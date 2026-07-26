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Погребняк стала жертвой элитной крысы: "Море крови"

Погребняк стала жертвой элитной крысы: "Море крови"
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После покупки декоративной крысы за 50 тысяч рублей звезда социальных сетей оказалась в больнице.

Покупка дорогой декоративной крысы обернулась для Марии Погребняк настоящим кошмаром. Вместо ручного домашнего питомца блогер получила агрессивное животное, которое сильно искусало ее уже в первую ночь. После нападения ей пришлось срочно обращаться в НИИ имени Склифосовского, где врачи сделали ей экстренную прививку от столбняка.

Звезда рассказала подписчикам, что долгое время мечтала о декоративной крысе после просмотра роликов об этих животных в социальных сетях. Она искала зверька для детей и неоднократно уточняла заводчикам, что ей нужна полностью ручная крыса, не проявляющая агрессии. В питомнике заверили, что зверек идеально подходит для семьи, любит внимание и спокойно идет на контакт.

Однако реальность оказалась совершенно иной. По словам блогера, животное панически боялось любых звуков, вело себя крайне нервно и потом набросилось на хозяйку и сильно укусило за руку. Крови было настолько много, что ситуация серьезно испугала звезду — пришлось срочно обращаться к медикам.

«В час ночи она меня укусила. Крови было море», — делится звезда социальных сетей.

За питомца вместе с клеткой и различными принадлежностями Мария заплатила около 50 тысяч рублей. Позже она заявила, что вместе с грызуном ей продали большое количество ненужных вещей, включая корм и аксессуары, которые, как выяснилось, крысам вообще противопоказаны. Блогер отметила, что полностью доверилась рекомендациям продавцов и не ожидала, что столкнется с таким обманом.

После случившегося крысу отвезли в ветеринарную клинику на обследование. В питомнике предложили либо вернуть животное, либо просто выпустить его в парке, объяснив это тем, что если крыса однажды укусила человека, то, вероятнее всего, продолжит делать это и дальше. Несмотря на произошедшее, блогер решила не избавляться от питомца, если обследование подтвердит, что он здоров.

Шоу-бизнес в Telegram

26 июля 2026, 18:19
Мария Погребняк. Фото: соцсети
Соцсети✓ Надежный источник

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