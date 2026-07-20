Айза поделилась пикантными подробностями отношений с молодым мужем

Модель и блогер Айза прокомментировала разницу в возрасте со своим мужем, Степаном Кузьменко – молодой человек младше звезды на десять лет.

Айза раскрыла любопытные подробности своей семейной жизни и объявила, что роман с мужчиной, который моложе ее на целых десять лет, полностью перевернул ее представление об идеальном спутнике жизни. Теперь блогер убеждена, что мужчины помладше могут сделать женщину гораздо счастливее, чем их возрастные соперники.

На откровенный разговор Айзу подтолкнуло сообщение одной из подписчиц. Девушка рассказала, что переживает из-за 13-летней разницы в возрасте со своим молодым супругом и опасается осуждения окружающих. В ответ блогер заявила, что когда-то сама испытывала такие же комплексы, однако сегодня вспоминает об этом с улыбкой.

Айза рассказала, что после свадьбы с Кузьменко ее взгляды кардинально изменились. Она отметила, что теперь даже не рассматривает отношения с мужчинами старше себя — союз с более молодым партнером дива считает самым удачным вариантом. Блогер в игривой форме поделилась пикантными подробностями своей личной жизни, заявив, что мужчина младше — это «самый сок», и посоветовала подписчице перестать переживать из-за цифр в паспорте.

Нынешний супруг стал для Айзы уже третьим мужем. Ранее она состояла в браке с рэпером Гуфом (Алексеем Долматовым), от которого родила сына Сэма. После расставания блогер вышла замуж за Дмитрия Анохина, в этом союзе на свет появился ее второй сын — Элвис.

История любви Айзы и Степана началась в 2024 году. Тогда Кузьменко работал в нефтяной отрасли в России. Когда между молодыми людьми вспыхнули чувства, мужчина переехал на Бали ради возлюбленной — на райском острове пара начала жить вместе.

Позже влюбленные стали участниками романтического телепроекта «Ставка на любовь». Им удалось одержать победу, и во время съемок Степан сделал Айзе предложение руки и сердца. Спустя некоторое время пара официально оформила отношения — свадьба звезды отгремела в феврале этого года.