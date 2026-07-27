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Назван неприятный сюрприз для похваставшейся дорогим подарком Долиной

Назван неприятный сюрприз для похваставшейся дорогим подарком Долиной
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Откровенные признания Ларисы Долиной о решении затянувшегося жилищного кризиса мгновенно обернулись для королевы джаза угрозой очередного громкого скандала.

Народная артистка России наконец нарушила молчание и огорошила поклонников неожиданной новостью: тяжелая драма с коварной аферой и потерей элитных квадратных метров осталась в прошлом. За кулисами грандиозного фестиваля "Звезды Русского радио" в Завидово 69-летняя исполнительница во всеуслышание заявила, что окончательно "перевернула эту страницу" и уже переехала в новые шикарные апартаменты.

Выяснилось, что на этот раз певице не пришлось залезать в кабальные долги или оформлять мутные договоры аренды. По словам самой исполнительницы, невероятно щедрый жест сделали ее таинственные покровители, которые полностью оплатили покупку нового гнездышка.

"У меня сейчас квартира намного лучше той, прежней. Мне ее друзья купили. Это новый дом, там новый ремонт, все в другом стиле, чем было раньше", — с гордостью делилась светской радостью Долина.

Новое жилье артистки обустроено с поистине королевским размахом. Фактически в одном здании располагаются сразу две изолированные жилые зоны с отдельными входами. В одной половинке обосновалась сама Лариса Александровна, а во второй — ее любимая дочь Лина вместе с внучкой Александрой. Певица со смехом призналась, что смежные двери между их зонами пока приходится держать на замке из-за пушистых питомцев: две кошки артистки категорически не ладят с домашней любимицей ее дочери.

Однако публичный триумф и хвастовство звезды мгновенно привлекли внимание экспертов, превратив светскую новость в потенциальное разбирательство с фискалами. Известный политолог Георгий Бовт детально разобрал откровения исполнительницы хита "Погода в доме" и пришел к неутешительным выводам. В своем личном блоге аналитик предупредил, что бахвальство Долиной влечет за собой суровые финансовые последствия.

"Не облагаются налогами дорогие подарки только от близких родственников. Если же квартиру подарили "друзья", то это подлежит обязательному налогообложению, — подловил звезду Бовт. — Причем по ставке 15 процентов, поскольку квартира явно дороже пяти миллионов рублей. Придется певице подавать декларацию НДФЛ-3". Таким образом, за беззаботные откровения о щедрости ближайшего окружения певица рискует выложить государству астрономическую сумму.

Напомним, что весь этот элитный детектив начался в 2024 году, когда Лариса Долина стала жертвой изощренных телефонных аферистов. Мошенники, представлявшиеся сотрудниками силовых ведомств и Банка России, обманом заставили звезду продать ее легендарное пятикомнатное гнездышко площадью 236 квадратных метров в престижном районе Хамовники. Квартира ушла с молотка за 112 миллионов рублей при реальной рыночной стоимости около 138 миллионов, а все полученные средства певица добровольно перевела на "безопасные счета" злоумышленников.

Покупательницей элитных метров стала москвичка Полина Лурье. Опомнившаяся артистка попыталась оспорить сделку через суд, однако длительная судебная тяжба дошла до Верховного суда России, который в декабре 2025 года окончательно встал на сторону Лурье, признав ее добросовестным приобретателем.

Недавно вокруг "проклятого" жилья разгорелся новый виток слухов. Телеграм-каналы пестрели сообщениями о том, что Полина Лурье якобы выставила скандальные апартаменты на продажу за безумные 200 миллионов рублей, сохраняя внутри всю эксклюзивную мебель, антиквариат и даже дубовый паркет с личными инициалами Долиной. Впрочем, адвокат Лурье Светлана Свириденко оперативно опровергла эти домыслы, жестко отрезав: "Полина квартиру не продает".

Шоу-бизнес в Telegram

27 июля 2026, 13:50
Лариса Долина. Фото: "Дни.ру" / Феликс Грозданов
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Фоторепортаж

Крутой, Долина и Басков погуляли на празднике у Судзиловской в пентхаусе за полтора миллиарда

Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
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