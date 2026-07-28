Обнаженный ведущий Дмитрий Борисов устроил разврат с розовой птицей

Бессменный рулевой главного скандального шоу страны переступил все грани дозволенного, шокировав поклонников публичным стриптизом в элитном отеле.



Заслуженный любимец миллионной аудитории, ведущий культового ток-шоу "Пусть говорят" на Первом канале Дмитрий Борисов решил устроить подписчикам настоящий жару в разгар летнего сезона. 40-летний журналист, который обычно предстает перед зрителями исключительно в строгих костюмах, элегантных пиджаках и с безупречной укладкой, внезапно сбросил всю одежду и предстал перед публикой в невероятно пикантном виде.

Скандальная фотосессия состоялась в одном из фешенебельных подмосковных отелей, куда шоумен отправился на уикенд ради долгожданного релакса. Находясь в прохладной воде элитного бассейна, Борисов решил запечатлеть момент и порадовать поклонников горячим контентом. На опубликованном снимке популярный телеведущий запечатлен абсолютно обнаженным — влажная кожа, игривый взгляд и полное отсутствие одежды. Естественные пикантные выпуклости и зону таза телезвезды прикрывает лишь яркая надувная игрушка в виде розового фламинго.

"Прекрасное лето! Набираемся впечатлений, чтобы помнить каждое вчера и каждое сегодня. Ни один розовый фламинго не пострадал", — с иронией и кокетством подписал горячий кадр Дмитрий Борисов, дав понять, что находится в прекрасном расположении духа.

Публикация обнаженного шоумена мгновенно вызвала настоящий фурор в социальных сетях и произвела эффект разорвавшейся бомбы. Подписчики и верные поклонницы 40-летнего журналиста не смогли сдержать эмоций от увиденного. В комментариях под постом разгорелась настоящая буря: фолловеры стали наперебой засыпать звезду комплиментами, окрестив откровенный снимок "чистой эротикой", а самого Дмитрия — главным "крашем" отечественного телевидения.

Стоит отметить, что подобная откровенность — нетипичный шаг для Дмитрия Борисова. За годы работы на телевидении журналист тщательно берег свою личную жизнь от посторонних глаз и редкого светского глянца, предпочитая оставаться загадкой для публики. Однако неожиданный разврат с розовой птицей доказал: телеведущий находится в безупречной физической форме, не боится смелых экспериментов и готов давать фору молодым звездам шоу-бизнеса, собирая тысячи лайков и восторженных отзывов.