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Понедельник 27 июля

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"Фу, оторопь просто!": Волочкова вывалила срамные места в бесстыдном неглиже

"Фу, оторопь просто!": Волочкова вывалила срамные места в бесстыдном неглиже
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Скандальная королева шпагатов в очередной раз переступила все границы дозволенного, вывалив на публику интимные кадры, от которых у россиян буквально дар речи отнялся.

Анастасия Волочкова уже давно плевать хотела на мораль, приличия и мнение шокированной общественности. Экс-прима Большого театра искренне убеждена: грандиозные былые заслуги на балетной сцене дают ей пожизненное право творить абсолютный беспредел и появляться перед людьми в чем мать родила.

Судя по всему, точно такой же эпатажный и безрассудный подход у балерины и к собственному блогу. На минувших выходных 50-летняя звезда решила устроить очередную горячую фотосессию. Настя вывалила срамные места в бесстыдном неглиже с вульгарным декольте до самого пупка и в провокационных сетчатых чулках.

Получившийся результат настолько восхитил самолюбивую артистку, что она без тени стыда вывалила пошлые снимки на всеобщее обозрение. Впрочем, предвидя неизбежный поток помоев и гнева, Волочкова предусмотрительно отключила возможность комментировать публикацию.

Однако хитрая уловка не спасла эпатажную блондинку от грандиозного скандала. Откровенные кадры моментально утекли в сеть и разлетелись по фан-пабликам, вызвав дикий резонанс. Народ буквально онемел от увиденного позора. Поклонники и обычные пользователи сети возмутились до глубины души, обвинив танцовщицу в тотальном отсутствии вкуса и намеренной, дешевой провокации.

"Фу, оторопь просто!", "На люди такое выставлять — позор!", "Анастасия, вам уже далеко не 19 лет! Примите наконец, что ваше тело одряхлело, и прикройте уже эти обвисшие ушки!" — разгневанно плюются в соцсетях шокированные россияне.

Впрочем, пробить непробиваемый панцирь нарциссизма Волочковой практически невозможно. Пока публика корчится от отвращения, скандальная балерина продолжает упоительно самолюбоваться, раздавать интервью о собственной неотразимости и доказывать, что все вокруг ей просто завидуют.

Шоу-бизнес в Telegram

27 июля 2026, 17:11
Анастасия Волочкова. Фото: Дни.ру / Феликс Гроздановасия
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"Надо было брать Машу с Уралмаша": Волочкова высказалась о непришедших на свадьбу ее дочери родителях жениха

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