"Кладбище" из человеческих жира и кожи: Елена Летучая сделала жуткую находку во дворе – волосы встают дыбом

Расследование звезды выявило грубые нарушения в работе подпольной косметологической клиники – действия "медиков" вызывают ужас.

Подпольная косметология с незаконными операциями, человеческие ткани, закопанные во дворе, и история гибели четырехлетнего ребенка — такие факты легли в основу нового расследования Елены Летучей. Телеведущая заявила, что увиденное стало одним из самых тяжелых материалов за все время существования проекта и показало, к каким последствиям может привести обращение в нелегальные медицинские учреждения.

В новом выпуске программы «Новый Ревизорро» команда телеканала «Пятница!» проверила работу подпольной клиники, принимавшей пациентов прямо в частном доме. По данным расследования, косметологические процедуры и хирургические вмешательства там проводили люди, не имевшие медицинского образования и необходимых разрешений. Несмотря на это, клиентам предлагали широкий перечень услуг — от увеличения губ до хирургической коррекции лица по привлекательным ценам.

Во время проверки выяснились детали, которые сложно назвать иначе как шокирующими. После операций биологические отходы не передавались на специальную утилизацию. Звезда рассказала, что на участке возле дома обнаружилось место, где после процедур закапывали человеческий жир и кожу, объясняя это избавлением от «чужого негатива». Остальные хирургические отходы, как утверждается, просто отправлялись в обычные мусорные контейнеры.

Звездный «сыщик» подчеркнула, что деятельность таких сомнительных экспертов представляет серьезную угрозу — даже несложные вмешательства при отсутствии надлежащих условий могут закончиться гибелью пациента.

Еще одной частью расследования стала трагедия семьи четырехлетнего малыша. Родители мальчика считают, что во время лечения зубов под наркозом ребенку ввели чрезмерную дозу анестезии. Малышу стало плохо, спасти его не удалось. Однако медучреждение не понесло ответственности за произошедшее и даже не принесло извинений.

Елена не скрывает, что этот выпуск тяжело дался всей съемочной группе. Она рассказала, что во время просмотра материала сотрудники редакции не могли сдержать эмоции. Режиссер монтажа назвал работу над серией одной из самых сложных — увиденное пугает и шокирует.