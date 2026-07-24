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Пятница 24 июля

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Куда сходить в России: афиша главных событий с 25 июля по 1 августа

Куда сходить в России: афиша главных событий с 25 июля по 1 августа
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Июль!.. Время неги, радости и наслаждения. Лето в зените, настроение на подъеме! Подарите себе радость при помощи концертов, книг и спектаклей из подборки "Дни.ру"!

КНИГА

"Исповедь пиарщика"

Известный своими провокационными PR-кейсами эксперт федеральных каналов Александр Андрианов предлагает взглянуть на современный маркетинг без прикрас при помощи книги "Исповедь пиарщика". В его мире хайп становится рабочим инструментом, моральные принципы проверяются на прочность, а самые безумные идеи воплощаются в жизнь. На страницах книги автор предлагает подсыпать слабительное лучшему игроку соперника перед футбольным матчем, открыть курс "Как хорошо выглядеть, если вас регулярно избивает муж-алкоголик", а если идеи закончились... просто раздеться. Александр убежден: общество обожает скандалы, и именно они становятся топливом для вирусного успеха. Одни называют книгу сатирой на современную культуру хайпа, другие считают ее опасной инструкцией по манипулированию общественным вниманием. Но равнодушных она не оставляет. И, возможно, именно в этом заключается главный PR-ход автора: заставить читателя спорить не только с книгой, но и с самим собой.

Уже в продаже.

Фото: пресс-служба

БАЛЕТ

"Летние балетные сезоны"

Каждый вечер вас ждут шедевры мировой хореографии. В репертуаре – 13 названий: от чистой классики Чайковского до авангарда Прокофьева, от романтичности Адана до яркости Минкуса. В августе советуем не пропустить "хореографическую поэму" Бориса Асафьева "Бахчисарайский фонтан" в исполнении Русского классического театра балета (6 августа), а также "Эсмеральду" Цезаря Пуни от труппы Национального классического балета (13 и 20 августа), где в отличие от первоисточника – романа Виктора Гюго "Собор Парижской богоматери" – все заканчивается счастливо: зло повержено, а любовь торжествует. Уже не первый год летний балетный марафон завершают спектакли Московского государственного академического театра имени Наталии Сац – первого в мире профессионального детского музыкального театра, в прошлом году отметившего свое 60-летие и уже давно переросшего свой исключительно "юношеский" статус. Яркое подтверждение тому – три одноактных шедевра Михаила Фокина, созданные для легендарных "Русских сезонов" Сергея Дягилева и восстановленные хореографом Андрисом Лиепой: "Шахерезада", "Шопениана" и "Половецкие пляски".

РАМТ, до 28 августа.

Фото: пресс-служба

ПРЕМЬЕРА

"Вестсайдская история"

Шекспировскую Верону сменил Нью-Йорк, а вместо вражды семей — противостояние уличных банд Манхэттена. Но современные Ромео и Джульетта всё также выбирают друг друга вопреки страху, запретам и ожиданиям других. "Вестсайдская история" — это история первой любви, когда весь мир наполнен музыкой, танцами до утра, юношеским максимализмом и уверенностью, что чувства важнее всего. Новый взгляд на шекспировскую трагедию соединяет современную визуальную эстетику, музыку Леонарда Бернстайна в исполнении живого оркестра и хореографию Джерома Роббинса, адаптированную для сцены солистом Театра "Кремлевский балет", балетмейстером-постановщиком Никитой Высоцким. Режиссёр: Дарья Авратинская.

Театр на Таганке, 4 и 5 августа.

Фото: Татьяна Китинг / пресс-служба

ВЫСТАВКА

"Лужники. Есть место истории"

Экспозиция ММОМА объединяет произведения разных периодов — от русского авангарда начала XX века до работ молодых авторов, созданных в последнее десятилетие, в том числе изготовленных специально для выставки. С одной стороны, проект обращается к ключевым страницам в хронике "Лужников", одного из главных символов столицы, раскрывая отдельные эпизоды жизни Олимпийского комплекса. С другой — показывает точки пересечения спортивной истории с общественными и художественными процессами разных эпох. Музейное пространство разделено на тематические блоки, каждый из которых раскрывает отдельную грань жизни "Лужников". Всего на выставке будет представлено более 200 произведений, а также предметы советской и постсоветской материальной культуры. Архивные фотографии и документы впервые будут представлены в столь значительном объеме.

Гоголевский бульвар 10/1, до 29 ноября.

Фото: пресс-служба

ФЕСТИВАЛЬ

"Звезды "Русского Радио" в Завидово"

Этот праздник объединит музыку, спорт и активный загородный отдых. Участников ждут большой концерт звезд "Русского Радио" под открытым небом, развлечения для всей семьи от телеканала РУ.ТВ и насыщенный день в аквакомплексе от радио Хит FM.На сцене: SEREBRO, Елка, Лариса Долина, Ирина Дубцова, Филипп Киркоров, Ираклий Пирцхалава, Дмитрий Колдун, Леонид Руденко, Александр Панайотов, MARGO. Берите с собой детей — вас ждет праздник с детским концертом и интерактивной программой совместного проекта телеканала РУ.ТВ и Rocket Kids.

Курорт Завидово, 25-26 июля.

Шоу-бизнес в Telegram

24 июля 2026, 12:28
Фото: Дни.ру
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