разгар лета, 28 июля 2026 года, православный мир чтит память святых мучеников Кирика и его матери Улиты, а также святого равноапостольного князя Владимира, крестителя Руси. В народном календаре эта дата получила название "Кириков день", "Улита и Кирик" или "Владимир Красное Солнышко".

В славянской традиции этот день всегда считался переломным и наполненным особой, почти мистической энергетикой. Предки верили, что 28 июля солнечные лучи обладают невероятной целебной силой, но одновременно с этим на волю выходят темные духи природы. Недаром в народе говорили: "На Кирика и Улиту липы желтеют, а солнце светит, да не греет". Кроме того, из-за частых проливных дождей дату нередко называли "Кирики-мокродыры".

Что категорически нельзя делать 28 июля

Наши предки свято соблюдали строжайшие табу этого дня, опасаясь навлечь на свой род проклятия, болезни и нищету.

Главный запрет дня касался работы в поле и огороде. В день Кирика и Улиты категорически запрещалось жать хлеб, косить траву и заниматься тяжелым physical трудом на земле. Славяне верили, что над полем парит Полудница — коварный и злой дух лета. Считалось, что тому, кто ослушается и выйдет с косой или мотыгой, мистическая сущность затуманит разум, пошлет солнечный удар или навлечет галлюцинации и тяжелые болезни.

Женщинам 28 июля запрещалось переутомляться и выполнять тяжелую домашнюю работу. Святая Улита считалась бабьей заступницей, поэтому женский пол должен был посвятить день отдыху, молитвам и заботе о детях. Будет страшной ошибкой мыть полы, стирать или затевать ремонт — так можно "вымыть" из дома радость и женское здоровье.

Категорически запрещалось в этот день жаловаться на судьбу, плакать, ссориться и выяснять отношения с близкими. Любой негатив, выплеснутый 28 июля, возвращается к человеку в трехкратном размере.

Также под запретом находились ночные прогулки и наблюдение за падающими звездами. Древние верили, что звездопад на Кирика — это падающие души грешников, и взгляд на них может принести в дом тяжелую утрату.

Что нужно обязательно сделать 28 июля

Чтобы привлечь в дом достаток, гармонию и крепкое здоровье, 28 июля стоит соблюдать простые, но действенные правила.

В первую очередь, этот день идеален для посещения храма и молитвы. Православные верующие просят святого князя Владимира о мире, укреплении веры и защите государства, а святую Улиту — о семейном счастье, здоровье детей и исцелении от болезней.

Знахари и травники отправлялись 28 июля на сбор целебных трав. Считалось, что роса и растения в этот день обладают феноменальной очищающей силой. Собранные травяные сборы сушили и использовали для лечения недугов в течение всего года.

Обязательно нужно провести время в кругу семьи, уделить внимание детям и устроить скромное, но душевное застолье. Смех, радость и добрые помыслы 28 июля привлекают в дом ангелов-хранителей.

Народные приметы о погоде на 28 июля 2026 года

Погода в этот день являлась точным барометром на предстоящую осень и даже зиму: