Страшное несчастье с Вайкуле прямо на сцене попало на видео

Грандиозный музыкальный фестиваль в Юрмале едва не обернулся катастрофой.



Второй день знаменитого балтийского смотра едва не закончился срочным вызовом неотложки прямо к закулисью. Лайме Вайкуле, которая в этом году отметила 72-летие, пришлось пережить несколько секунд настоящего ужаса на глазах у сотен зрителей.

Выступление латвийской дивы задумывалось как эффектное и динамичное зрелище. Артистка вышла на подмостки в сопровождении пышного танцевального коллектива. Накал эмоций, яркий свет софитов, рев зрительного зала — ничто не предвещало беды. Однако в самый разгар исполнения песни, которая, к слову, звучала на русском языке, произошла фатальная оплошность.

По задумке хореографа, Вайкуле должна была сделать несколько шагов назад, полностью доверившись пространству и не контролируя происходящее за своей спиной. В этот критический момент певица оступилась, подвернула ногу и резко потеряла равновесие.

Затаивший дыхание зал буквально замер в шоке: артистка на полной скорости полетела вниз и с силой ударилась спиной о жесткий пол сцены. Падение для человека в зрелом возрасте может обернуться катастрофическими последствиями — от опасных гематом до тяжелейших травм позвоночника и переломов. Лишь невероятная реакция и профессионализм парней из балета спасли звезду от трагического финала. Танцоры подтанцовки, моментально сориентировавшись в экстремальной ситуации, успели подхватить падающую исполнительницу и подстраховать ее, предотвратив сильнейший прямой удар головой о настил.

Несмотря на пронзительную боль и мгновенно нарастающий шок, Вайкуле проявила выдержку настоящего бойца старой эстрадной школы. Певица не прервала номер, не выпустила из рук микрофон и продолжить петь как ни в чем не бывало.

Очевидцы в зале отмечают, что после завершения номера артистка с трудом скрывала мимикой мучительные ощущения, однако отработала программу до самого конца. Теперь поклонникам остается только надеяться, что этот опасный эпизод не обернется для звезды серьезным растяжением связок и долгой реабилитацией.

