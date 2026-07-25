Харламов пожаловался на "плохую еду" и заявил о стремительной потере веса

Комик Харламов рассказал, что похудел на 14 килограммов за два месяца, а на вопрос о секрете своего преображения ответил остроумной шуткой.

Гарик Харламов удивил поклонников заметными переменами во внешности и объявил, что всего за два месяца смог избавиться от 14 килограммов. Однако вместо серьезного рассказа о диете или тренировках юморист решил превратить разговор в очередную шутку, заставив смеяться и зрителей, и ведущую VK Fest.

Во время фестиваля телезвезда Регина Тодоренко обратила внимание на заметно похудевшего артиста и попросила раскрыть секрет столь впечатляющего результата. Однако Харламов не стал делиться рекомендациями по правильному питанию или спортивному режиму и ответил в своем фирменном стиле.

«Просто ешьте плохую еду», — заявил юморист.

Этот ответ не устроил дотошную телеведущую, так что она потребовала разъяснения. В итоге артист в качестве примера такой «плохой еды» неожиданно назвал брокколи. Его слова вызвали удивление у публики, ведь этот овощ давно считается суперфудом и одним из символов здорового питания.

Собеседница поддержала шутливый настрой и ответила коллеге не менее остроумной репликой.

«Приходи к моим детям, ты научишь их хорошим пищевым привычкам», — с улыбкой произнесла ведущая.

Обмен колкостями в режиме импровизации развеселил зрителей. Зал встретил диалог громким смехом и аплодисментами.

Однако, несмотря на шуточки-прибауточки артиста, факт остается фактом — за последние два месяца знаменитый комик действительно заметно похудел и сильно преобразился.