Беглая дочь Владимира Машкова нашла приличную работу в Нью-Йорке

Мария Машкова объявила, что после переезда в США полностью изменила свою жизнь и даже нашла новое призвание.

Мария Машкова, покинувшая родину после начала конфликта России с соседним государством, рассказала о кардинальных переменах в своей жизни. Актриса объяснила, что на долгое время практически исчезла из социальных сетей из-за того, что полностью посвятила себя новому этапу карьеры, который оказался для нее совершенно неожиданным.

Сейчас переехавшая в Соединенные Штаты знаменитость переживает период серьезных личных изменений и заново открывает себя. Поэтому публикации в соцсетях практически прекратились — все внимание звезды сосредоточено на новых задачах и освоении незнакомой для нее профессии.

Так, одним из главных новых событий в ее жизни стала работа в Нью-Йоркской киноакадемии. Дочь народного артиста РФ Владимира Машкова начала преподавать актерское мастерство детям в лагере, который действует при этом учебном заведении. Эта деятельность полностью изменила представление актрисы о собственном будущем и вселила ей оптимизм.

Знаменитость отметила, что никогда и не думала связать свою жизнь с преподаванием. Однако новый опыт настолько увлек ее, что она неожиданно для самой себя почувствовала настоящее призвание к преподаванию. Актриса рассказала, что теперь иначе смотрит на возраст и убеждена: даже после сорока лет человек вполне может полностью изменить свою жизнь, отказаться от прежнего пути и найти дело, которое действительно приносит удовлетворение.