Страшное несчастье с Вайкуле прямо на сцене попало на видео

Елена Летучая сделала жуткую находку во дворе Тесты Любовь Аксенова рассказала о насилии Игры Сонник

Топ новостей недели

"Как у мумии": 52-летнюю Юлию Высоцкую затравили после нового фото"Как у мумии": 52-летнюю Юлию Высоцкую затравили после нового фото Правда о разводе Гузеевой всплыла наружу: супруг впервые нарушил молчаниеПравда о разводе Гузеевой всплыла наружу: супруг впервые нарушил молчание Разъяренная Сябитова набросилась на Василису Володину и Павла Глобу с кулакамиРазъяренная Сябитова набросилась на Василису Володину и Павла Глобу с кулаками Рак и инфаркт в 25 лет: доктор Мясников раскрыл причины "омоложения" тяжелых болезнейРак и инфаркт в 25 лет: доктор Мясников раскрыл причины "омоложения" тяжелых болезней

Лента новостей

Понедельник 27 июля

10:38Страшное несчастье с Вайкуле прямо на сцене попало на видео 09:32"Никому не рассказывала": страшный кошмар тяжелобольной Пугачевой выплыл наружу 00:0127 июля – День Акилы: народные приметы, запреты и тайны дня 18:19Погребняк стала жертвой элитной крысы: "Море крови" 15:02"Надо было ответить жёстче": почему в конфликте решают не слова, а то, откуда вы их говорите 09:19Сбежавший из России блогер назвал лучшую страну в мире 00:01День Архангела Гавриила 26 июля: какие поступки сулят нужду и ссоры 18:32Беглая дочь Владимира Машкова нашла приличную работу в Нью-Йорке 09:25Харламов пожаловался на "плохую еду" и заявил о стремительной потере веса 00:01Одна ошибка 25 июля могла лишить дом благополучия: приметы Проклова дня 18:27Сбежавший из России певец обзавелся роскошной жилплощадью в США 18:17Подмосковье выдало сертификаты на льготную ипотеку учёным и специалистам ОПК 14:21"Все висит": раскрыта правда об интимной жизни Пугачевой и Галкина* 14:11Звездный уик-энд на Байконуре объединил космос и медицину 12:28Куда сходить в России: афиша главных событий с 25 июля по 1 августа 08:53Юлия Пересильд взбесилась из-за обвинений в адрес 17-летней дочери 00:01Ольгин день 24 июля: что принесет дому достаток, а что – разлад 19:04Вредит здоровью мозга: врач рассказал, как правильно проводить "уборку" в голове 15:49В Химках к 1 сентября откроются семь обновленных учебных заведений 14:23Открестившаяся от России Вайкуле обогатится: раскрыты баснословные заработки певицы на шоу с иноагентами 08:46"Кладбище" из человеческих жира и кожи: Елена Летучая сделала жуткую находку во дворе – волосы встают дыбом 00:01Услышали гром 23 июля? Вот какую погоду предсказывали на Руси 20:26Пять женских диагнозов без лишнего страха 19:13Анна Седокова крупно опозорилась 18:11Девять книг для бережной заботы о себе 17:53Олег Газманов оценил свое шоу в Москве от 100 миллионов рублей 16:47Охлобыстин встретил юбилей между ролями 14:46Этот цвет волос – сигнал тревоги: доктор Мясников рассказал о самых "проблемных" пациентах 12:57Маск решил переснять "Одиссею" нейросетью 12:04Pixar сокращает сотрудников после провалов 11:18Барановская показала последствия укуса комара 08:39Любовь Аксенова выдала грязную правду о друге отца: устроил спектакль, чтобы совратить 00:01Не трогайте первый огурец: главный запрет 22 июля 19:23Пелагея отмечает юбилей новым альбомом 19:13Адам Драйвер снова отказал Marvel 18:34"Тихие убийцы" костей: доктор Мясников назвал 3 разрушающих скелет продукта – после 40 лет особенно опасны 18:32Тарасова объяснила уход Петросян от Тутберидзе 18:31Зендея может войти в "Борна" 17:49Мэтт Дэймон ждет "Ocean's 14" 13:56Собянин: Москва помогает молодежи реализовать себя в творческих профессиях 13:37Ветеранам СВО показали главные достопримечательности Москвы и Подмосковья 12:43Подмосковный гарантийный фонд помог бизнесу привлечь 5 млрд рублей за полгода 09:02"Сглазим и окочурится": Прохор Шаляпин рассказал о новой любимой девушке "в годах" 00:0121 июля – Прокопий Жнец: почему в этот день боялись бездельничать 18:25Россиянам назвали главные триггеры онкологии – некоторые привычки провоцируют рак 11:48Москвичи взяли золото на Международной олимпиаде по математике – Собянин  11:26В сторону Московского региона летело более 400 беспилотников – Собянин 08:24Айза поделилась пикантными подробностями отношений с молодым мужем 00:0120 июля – Авдотья Сеногнойка: почему на Руси боялись этого дня 18:26Мария Ивакова разнесла пьяного Стаса Ярушина за испорченную свадьбу
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Страшное несчастье с Вайкуле прямо на сцене попало на видео

Страшное несчастье с Вайкуле прямо на сцене попало на видео

Грандиозный музыкальный фестиваль в Юрмале едва не обернулся катастрофой.

Второй день знаменитого балтийского смотра едва не закончился срочным вызовом неотложки прямо к закулисью. Лайме Вайкуле, которая в этом году отметила 72-летие, пришлось пережить несколько секунд настоящего ужаса на глазах у сотен зрителей.

Выступление латвийской дивы задумывалось как эффектное и динамичное зрелище. Артистка вышла на подмостки в сопровождении пышного танцевального коллектива. Накал эмоций, яркий свет софитов, рев зрительного зала — ничто не предвещало беды. Однако в самый разгар исполнения песни, которая, к слову, звучала на русском языке, произошла фатальная оплошность.

По задумке хореографа, Вайкуле должна была сделать несколько шагов назад, полностью доверившись пространству и не контролируя происходящее за своей спиной. В этот критический момент певица оступилась, подвернула ногу и резко потеряла равновесие.

Затаивший дыхание зал буквально замер в шоке: артистка на полной скорости полетела вниз и с силой ударилась спиной о жесткий пол сцены. Падение для человека в зрелом возрасте может обернуться катастрофическими последствиями — от опасных гематом до тяжелейших травм позвоночника и переломов. Лишь невероятная реакция и профессионализм парней из балета спасли звезду от трагического финала. Танцоры подтанцовки, моментально сориентировавшись в экстремальной ситуации, успели подхватить падающую исполнительницу и подстраховать ее, предотвратив сильнейший прямой удар головой о настил.

Несмотря на пронзительную боль и мгновенно нарастающий шок, Вайкуле проявила выдержку настоящего бойца старой эстрадной школы. Певица не прервала номер, не выпустила из рук микрофон и продолжить петь как ни в чем не бывало.

Очевидцы в зале отмечают, что после завершения номера артистка с трудом скрывала мимикой мучительные ощущения, однако отработала программу до самого конца. Теперь поклонникам остается только надеяться, что этот опасный эпизод не обернется для звезды серьезным растяжением связок и долгой реабилитацией.

Шоу-бизнес в Telegram

27 июля 2026, 10:38
Лайма Вайкуле. Фото: YouTube / @sobchak
соцсети• Требует проверки

Фоторепортаж

Вайкуле и Ревва показали страсть в Юрмале

Никита Алекссев заявил, что на "Евровидение" он больше не ходок.
Ани Лорак потрясла фигурой и красотой.
Оперную диву Элину Нечаеву из Эстонии часто назызывают "сопрано в джинсах".
Лайма уже третий год собирает друзей.
Лолите так хотелось пообщаться с коллегами, что пришла за кулисы даже в день, когда сама не участвовала в концерте.
Тамара Гвердцители приехала в Юрмалу со "Славянского базара в Витебске".
Интарс Бусулис - непременный участник фестивалей Вайкуле.
Аркадий Укупник с семьей каждое лето проводят в Юрмале.
Ани Лорак стала гостьей братьев Верников в мобильной студии "Одноклассников".
Радость встречи: Лайма Вайкуле и Александр Ревва.

По теме

Открестившаяся от России Вайкуле обогатится: раскрыты баснословные заработки певицы на шоу с иноагентами
Лайма Станиславовна Вайкуле

Лайма Станиславовна Вайкуле певица

"Никому не рассказывала": страшный кошмар тяжелобольной Пугачевой выплыл наружу

"Никому не рассказывала": страшный кошмар тяжелобольной Пугачевой выплыл наружу
Жуткие мучения, о которых долго молчали в близком окружении Аллы Пугачевой, наконец вышли наружу и шокировали поклонников Примадонны. Жизнь главной звезды отечественной эстрады за пределами родины превратилась в настоящую полосу препятствий, полную боли и драматизма.

27 июля – День Акилы: народные приметы, запреты и тайны дня

27 июля – День Акилы: народные приметы, запреты и тайны дня
Также этот день называли Дозорами. 27 июля 2026 года православная церковь чтит память апостола от семидесяти Акилы Гераклейского.

Погребняк стала жертвой элитной крысы: "Море крови"

Погребняк стала жертвой элитной крысы: "Море крови"
После покупки декоративной крысы за 50 тысяч рублей звезда социальных сетей оказалась в больнице. Покупка дорогой декоративной крысы обернулась для Марии Погребняк настоящим кошмаром.

"Надо было ответить жёстче": почему в конфликте решают не слова, а то, откуда вы их говорите

"Надо было ответить жёстче": почему в конфликте решают не слова, а то, откуда вы их говорите
Если после этого текста вам есть что мне возразить, тем интереснее: я как раз из тех, кто спорит с удовольствием. Вы идёте по своим делам.

Сбежавший из России блогер назвал лучшую страну в мире

Сбежавший из России блогер назвал лучшую страну в мире
Переехавший в США блогер Maddyson заявил, что считает Америку лучшей страной в мире и готов платить высокие налоги ради жизни там. Переехавший из России стример Илья Давыдов, более известный как Maddyson, заявил, что считает США лучшей страной для жизни.

Выбор читателей

26/07ВскСбежавший из России блогер назвал лучшую страну в мире 25/07СбтБеглая дочь Владимира Машкова нашла приличную работу в Нью-Йорке 26/07ВскДень Архангела Гавриила 26 июля: какие поступки сулят нужду и ссоры 26/07Вск"Надо было ответить жёстче": почему в конфликте решают не слова, а то, откуда вы их говорите 26/07ВскПогребняк стала жертвой элитной крысы: "Море крови" 27/07Пнд27 июля – День Акилы: народные приметы, запреты и тайны дня