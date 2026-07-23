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Четверг 23 июля

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Вредит здоровью мозга: врач рассказал, как правильно проводить "уборку" в голове

Вредит здоровью мозга: врач рассказал, как правильно проводить "уборку" в голове
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Полноценный сон и здоровый образ жизни помогают мозгу естественным образом очищаться и могут значительно снизить риск развития деменции и других когнитивных нарушений.

Плохой сон может серьезно навредить работе мозга и со временем повышает риск развития когнитивных нарушений. Невролог Павел Хорошев объяснил, что во время полноценного ночного отдыха мозг проходит естественную «уборку», поэтому хронический недосып способен негативно сказаться на памяти, внимании и мышлении.

В беседе с журналистами медицинский эксперт прокомментировал обновленные рекомендации Всемирной организации здравоохранения, согласно которым почти половину случаев деменции можно предотвратить или отсрочить, если вовремя изменить образ жизни и избавиться от факторов риска, которые человек способен контролировать самостоятельно.

Хорошев отметил, что заботиться о здоровье мозга нужно не тогда, когда появляются первые тревожные симптомы, а с самого детства — в первую очередь, нужно следить за режимом. Он пояснил, что во время глубокого сна мозг избавляется от ненужных клеток и вредных белковых отложений, а также формирует новые нейронные связи. Если человек постоянно не высыпается или часто просыпается ночью, этот естественный процесс нарушается, что со временем может негативно отразиться на работе мозга.

Врач также призвал уделять внимание питанию. Он рекомендовал отказаться от газированных напитков и различных стимуляторов, следить за полноценным рационом и приучать детей пить достаточное количество чистой воды. Доктор подчеркивает, что сочетание здорового сна и правильного образа жизни помогает сохранить когнитивные функции на долгие годы.

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23 июля 2026, 19:04
Фото: www.pxhere.com
НСН✓ Надежный источник

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