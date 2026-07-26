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Сбежавший из России блогер назвал лучшую страну в мире

Сбежавший из России блогер назвал лучшую страну в мире
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Переехавший в США блогер Maddyson заявил, что считает Америку лучшей страной в мире и готов платить высокие налоги ради жизни там.

Переехавший из России стример Илья Давыдов, более известный как Maddyson, заявил, что считает США лучшей страной для жизни. Своими впечатлениями он поделился на просторах интернет-пространства. Молодой человек отметил, что за годы путешествий успел увидеть разные государства, однако именно Америка — райское место.

Звезда социальных сетей рассказал, что считает США страной с самым высоким уровнем свободы — именно здесь он почувствовал себя дома. Молодой человек утверждает, что каждому стоит хотя бы раз увидеть американский образ жизни, поскольку Соединенные Штаты многие десятилетия остаются одним из мировых лидеров и оказывают огромное влияние на культуру и общество.

Давыдов также заявил, что готов мириться с высокими налогами ради жизни в Америке. Он объяснил, что предпочтет платить больше, но жить в стране, которую считает самой свободной, чем экономить на налогах, находясь в «унылом месте».

Илья Давыдов считается одним из первых набравших популярность русскоязычных игровых блогеров и стримеров. Сейчас он живет в США и ведет трансляции в Сети.

Шоу-бизнес в Telegram

26 июля 2026, 09:19
Илья Давыдов. Фото: соцсети
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