Сбежавший из России блогер назвал лучшую страну в мире

Переехавший из России стример Илья Давыдов, более известный как Maddyson, заявил, что считает США лучшей страной для жизни. Своими впечатлениями он поделился на просторах интернет-пространства. Молодой человек отметил, что за годы путешествий успел увидеть разные государства, однако именно Америка — райское место.
Звезда социальных сетей рассказал, что считает США страной с самым высоким уровнем свободы — именно здесь он почувствовал себя дома. Молодой человек утверждает, что каждому стоит хотя бы раз увидеть американский образ жизни, поскольку Соединенные Штаты многие десятилетия остаются одним из мировых лидеров и оказывают огромное влияние на культуру и общество.
Давыдов также заявил, что готов мириться с высокими налогами ради жизни в Америке. Он объяснил, что предпочтет платить больше, но жить в стране, которую считает самой свободной, чем экономить на налогах, находясь в «унылом месте».
Илья Давыдов считается одним из первых набравших популярность русскоязычных игровых блогеров и стримеров. Сейчас он живет в США и ведет трансляции в Сети.